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El Congreso vota a favor: podrás prejubilarte a los 63 años si tienes 40 cotizados

La Cámara baja dio luz verde a tramitar una propuesta que eliminaría los recortes en la pensión para quienes acumulen cuatro décadas de aportes, gracias al respaldo del PSOE

Cómo se obtiene el beneficio fiscal siendo jubilado (Pixabay)
Cómo se obtiene el beneficio fiscal siendo jubilado (Pixabay)
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El Congreso de los Diputados aprobó este martes la toma en consideración de una proposición de ley que busca eliminar los coeficientes reductores para quienes se jubilan de forma anticipada tras acreditar 40 años o más cotizados a la Seguridad Social. El respaldo de PSOE, que en junio había votado en contra de una iniciativa similar, resultó decisivo para que el texto obtuviera la mayoría necesaria y comenzara así su recorrido parlamentario.

La votación no implica que la medida entre en vigor de inmediato. Se trata del primer paso de un proceso legislativo que puede extenderse varios meses, durante los cuales el texto podrá recibir enmiendas y modificaciones antes de someterse a una votación definitiva.

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Qué establece la proposición de ley

La iniciativa, impulsada por Podemos a través del Grupo Mixto y defendida en el pleno por la diputada Ione Belarra, plantea modificar la Ley General de la Seguridad Social para que quienes acrediten 40 años cotizados no sufran una reducción permanente en su pensión al anticipar la jubilación.

El texto establece que “no procederá aplicar reducción alguna” cuando el trabajador cumpla ese requisito de cotización. El cambio afectaría tanto a la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador como a la modalidad voluntaria, sin alterar el resto de los requisitos vigentes para acceder a cada una.

La propuesta incluye además una disposición con carácter retroactivo: quienes ya se hayan jubilado de forma anticipada con 40 años cotizados podrán solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) un recálculo de su pensión conforme a las nuevas reglas. Si el nuevo cálculo arroja una cuantía superior, el incremento se aplicaría desde el momento de la solicitud.

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El peso de los coeficientes reductores actuales

En el sistema vigente, cualquier adelanto de la jubilación respecto a la edad ordinaria conlleva una reducción de la pensión, cuyo porcentaje varía según los años cotizados y el tiempo de anticipación. Jubilarse a los 63 años con 40 años cotizados implica hoy una reducción de aproximadamente 11,04% de la pensión, al ubicarse en el segundo tramo de recorte, que aplica un 0,46% por cada trimestre de anticipación.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado en el Congreso de los Diputados que el Gobierno va a dar una respuesta "lo antes posible" sobre la jubilación anticipada de personas cuidadoras de grandes dependientes que han compatibilizado trabajo y cuidados. (Fuente: Congreso)

Este mecanismo es el que la proposición de ley busca suprimir para las carreras de cotización más largas, bajo el argumento de que penaliza a trabajadores que ya superaron ampliamente el mínimo de años exigido para acceder a una pensión completa.

El giro del PSOE marcó la diferencia

El resultado de la votación de este martes contrasta con lo ocurrido en junio, cuando una propuesta similar fue rechazada con los votos en contra de PP y PSOE, y la abstención de Vox. En esta ocasión, fuentes del Grupo Socialista habían anticipado su voto favorable antes del debate en el pleno, lo que garantizó la mayoría necesaria para que la iniciativa avanzara.

La aprobación de la toma en consideración abre la vía para que la proposición de ley continúe su tramitación en comisión, donde los distintos grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas al texto original. Fuentes parlamentarias señalaron que, pese al respaldo obtenido este martes, los coeficientes reductores no quedan eliminados de manera inmediata, ya que el contenido definitivo de la norma todavía puede sufrir modificaciones antes de una votación final en el pleno.

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