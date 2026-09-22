“La piscina estaba contaminada con gases y los buzos fueron cayendo uno tras otro”: el grave accidente en la Armada española que deja cuatro oficiales muy graves y una difícil investigación judicial

Un buzo de la Armada en un ejercicio (Foto: La Armada)

Guardar

Ocurrió el pasado miércoles 16 de septiembre en el Centro de Buceo de la Armada, situado en la Estación Naval de La Algameca, en Cartagena. Un grupo de oficiales de entre 26 y 33 años tenía que hacer unas prácticas en la piscina que hay en estas instalaciones. Pero algo falló. Cuando se metió la primera pareja de buzos, tanto los compañeros como los instructores enseguida notaron que había un grave problema. Más buzos se metieron para intentar ayudar, pero corrieron la misma suerte: desmayos y problemas de respiración. Al final, el incidente dejó 12 heridos, cuatro de ellos de extrema gravedad, una honda preocupación en las familias y una investigación judicial.

El juez togado militar número 14 de Cartagena, con sede en Valencia, se ha hecho cargo del caso. Fuentes del juzgado señalan que se han empezado a practicar diligencias y averiguaciones para el esclarecimiento de los hechos, las cuales apuntan inicialmente a una causa accidental. Pero también señalan que algunos mandos de la Armada han puesto impedimentos para que el juez pueda hacer sus indagaciones. Esas fuentes señalan en concreto al capitán de navío que dirige este centro, el comandante de la Fuerza de Acción Marítima, que el juez incluso sopesó detener si seguía obstruyendo la investigación.

PUBLICIDAD

El accidente ha dejado a un oficial en estado muy grave, “prácticamente sin actividad cerebral”, explica uno de los familiares de los afectados que pide el anonimato. También hay otros dos oficiales en coma inducido y un cuarto en la UCI. De los 12 afectados, diez necesitaron hospitalización. ¿Qué pudo fallar? El ejercicio se iba a hacer en una piscina para simular un ejercicio en aguas profundas y frías. Para enfriar el agua se utiliza una máquina que introduce un tipo de gas, generalmente halocarbonos. Si la mezcla está en mal estado y se mete en el agua, el gas entra en el cuerpo humano de los buzos a través de las comisuras de los labios de sus equipos de buceo. El juez quiere investigar el estado de la máquina y ha pedido los partes de mantenimiento.

Un ejercicio en el Centro de Buceo de la Armada, situado en la Estación Naval de La Algameca, en Cartagena (Foto: DVIDShub.net)

Es decir, que en principio, el accidente apunta a una posible contaminación respiratoria en el vaso de esa piscina. Afortunadamente, las cámaras hiperbáricas con las que cuenta el centro de buceo ayudaron a que los heridos más leves en ese ejercicio pudieran recibir una primera asistencia médica que palió sus heridas, sobre todo coágulos en la sangre. “Las familias estamos muy preocupadas, queremos saber la verdad y no nos han gustado las noticias que nos han llegado de los impedimentos que han puesto algunos mandos”, señalan las fuentes familiares antes mencionadas. Tres de los heridos permanecen ingresados en el Hospital Santa Lucía de Cartagena y otro en el Hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia. Hay otros cuatro buzos que continúan bajo observación médica en el Hospital Santa Lucía.

PUBLICIDAD

El centro de buceo más antiguo

El Centro de Buceo de la Armada Española (CBA), ubicado en la Estación Naval de La Algameca, en Cartagena (Murcia), fue fundado el 3 de marzo de 1970, el más antiguo de España. El CBA es un centro de referencia para el adiestramiento de buzos y dispone del complejo hiperbárico más grande de España, con dos cámaras desplegables. La Armada lo considera su principal Centro especializado de Acción Marítima. Los buzos que aquí se forman despliegan luego funciones de “apoyo de reconocimiento y reparación a buques, salvamento y rescate de submarinos, apoyo en tareas de búsqueda, localización y protección del patrimonio arqueológico subacuático, y otros tipos de operaciones que se les encomienden en toda la geografía nacional”.

Aquí se forma la élite de los buzos de la Armada. Además, desde el año 2000, el CBA asumió las funciones de la desaparecida Unidad de Buceo de la Zona Marítima del Mediterráneo, convirtiéndose el CBA en la unidad que crea Equipos Operativos de Buceo (E.O.B.), responsables de efectuar las siguientes misiones: protección y defensa de los buques de guerra, muelles e instalaciones, frente a las acciones de sabotaje o insidiosas que se puedan llevar a cabo bajo las aguas de los puertos y espacios marítimos de la Zona; cooperar con las Unidades de Medidas Contra Minas; y actuar en trabajos submarinos de reparación de averías y de salvamento de buques.

PUBLICIDAD