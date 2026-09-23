Ana Obregón felicita a Julio Iglesias por su 83 cumpleaños y muestra su apoyo al cantante después de décadas de amistad: “Te mereces ser feliz”

Ana Obregón y su relación de amistad con Julio Iglesias. (Instagram Ana Obregón)

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Hoy es un día marcado en rojo en el calendario para Julio Iglesias, que cumple 83 años. Sin embargo, este aniversario no le llega en su etapa más apacible ni exento de polémica. El intérprete se encuentra en el centro de la noticia por un delicado panorama judicial, salpicado por las graves informaciones y reclamaciones legales que han emprendido en los últimos tiempos sus extrabajadoras.

En esta ocasión ha sido Ana Obregón quien ha decidido dar un paso al frente de forma contundente. En pleno ojo del huracán por sus cuitas legales, la actriz y presentadora ha querido arropar públicamente al músico con un mensaje que desplaza, al menos por un instante, la atención hacia la vertiente más íntima de su relación.

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El vínculo entre ambos no es algo reciente ni fruto del compromiso social, sino una auténtica amistad con raíces profundas que acumula ya varias décadas a sus espaldas. Los padres de la actriz eran muy amigos del cantante, y fue así como se forjó entre Ana y Julio una complicidad muy especial que, lejos de resentirse con el tiempo o con los reveses personales de cada uno, no ha hecho más que fortalecerse.

La felicitación pública de Ana Obregón

Para celebrar este 23 de septiembre, la intérprete ha compartido con sus seguidores una cuidada recopilación de fotografías inéditas que retratan su historia común. En las imágenes podemos ver a unos jovencísimos Ana Obregón y Julio Iglesias paseando por las calles de Los Ángeles, compartiendo veladas distendidas en restaurantes o disfrutando de confidencias en la intimidad. Un repaso visual que permite comprobar cómo el paso de los años ha cambiado sus vidas, pero manteniendo intacta la sintonía entre ambos a pesar de las controversias que hoy acaparan los titulares sobre el cantante.

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El cantante Julio Iglesias ha roto por fin su silencio y ha lanzado este viernes un comunicado en Instagram en el que rechaza las acusaciones de agresión sexual y maltrato que han lanzado contra él dos extrabajadoras a través de varias informaciones publicadas por Eldiario.es y Univisión. El comunicado, colgado sobre las cuatro de la madrugada, responde "con profundo pesar" a las acusaciones, negando "haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer". (Fuente: Europa Press/Instagram)

Acompañando a esta galería, la presentadora le ha dedicado unas palabras llenas de afecto que adquieren un matiz especialmente significativo en la situación actual de Julio. “Hoy cumple años mi amigo del alma, mi querido Julio Iglesias. ¡Qué honor ser tu amiga!”, ha comenzado escribiendo la artista en sus redes sociales. No es la primera vez que Ana se refiere al intérprete como su “amigo del alma”, dejando claro que el madrileño ocupa un lugar sumamente protegido en su universo personal, por encima de cualquier coyuntura externa.

El vínculo con Julio Iglesias

En su carta abierta, Ana ha querido resaltar tanto las cualidades personales del cantante como su incuestionable dimensión artística. La actriz ha hecho hincapié en que su orgullo no nace solo de haber estado al lado de una leyenda viva, el artista latino con más discos vendidos de la historia, con “más de 300 millones de copias” y éxitos como Me olvidé de vivir, Soy un truhán, soy un señor o Hey!, sino del vínculo que ambos han compartido durante décadas.

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Ana Obregón y Julio Iglesias han sido muy amigos. (Instagram de Ana Obregón)

Consciente de la tormenta que atraviesa el intérprete con sus extrabajadoras y del delicado momento personal que vive, Ana ha cerrado su mensaje con una bonita declaración de intenciones y un deseo lleno de significado: “Que Dios te bendiga muchos años más al lado de tu familia, porque te mereces ser feliz después de dedicar toda tu vida a llevar bien alto el nombre de España por todo el mundo”. Con un efusivo “Feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Mucho. Mucho”, la actriz se convierte en su mayor defensora y le regala un oasis de cariño público en uno de sus aniversarios más complicados.