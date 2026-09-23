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Una mutación hereditaria poco frecuente multiplica por 25 el riesgo de sufrir cáncer de pulmón

La investigación revela un nuevo factor genético que ayudará a la detección precoz de los tumores.

cáncer de pulmón portada
Doctores miran la radiografía de un paciente. (Freepik)
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Investigadores estadounidenses han descubierto que una rara mutación en el gen receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) multiplica por 25 el riesgo de padecer cáncer de pulmón. El estudio, publicado en la revista Science, podría ampliar las estrategias de detección precoz más allá del historial de tabaquismo.

Se trata del tumor que más muertes causa a nivel global, debido a lo difícil que resulta detectarlo de forma precoz. El consumo de tabaco es el principal factor de riesgo para esta enfermedad, pero investigadores del Instituto Oncológico Dana-Farber y del Instituto de Investigación de la compañía 23andMe han encontrado una nueva señal de alerta.

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“Actualmente, la detección precoz del cáncer de pulmón se basa casi exclusivamente en el historial de tabaquismo”, ha expresado la doctora Jaclyn LoPiccolo, médica adjunta e investigadora de cáncer de pulmón en el Instituto Oncológico Dana-Farber y codirectora del estudio.

“Nuestros hallazgos plantean la posibilidad de que, en el futuro, la detección también pueda estar determinada por el riesgo genético hereditario. Si estudios posteriores confirman este beneficio, las personas con la mutación EGFR T790M podrían identificarse mediante pruebas genéticas y recibir una tomografía computarizada personalizada para detectar el cáncer de pulmón en su etapa más curable”, añade.

Hasta 60 veces más probabilidad de tener cáncer

La mayoría de los cánceres de pulmón están vinculados al consumo o la exposición al tabaco, aunque ha aumentado la proporción de diagnósticos entre quienes nunca han fumado. Los factores genéticos de estos casos, incluido el peso del riesgo hereditario, todavía no se conocen por completo.

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Investigadores identificaron por primera vez la mutación en 2005, en una familia europea con varios casos de cáncer de pulmón. Desde entonces se ha comunicado su presencia en otras familias con una incidencia inusualmente elevada de la enfermedad.

La contaminación del aire promueve el cáncer de pulmón en no fumadores.

El análisis de Dana-Farber y 23andMe ha examinado datos genéticos anonimizados y agregados de más de 3,3 millones de personas. Entre quienes nunca han fumado, los portadores de la mutación EGFR T790M han tenido más de 60 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón que quienes no presentaban la variante.

La variante EGFR T790M sería, por tanto, uno de los factores hereditarios de riesgo de cáncer de pulmón más importantes identificados hasta ahora. “Fumar es perjudicial para el cáncer de pulmón. Esta mutación también lo es. Si se combinan ambos factores, el riesgo es la suma de ambos”, ha recalcado el doctor Alexander Gusev, genetista cuantitativo de Dana-Farber y coautor principal del estudio.

Un nuevo método de detección precoz

La mutación no se ha asociado con ninguno de los otros 17 tipos de cáncer comunes analizados, lo que apunta a que sus efectos se concentran en gran medida en el cáncer de pulmón y podrían abrir una nueva vía de detección precoz. Los autores aconsejan consultar a un asesor genético a quienes tengan varios familiares con cáncer de pulmón, nódulos pulmonares múltiples, cáncer de pulmón multifocal o raíces ancestrales en zonas del sureste de Estados Unidos, donde la variante es más frecuente.

Los próximos trabajos buscarán explicar por qué algunos portadores desarrollan la enfermedad y otros no, por qué la variante eleva el riesgo pulmonar sin afectar a otros cánceres comunes y cómo intervienen las exposiciones ambientales u otros cambios genéticos. También incluirán poblaciones más diversas, examinarán otras mutaciones hereditarias de EGFR y reclutarán participantes para el estudio INHERIT sobre predisposición genética al cáncer de pulmón.

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