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Pan integral: propiedades, beneficios y contraindicaciones

A diferencia del pan blanco, el integral aporta generalmente mucha más fibra y nutrientes

Rebanadas de pan integral (Magnific)
Rebanadas de pan integral (Magnific)
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Rico en hidratos de carbono complejos, fibra, vitaminas y minerales, el pan integral se diferencia del elaborado con harinas refinadas por conservar una mayor parte de las capas del cereal. Su composición lo convierte en una opción interesante dentro de una alimentación equilibrada, aunque existen situaciones en las que su consumo debe adaptarse.

El pan forma parte desde hace siglos de la alimentación cotidiana y continúa siendo una de las principales fuentes de hidratos de carbono de la dieta. Sin embargo, en los últimos años su consumo ha estado rodeado de dudas, especialmente por su relación con el aumento de peso. Frente a esta percepción, el pan integral destaca por su composición nutricional y por conservar buena parte de los componentes del grano que se pierden durante el refinado.

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Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el pan es rico en hidratos de carbono complejos, principalmente almidón, y aporta proteínas procedentes del grano de trigo. También presenta un bajo contenido graso, de aproximadamente un gramo por cada 100 gramos, y constituye una fuente de vitaminas y minerales. Entre las vitaminas destacan la tiamina y la niacina, pertenecientes al grupo B, mientras que entre los minerales se encuentran el selenio, el fósforo, el hierro, el magnesio y el zinc.

La principal particularidad del pan integral se encuentra en el tratamiento de la harina. El grano de cereal conserva una cubierta que es eliminada, al menos en parte, durante los procesos de refinado. Al utilizarse una harina integral, una mayor proporción de esas capas permanece en el producto final. Por esta razón, el pan integral aporta generalmente más fibra y una mayor cantidad de determinadas sustancias nutritivas que el elaborado con harinas más refinadas.

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La fibra, una de sus principales ventajas

La fibra es uno de los componentes que más interés despierta cuando se habla de alimentos integrales. Su presencia contribuye al funcionamiento adecuado del aparato digestivo y puede favorecer una mayor sensación de saciedad. Incorporar pan integral a la alimentación puede ser, por tanto, una manera sencilla de aumentar el consumo de fibra, siempre dentro de una dieta variada.

No obstante, sus propiedades no terminan ahí. Los hidratos de carbono complejos que aporta el pan constituyen una fuente importante de energía para el organismo. La FEN subraya que estos nutrientes deben representar una parte significativa de la energía diaria: alrededor del 55% del total de calorías debería proceder de los hidratos de carbono, frente al 15% de las proteínas y entre un 30% y un 35% de las grasas.

Desde esta perspectiva, eliminar el pan de la dieta no significa necesariamente conseguir una alimentación más equilibrada. Si se reduce su consumo, los hidratos de carbono que deja de aportar deben proceder de otros alimentos. De lo contrario, podría aumentar proporcionalmente la presencia de alimentos ricos en grasas o proteínas y modificarse el perfil calórico de la dieta.

Vitaminas y minerales que permanecen en el grano

El pan integral también conserva una mayor proporción de nutrientes presentes en el cereal. La tiamina y la niacina participan en diferentes procesos relacionados con el metabolismo, mientras que minerales como el hierro, el magnesio, el fósforo, el zinc y el selenio cumplen diversas funciones en el organismo.

No obstante, la cantidad de estos nutrientes no es idéntica en todos los panes. La FEN explica que su riqueza depende del grado de extracción de la harina y de si la masa ha sido enriquecida durante el proceso de elaboración. Por ello, el valor nutricional de un pan debe analizarse teniendo en cuenta tanto sus ingredientes como su proceso de fabricación.

Pan integral (Magnific)
Pan integral (Magnific)

Quiénes no deben comer pan integral

A pesar de sus beneficios, el pan integral de trigo tiene una contraindicación especialmente importante: contiene gluten. Esta proteína es característica del trigo y desempeña además un papel fundamental en la elaboración del pan, ya que proporciona a la harina sus propiedades panificables.

Las personas con enfermedad celíaca deben evitar el gluten y, por tanto, no pueden consumir pan integral convencional elaborado con trigo. En estos casos deben escogerse productos específicamente certificados como sin gluten. Ante sospechas de intolerancia o problemas relacionados con el consumo de trigo, es recomendable consultar con un profesional sanitario antes de eliminar alimentos de la dieta.

Además, un aumento repentino del consumo de fibra puede provocar molestias digestivas en algunas personas, como gases, hinchazón o cambios en el tránsito intestinal. Por ello, quienes no estén acostumbrados a una alimentación rica en fibra pueden introducir los productos integrales de forma progresiva y acompañarlos de una adecuada hidratación.

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