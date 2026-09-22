España

Una española entre las tres mejores ciudades del mundo para amantes de la gastronomía: “Hay una concentración extraordinaria de restaurantes en un área pequeña”

Esta ciudad de menos de 200.000 habitantes ha superado a grandes capitales como Londres, París, Roma o Nueva York, también a españolas como Madrid o Barcelona

San Sebastián, en País Vasco (Adobe Stock).
San Sebastián, en País Vasco (Adobe Stock).
Guardar

España tiene algunas de las mejores gastronomías del mundo, ciudades y rincones llenos de personalidad que cuentan con recetas, productos y sabores únicos en el mundo. Y en el resto del mundo lo saben. Otros países como Italia o México han sabido exportar su gastronomía llevando platos como los tacos o la pizza a los rincones más recónditos del planeta. La cocina española ha vivido, mientras tanto, una revolución gastronómica interna que, poco a poco, ha atraído la atención de foodies de todo el planeta.

Ahora, un nuevo estudio confirma este fenómeno, situando a una ciudad española entre las tres mejores del mundo para un viaje gastronómico. El análisis, llevado a cabo por Nomad eSIM ha situado a San Sebastián como la tercera mejor ciudad del mundo para los amantes de la gastronomía, por delante de algunos de los destinos gastronómicos más famosos del mundo. Solo superan a la ciudad guipuzcoana Nueva Orleans y Dubái.

PUBLICIDAD

El estudio analizó 40 ciudades de todo el mundo para identificar cuáles ofrecen la mejor experiencia global a quienes viajan en busca de gastronomía, comparando los destinos en función de factores como la densidad de restaurantes, la presencia en la Guía Michelin, el interés internacional por su escena gastronómica, la asequibilidad y la variedad de cocinas disponibles.

Para ello, han analizado datos como la actividad de hashtags en Instagram y TikTok, reseñas en TripAdvisor, el coste medio de una comida para dos personas... Los resultados se han ajustado por cada 100 000 habitantes, para poder comparar en los mismos términos ciudades de distintos tamaños.

PUBLICIDAD

Donosti, la más buscada fuera de nuestras fronteras

A pesar de tener una población de apenas 190.000 habitantes, San Sebastián ha quedado por delante de grandes ciudades internacionales como Londres, Roma, París, Nueva York y Tokio. Además, fue la ciudad española mejor clasificada en el estudio, situándose diez puestos por delante de Barcelona, que ocupó el puesto 13. Madrid ni siquiera ha entrado en el ranking, en el que se han analizado 40 urbes de todo el mundo.

Barra de pintxos en San Sebastián (Adobe Stock)
Barra de pintxos en San Sebastián (Adobe Stock)

El tamaño relativamente pequeño de San Sebastián ha resultado ser uno de sus puntos fuertes. En este análisis, las cifras relativas a los restaurantes y a la Guía Michelin se han evaluado en relación con la población, en lugar de limitarse a comparar el número total de establecimientos de cada ciudad. Sobre esta base, San Sebastián ocupó el tercer puesto de entre los 40 destinos en cuanto a densidad de restaurantes y el segundo en cuanto a presencia en la Guía Michelin.

La investigación también reveló un interés internacional especialmente fuerte por la escena gastronómica de San Sebastián. Los investigadores analizaron la demanda de búsquedas de términos como ‘restaurantes en San Sebastián’, ‘los mejores restaurantes de San Sebastián’, ‘comida callejera en San Sebastián’, ’ruta gastronómica por San Sebastián’ y ‘mercado gastronómico de San Sebastián’, y la ciudad registró la segunda mayor demanda de búsquedas relacionadas con la gastronomía de los 40 destinos, solo por detrás de Nueva Orleans.

Al comentar los resultados, Shern Ng, director general de Nomad eSIM, afirmó: “San Sebastián es un magnífico ejemplo de por qué el tamaño no es necesariamente un indicador de lo que una ciudad puede ofrecer a alguien que viaja en busca de gastronomía. Cuenta con una extraordinaria concentración de locales para comer en un área relativamente pequeña, desde bares de pintxos hasta algunos de los restaurantes más prestigiosos del mundo”.

Francisco Javier Aldapaga, del asador Olivi de Usurbil (Gipuzkoa), ha ganado el XVI Concurso Nacional de Parrilla de San Sebastián Gastronomika junto al distribuidor de carne de vacuno Discarlux (EFE / JULEN ZUBILLAGA)

En cuanto al alto nivel de interés internacional que despierta la oferta gastronómica de San Sebastián, el director añadía: “La gente no se limita a descubrir un buen sitio para comer una vez que llega; la gastronomía atrae activamente a los visitantes a la ciudad”. Un dato interesante si ponemos sobre la mesa las cifras de este pasado mes de agosto, que mostraban que las llegadas desde fuera del Estado aumentaron en 2026 un 11,7% respecto al mismo mes del año pasado. De las 183.575 entradas registradas, 118.336 correspondieron a turistas extranjeros, el 64,5% del total.

“Para los viajeros, esa combinación es difícil de replicar. Se puede disfrutar de gran parte de la cultura gastronómica de la ciudad sin tener que recorrer una capital extensa, lo que quizá ayude a explicar por qué San Sebastián tiene una reputación culinaria mucho mayor que su tamaño”, concluye Ng.

Temas Relacionados

San SebastiánGipuzkoaRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué todos deberíamos comer calabaza: una hortaliza rica en vitamina C y bajo en grasas

El otoño es una época ideal para introducir la calabaza en la dieta diaria

Por qué todos deberíamos comer calabaza: una hortaliza rica en vitamina C y bajo en grasas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 22 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 22 septiembre

Montse Cespedosa, experta en hipotecas, compara la burbuja inmobiliaria de 2008 con la situación actual de la vivienda: “Es mucho más grave, ahora afecta a miles de familias”

La asesora financiera atribuye la emergencia habitacional a la falta de oferta disponible, los salarios estancados y la ausencia de políticas públicas efectivas en el sector inmobiliario

Montse Cespedosa, experta en hipotecas, compara la burbuja inmobiliaria de 2008 con la situación actual de la vivienda: “Es mucho más grave, ahora afecta a miles de familias”

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 septiembre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 septiembre

Ninguna de las 638 viviendas en alquiler de Casa 47 cumple los criterios de asequibilidad de la Ley de Vivienda

El Observatorio del Alquiler denuncia solo la renta absorbe el 30% de los ingresos mínimos exigidos, sin contar suministros ni gastos de comunidad

Ninguna de las 638 viviendas en alquiler de Casa 47 cumple los criterios de asequibilidad de la Ley de Vivienda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un empleado alarga sus vacaciones 17 días porque su jefe le dio permiso verbal, pero no lo acreditó: el despido es procedente porque faltar más de 3 días es falta grave

Un empleado alarga sus vacaciones 17 días porque su jefe le dio permiso verbal, pero no lo acreditó: el despido es procedente porque faltar más de 3 días es falta grave

La Justicia condena a pagar más de 10.000 euros a una abogado que quería hacer negocio con las demandas de las tarjetas ‘revolving’: puso seis en lugar de una para cobrar seis veces

Albares se reunirá con su homólogo marroquí en Nueva York para tratar la crisis de Ceuta y confía en que “tomarán las medidas que sean necesarias”

Juan José Ebenezer, mecánico, explica por qué esperar unos segundos antes de arrancar el coche: “Es lo único que lo salva de destrozarse por dentro”

Pedro Sánchez inicia su viaje a la Asamblea de la ONU con la defensa del “multilateralismo” y sin acudir a la recepción de Trump

ECONOMÍA

Montse Cespedosa, experta en hipotecas, compara la burbuja inmobiliaria de 2008 con la situación actual de la vivienda: “Es mucho más grave, ahora afecta a miles de familias”

Montse Cespedosa, experta en hipotecas, compara la burbuja inmobiliaria de 2008 con la situación actual de la vivienda: “Es mucho más grave, ahora afecta a miles de familias”

Ninguna de las 638 viviendas en alquiler de Casa 47 cumple los criterios de asequibilidad de la Ley de Vivienda

Ignacio de la Calzada, abogado: “La mayoría de despidos por bajo rendimiento son improcedentes porque no pueden demostrarlo”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 22 de septiembre

España da la vuelta al futuro de las pensiones: es el país europeo donde más mejora su sostenibilidad

DEPORTES

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”

El Real Madrid está quemando su último cartucho: las diez heridas por las que se desangra el equipo no son Ceuta ni los árbitros

Ferrer y la elección de jugadores para la Final a 8 de Bolonia: “Alcaraz es un bendito problema, un tema deportivo y no personal”

Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, el jugador más rico del mundo es sobrino del sultán de Brunéi y busca equipo

El Atlético de Madrid carga contra Mourinho en redes sociales: “Stop acoso arbitral ya”