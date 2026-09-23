Zapatero asegura al juez Calama que las joyas valoradas en 1,3 millones de euros fueron un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007

16 lotes de joyas, relojes y piezas de oro y 17 agendas: esto es todo lo que había en la caja fuerte y el despacho de Zapatero. (Infobae España)

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José Luis Rodríguez Zapatero asegura al juez José Luis Calama que las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que fueron halladas en el registro de su despacho fueron un regalo personal del rey de Arabia Saudí en 2007. En un escrito presentado este miércoles ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Infobae, la defensa del expresidente sostiene que las piezas fueron entregadas por Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud durante su visita oficial a Madrid.

El expresidente del Gobierno reclama en el documento que el instructor solicite a la Corte Real saudí una confirmación oficial que permita acreditar su versión. “Esta colección procede del obsequio realizado como atención personal” por el entonces monarca saudí, señala el escrito.

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El documento responde al requerimiento realizado por el juez Calama en un auto del pasado 21 de septiembre, en el que dio a Zapatero un plazo de tres días para aportar la documentación relacionada con las joyas. La defensa explica que el expresidente se encontraba ya en disposición de ofrecer las explicaciones que había comprometido durante su declaración judicial del pasado junio y atribuye el retraso al tiempo transcurrido desde que se produjo el supuesto regalo y a las gestiones necesarias para poder acreditarlo. El objetivo, según recoge el escrito, es “neutralizar los indicios que actualmente se pudieran desprender de la investigación”.

Tres juegos de joyas con rubíes, esmeraldas y zafiros

La defensa concreta que la explicación se refiere a las piezas más valiosas de las intervenidas durante el registro. Se trata de “tres juegos de joyería de similar estructura”, todos ellos basados en un mismo diseño tradicional y diferenciados por las piedras preciosas que incorporan: rubíes, esmeraldas y zafiros. En conjunto, estas piezas representan más del 90% del valor total atribuido a las joyas intervenidas.

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Cada uno de los tres juegos está compuesto por un collar, una pulsera, una sortija y unos pendientes. Según la descripción técnica de Ansorena incorporada al procedimiento, las piezas están realizadas esencialmente en oro blanco de 18 quilates y diamantes, con la diferencia de las gemas empleadas en cada conjunto. La defensa identifica de forma individual las piezas intervenidas y las hace corresponder con los números que figuran en la tasación de la joyería.

El documento, no obstante, marca distancias con la valoración de Ansorena. La defensa “no acepta ni hace propia” la tasación de 1.323.915 euros y sostiene que esa cifra es “indudablemente muy superior al valor real de las piezas”. Su argumento es que Ansorena calculó un valor de mercado de reposición correspondiente a una joya en el mercado primario en junio de 2026, impuestos incluidos, y que esa estimación no permite determinar cuánto valían las alhajas cuando supuestamente fueron entregadas en junio de 2007.

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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)

Según la versión que ahora traslada formalmente al juzgado, el regalo se produjo en Madrid, en la residencia oficial de Zapatero en el Palacio de la Moncloa, durante el viaje oficial que el rey Abdullah realizó los días 18 y 19 de junio de 2007. La defensa recalca que fue una “atención estrictamente personal”, aceptada por Zapatero “como muestra de agradecimiento y respeto” hacia el monarca saudí.

El expresidente sostiene además que las piezas permanecieron guardadas desde entonces. Según el escrito, estuvieron almacenadas “junto a las de origen familiar y otros regalos de amigos, sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material”. La defensa sitúa así el origen de las alhajas casi dos décadas atrás y explica que esa circunstancia es precisamente la que ahora pretende acreditar mediante documentación oficial de Arabia Saudí.

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Zapatero pidió a la Corte Real que confirme el regalo

El escrito aporta además un dato concreto sobre las gestiones realizadas por el expresidente antes de presentar estas alegaciones. El 16 de junio de 2026, un día antes de su declaración como investigado, Zapatero remitió, a través de la Embajada de Arabia Saudí en Madrid, una carta dirigida al jefe de Protocolo de la Corte Real saudí para pedir que confirmara los hechos.

En esa comunicación, Zapatero recordó la visita oficial del monarca a España y explicó que, durante aquel viaje, la Corte Real había entregado “sus muestras de consideración de las que fuimos objeto”. A continuación, concretó que en el Palacio de la Moncloa habían recibido “un regalo estrictamente personal consistente en una colección de tres juegos de joyería de similar estructura, basados en un mismo diseño tradicional diferenciados por sus gemas rubíes, esmeraldas y zafiros”.

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La petición del expresidente a las autoridades saudíes fue directa: “Con la única pretensión de honrar la verdad de lo acontecido, ruego a esa Corte confirme la veracidad de los hechos referidos en la forma que estime más oportuno”. La carta fue acompañada de traducciones al francés, inglés y árabe. Posteriormente, el 12 de agosto, Zapatero remitió una nueva comunicación por el mismo conducto para informar de que solicitaría formalmente la cooperación judicial internacional.

Ahora, su defensa pide al juez que, si considera insuficiente la explicación aportada, solicite directamente esa cooperación a Arabia Saudí. En concreto, reclama que se recabe de la Corte Real y de su Jefatura de Protocolo una certificación sobre si durante la visita de Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud a Madrid se entregó a Zapatero, entonces presidente del Gobierno, un obsequio personal en el Palacio de la Moncloa. También solicita que se confirme si aquel regalo consistía precisamente en los tres juegos de joyería descritos en el escrito y en la tasación de Ansorena.

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La defensa plantea esta diligencia como una forma de despejar la cuestión que, según el propio escrito, dio origen a la pieza separada: “la procedencia de las joyas”. En sus conclusiones, reclama al tribunal que tenga por presentada la documentación y que, si considera que las explicaciones no son suficientes, libre “a la mayor brevedad posible” la correspondiente solicitud de asistencia judicial internacional a las autoridades saudíes.

La Agencia Tributaria ha acordado personarse en la pieza del 'caso Plus Ultra' sobre las joyas halladas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa, José Luis Calama, le ofreciera formar parte al considerarla "potencial perjudicada".

La pieza separada sobre las joyas se abrió después de que la Policía encontrara las alhajas durante el registro realizado el 19 de mayo en el despacho de Zapatero. El auto de 12 de junio tomó como referencia una primera tasación de Ansorena que situó el valor estimado de reposición del conjunto en 1.323.915 euros y señaló que, en aquel momento, no estaba justificado el origen de las piezas. A partir de ahí, el juez apreció indiciariamente la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando, al no constar documentación fiscal o aduanera que permitiera reconstruir la procedencia de los efectos intervenidos.

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Zapatero, que compareció ante el juez el 18 de junio, se acogió entonces a su derecho a no declarar sobre los hechos que acababan de dar lugar a la pieza separada. Según recoge ahora su defensa, comunicó que explicaría el origen de las joyas cuando estuviera en condiciones de acreditar unos hechos ocurridos muchos años atrás. Casi tres meses después, el escrito presentado este miércoles concreta por primera vez ante el instructor su versión sobre la procedencia de las piezas y solicita que las autoridades saudíes puedan corroborarla oficialmente.

Fuera de los tres juegos de joyería atribuidos al regalo del monarca saudí, la defensa distingue otras 67 piezas intervenidas durante el registro. Según el escrito, 11 fueron consideradas sin valor y otras 25 no alcanzan una estimación de 1.000 euros. En conjunto, estas piezas representarían alrededor del 6,8% del valor total estimado y, según la defensa, proceden de antepasados, recuerdos familiares y otros obsequios recibidos por Zapatero y su entorno a lo largo de los años.

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