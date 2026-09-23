Seis de cada diez adolescentes creen que tendrán mejor trabajo que sus padres: España lidera con Italia y Portugal la confianza europea en la movilidad social

Adolescentes participan en una actividad escolar colaborativa dentro de un aula moderna, interactuando alrededor de una mesa con materiales de estudio, mientras los teléfonos se observan ordenados en un estante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Seis de cada diez adolescentes españoles de 15 años esperan ejercer, hacia los 30 años, una profesión de mayor estatus que la de sus padres, según los datos de la prueba PISA 2025 recogidos en el informe Focus on Spanish Society, elaborado por la Oficina de Estudios Sociales de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). La cifra coloca a España como uno de los países con mayor confianza en la movilidad social intergeneracional de la Unión Europea, empatado con Italia en el 60% y solo por detrás de Portugal (63%).

La prueba internacional, que evalúa cada tres años las competencias de estudiantes de 15 años, incluyó en su edición de 2025 una pregunta sobre las expectativas laborales de los adolescentes: qué ocupación creen que tendrán alrededor de los 30 años. Los investigadores de Funcas cruzaron esa respuesta con el nivel ocupacional de los padres, ambos medidos en el Índice Internacional de Estatus Socioeconómico Ocupacional (ISEI), lo que permite comparar el punto de partida familiar con la proyección laboral personal de cada estudiante.

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Solo el 21% de los jóvenes españoles prevé un retroceso social

Con un margen de estabilidad fijado en cinco puntos de diferencia en la escala ISEI, el informe determinó que el 60% de los adolescentes españoles espera superar a sus padres, el 19% prevé mantenerse en un nivel similar y únicamente el 21% anticipa una posición inferior a la de su familia de origen.

La comparación europea confirma la posición destacada de España en este indicador. Italia registra el mismo 60% de expectativas de ascenso y Portugal alcanza el 63%, mientras que Alemania se queda en el 48%, Francia en el 54%, los Países Bajos en el 46% y Suecia en el 45%. En el sentido contrario, la proporción de adolescentes españoles que anticipa un descenso social, el 21%, resulta sustancialmente menor que la registrada en Alemania, los Países Bajos, Finlandia, Suecia y Dinamarca.

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El informe también calculó la magnitud promedio del cambio esperado, sin aplicar ningún umbral de estabilidad, a partir de la diferencia entre el estatus ocupacional que los adolescentes esperan alcanzar y el de sus padres. El resultado arroja una ganancia media de 14 puntos ISEI para España, por debajo de Portugal (16,8) e Italia (14,9), pero por encima de Francia (9,6), Alemania (6,1), Suecia (3,4) y Dinamarca (1,1).

Antes de medir las expectativas de ascenso, Funcas constató que el 87% de los adolescentes españoles afirma tener una idea clara de la ocupación que espera ejercer en el futuro. Se trata de una de las proporciones más altas de la Unión Europea, apenas superada por Luxemburgo y Malta, y por encima de países culturalmente próximos como Francia, Grecia, Portugal e Italia.

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Madrid es la comunidad con menor confianza en el ascenso social

Los datos desagregados por comunidad autónoma muestran diferencias marcadas dentro de España. Madrid presenta la proporción más baja de adolescentes que nombran una ocupación superior a la de sus padres, con el 49%, frente al 68% de Andalucía, el 66% de Canarias y el 64% de Murcia. Madrid también concentra la mayor proporción de jóvenes que esperan un retroceso social, con el 25%, en comparación con el 17% de Andalucía y el 18% de Canarias. Cataluña quedó excluida de la comparación regional debido a una tasa de exclusión de estudiantes excepcionalmente alta registrada en esa comunidad durante PISA 2025.

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Funcas vincula estas diferencias territoriales con el punto de partida socioeconómico de las familias, medido a través del HISEI, el nivel ocupacional más alto entre los padres. Madrid combina el promedio más elevado del país, con 62 puntos, frente a 48 en Andalucía, 49 en Murcia y 50 en Canarias. El País Vasco registra 57 puntos y la Comunidad Valenciana, 55.

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Funcas subraya que PISA permite observar lo que los adolescentes esperan, no lo que finalmente lograrán. “Si las expectativas de los adolescentes son consistentemente superiores a la posición social de partida de sus familias, pero algunas de esas expectativas no se cumplen, el optimismo que observamos hoy puede convertirse en frustración mañana”, plantea el documento.