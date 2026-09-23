Belén Esteban vuelve a Telecinco con una entrevista en ‘¡De Viernes!’: tres años después desde el final de ‘Sálvame’ y con un veto de por medio

Belén Esteban en su encontronazo con unos reporteros de Telecinco en junio de 2025 (Europa Press)

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Belén Esteban volverá a Telecinco este viernes 25 de septiembre como protagonista de una entrevista de ¡De viernes!, una reaparición que Mediaset ha confirmado tras meses de especulaciones y en pleno enfrentamiento público con Juls Janeiro, hija de su exmarido, Jesulín de Ubrique. El programa se emitirá a las 23:00 horas y la tertuliana será el plato fuerte de la noche.

Concederá una entrevista a Santi Acosta y Beatriz Archidona en ¡De viernes! tres años después del final de Sálvame, que dejó de emitirse en junio de 2023. Mediaset solo ha confirmado su presencia en el formato y no ha precisado los asuntos que abordará ni si habrá una continuidad posterior en la cadena, aunque se espera que este sea solo el comienzo de su gran regreso. La cadena todavía no ha aclarado si se tratará de un scoop grabado o si Belén Esteban también participará en directo desde el plató.

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La aparición llega después de un verano marcado por las declaraciones de Juls Janeiro, hija del extorero y María José Campanario. La joven se refirió a Belén Esteban como “meme televisivo” y “la sombra de Jesulín de Ubrique”, unas palabras que reactivaron un debate familiar que parecía enterrado sobre ambas figuras en los programas de crónica social.

Juls Janeiro se ríe de las críticas de Belén Esteban (Europa Press)

El regreso de Belén Esteban a Telecinco

Hasta ahora, Mediaset tampoco ha anunciado una incorporación estable de la colaboradora ni su posible regreso como tertuliana habitual. La incógnita es si esta primera intervención quedará en una aparición puntual o abrirá la puerta a una presencia continuada, como ocurrió con antiguas compañeras de Sálvame como Lydia Lozano, Terelu Campos o Karmele Marchante.

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El pasado 18 de septiembre, Belén Esteban negó que tuviera un acuerdo cerrado con la cadena. Aseguró que no había visto “ningún contrato”, descartó haber recibido una propuesta para participar en Gran Hermano VIP o El Reencuentro y explicó: “No me ha llamado nadie para hablar”. Eso sí, la colaboradora lleva meses dejando caer que no le importaría volver a la televisión y, sobre todo, a Telecinco.

En una intervención reciente en Fiesta, afirmó que contaba con el permiso de su hija Andrea Janeiro para hablar de determinados asuntos familiares. La vuelta de Belén Esteban coincide con el nuevo protagonismo mediático de la familia Janeiro y con el choque público con Juls Janeiro. Telecinco ha dado espacio a las reacciones de las dos protagonistas durante este periodo tras levantar el veto a la figura de Esteban, a la que durante años no mostraban en imágenes ni nombraban.

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Belén Esteban en su última aparición pública (Europa Press)

El veto de Telecinco a Belén Esteban

Desde la cancelación de Sálvame en 2023, la relación entre Belén Esteban y Telecinco cambió de manera radical. Quien durante años fue uno de los rostros principales de la cadena pasó a desaparecer casi por completo de sus programas, en medio de un veto tácito que impedía incluso mencionarla en pantalla. En ese período, la colaboradora encadenó proyectos en otras productoras y cadenas, Sálvese quien pueda, Ni que fuéramos Shhh, La familia de la tele y No somos nadie, además de su paso por Top Chef en La 1, hasta llegar a lo que ella misma definió como “un año sabático” alejada de los platós.

El desencuentro más visible entre Belén Esteban y Telecinco durante su etapa de veto se produjo en junio de 2025, en el photocall previo al concierto de Lola Índigo en Madrid. La colaboradora, entonces ya alejada de Mediaset, notó que el equipo de Socialité evitaba grabarla mientras sí registraba a otros invitados: “¿Dónde están mis compañeros de Socialité? ¿Me podéis dar una explicación de por qué no nos grabáis? ¿Hemos matado a alguien, hemos robado o hecho algo malo?”, reclamó.

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Este es el obsequio que Belén Esteban quiere enviar a los reyes

Belén Esteban denunció lo que interpretó como una orden explícita de la cadena para no cubrir a los antiguos rostros de Sálvame y recordó los 14 años que dedicó al programa: “Qué injusto que os prohíban que me grabéis, yo he ganado dinero, pero más han ganado Telecinco y la productora”. Pese al tono de reproche, la colaboradora aclaró que su enfado no iba dirigido a los periodistas presentes, a quienes pidió disculpas y llegó a abrazar, conscientes de que solo seguían instrucciones de sus superiores.