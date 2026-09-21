Qué día se cobra la pensión de jubilación en septiembre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Dos personas pasean con su perro, a 17 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino / Europa Press)

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Con el final del verano, llega septiembre y con él la vuelta al trabajo y a las clases. Un mes que suele conllevar más desembolso para muchos hogares, sobre todo los de los jubilados que, además de sus propios gastos, suelen colaborar con los de sus hijos y nietos. Pero son varios los bancos y cajas que ya preparan el ingreso de la pensión correspondiente a este mes, y algunos lo harán antes de lo habitual.

La Seguridad Social establece que las pensiones deben figurar en la cuenta del beneficiario, o estar a su disposición en la entidad financiera colaboradora, el primer día hábil del mes en que se realiza el pago, y en cualquier caso antes del cuarto día natural. Se trata de un pago a mes vencido, lo que significa que la pensión de septiembre se abona oficialmente en los primeros días de octubre.

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Pero, pese a esa fecha oficial, la mayoría de los bancos adelantan el pago a sus clientes, algo que no depende de la Seguridad Social, sino de una decisión comercial de cada entidad.

Cada entidad tiene su propia fecha de abono

Según el calendario previsto para este mes:

Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros ingresarán la pensión de septiembre este martes 22 de septiembre .

El jueves 24 de septiembre , lo harán CaixaBank y Banco Santander.

El resto de las entidades, entre ellas BBVA, Banco Sabadell, Ibercaja, ING, Cajamar, Kutxabank y Abanca, completará el abono el viernes 25 de septiembre.

Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nos explica cómo la pensión que cobran los jubilados en España es un 60% más de lo que han cotizado a la Seguridad Social.

Este calendario se aplica por igual a todos los tipos de prestación: jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad o pensiones en favor de familiares. Todas siguen las mismas fechas de ingreso, sin distinción según su naturaleza.

Las pensiones contributivas, por su parte, se abonan en 14 pagas anuales, con doce mensualidades ordinarias más dos pagas extraordinarias, que se suman a la nómina de junio y de noviembre, coincidiendo con el verano y la Navidad. El pago se realiza habitualmente mediante transferencia a una cuenta corriente, salvo en el caso de menores de 18 años o personas con incapacidad judicial, cuya pensión se abona a quien los tenga legalmente a su cargo.

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Cómo se calcula la subida de las pensiones para el año próximo

Más allá del calendario de pagos, otro de los datos que interesa a los más de nueve millones de pensionistas del país es el porcentaje de revalorización que aplicará el sistema el próximo ejercicio. La reforma de la Seguridad Social, impulsada por José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España y anterior titular de la cartera de Seguridad Social, blindó por ley que todas las pensiones públicas se actualicen cada año según la evolución del índice de precios de consumo (IPC), con el objetivo de que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

El mecanismo de cálculo toma el promedio de la tasa interanual de inflación registrada entre diciembre del año anterior y noviembre del año en curso. Para la revalorización de 2027, ese periodo abarca desde diciembre de 2025 hasta noviembre de 2026.

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Si se cumple la previsión de Funcas, la inflación promedio de ese tramo se ubicará en el 2,5%, lo que anticipa una subida de las pensiones en la misma proporción para el próximo año. El dato definitivo se conocerá a mediados de diciembre, cuando el Instituto Nacional de Estadística publique el índice de noviembre.