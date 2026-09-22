Una española entre las tres mejores ciudades del mundo para amantes de la gastronomía: “Hay una concentración extraordinaria de restaurantes en un área pequeña”

San Sebastián, en País Vasco (Adobe Stock).

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España tiene algunas de las mejores gastronomías del mundo, ciudades y rincones llenos de personalidad que cuentan con recetas, productos y sabores únicos en el mundo. Y en el resto del mundo lo saben. Otros países como Italia o México han sabido exportar su gastronomía llevando platos como los tacos o la pizza a los rincones más recónditos del planeta. La cocina española ha vivido, mientras tanto, una revolución gastronómica interna que, poco a poco, ha atraído la atención de foodies de todo el planeta.

Ahora, un nuevo estudio confirma este fenómeno, situando a una ciudad española entre las tres mejores del mundo para un viaje gastronómico. El análisis, llevado a cabo por Nomad eSIM ha situado a San Sebastián como la tercera mejor ciudad del mundo para los amantes de la gastronomía, por delante de algunos de los destinos gastronómicos más famosos del mundo. Solo superan a la ciudad guipuzcoana Nueva Orleans y Dubái.

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El estudio analizó 40 ciudades de todo el mundo para identificar cuáles ofrecen la mejor experiencia global a quienes viajan en busca de gastronomía, comparando los destinos en función de factores como la densidad de restaurantes, la presencia en la Guía Michelin, el interés internacional por su escena gastronómica, la asequibilidad y la variedad de cocinas disponibles.

Para ello, han analizado datos como la actividad de hashtags en Instagram y TikTok, reseñas en TripAdvisor, el coste medio de una comida para dos personas... Los resultados se han ajustado por cada 100 000 habitantes, para poder comparar en los mismos términos ciudades de distintos tamaños.

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A pesar de tener una población de apenas 190.000 habitantes, San Sebastián ha quedado por delante de grandes ciudades internacionales como Londres, Roma, París, Nueva York y Tokio. Además, fue la ciudad española mejor clasificada en el estudio, situándose diez puestos por delante de Barcelona, que ocupó el puesto 13. Madrid ni siquiera ha entrado en el ranking, en el que se han analizado 40 urbes de todo el mundo.

Barra de pintxos en San Sebastián (Adobe Stock)

El tamaño relativamente pequeño de San Sebastián ha resultado ser uno de sus puntos fuertes. En este análisis, las cifras relativas a los restaurantes y a la Guía Michelin se han evaluado en relación con la población, en lugar de limitarse a comparar el número total de establecimientos de cada ciudad. Sobre esta base, San Sebastián ocupó el tercer puesto de entre los 40 destinos en cuanto a densidad de restaurantes y el segundo en cuanto a presencia en la Guía Michelin.

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La investigación también reveló un interés internacional especialmente fuerte por la escena gastronómica de San Sebastián. Los investigadores analizaron la demanda de búsquedas de términos como ‘restaurantes en San Sebastián’, ‘los mejores restaurantes de San Sebastián’, ‘comida callejera en San Sebastián’, ’ruta gastronómica por San Sebastián’ y ‘mercado gastronómico de San Sebastián’, y la ciudad registró la segunda mayor demanda de búsquedas relacionadas con la gastronomía de los 40 destinos, solo por detrás de Nueva Orleans.

Al comentar los resultados, Shern Ng, director general de Nomad eSIM, afirmó: “San Sebastián es un magnífico ejemplo de por qué el tamaño no es necesariamente un indicador de lo que una ciudad puede ofrecer a alguien que viaja en busca de gastronomía. Cuenta con una extraordinaria concentración de locales para comer en un área relativamente pequeña, desde bares de pintxos hasta algunos de los restaurantes más prestigiosos del mundo”.

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Francisco Javier Aldapaga, del asador Olivi de Usurbil (Gipuzkoa), ha ganado el XVI Concurso Nacional de Parrilla de San Sebastián Gastronomika junto al distribuidor de carne de vacuno Discarlux (EFE / JULEN ZUBILLAGA)

En cuanto al alto nivel de interés internacional que despierta la oferta gastronómica de San Sebastián, el director añadía: “La gente no se limita a descubrir un buen sitio para comer una vez que llega; la gastronomía atrae activamente a los visitantes a la ciudad”. Un dato interesante si ponemos sobre la mesa las cifras de este pasado mes de agosto, que mostraban que las llegadas desde fuera del Estado aumentaron en 2026 un 11,7% respecto al mismo mes del año pasado. De las 183.575 entradas registradas, 118.336 correspondieron a turistas extranjeros, el 64,5% del total.

“Para los viajeros, esa combinación es difícil de replicar. Se puede disfrutar de gran parte de la cultura gastronómica de la ciudad sin tener que recorrer una capital extensa, lo que quizá ayude a explicar por qué San Sebastián tiene una reputación culinaria mucho mayor que su tamaño”, concluye Ng.

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