Los españoles creen que un puñado de millonarios tiene más poder sobre su vida que Pedro Sánchez: Amancio Ortega y Juan Roig, los empresarios mejor valorados

Una fotografía de archivo del fundador de Inditex y del fondo inversor Pontegadea, Amancio Ortega. EFE/Cabalar

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Un tercio de los españoles considera que un grupo reducido de multimillonarios extranjeros ejerce más poder sobre su vida que las propias instituciones de su país. Así lo revela el barómetro “Tecnoligarcas e IA” del Ateneo del Dato. El 29,2% de los encuestados se inclina por esta idea, frente al 33,5% que confía más en el Gobierno y las instituciones nacionales, mientras que el 24% se sitúa en una posición intermedia. La percepción se dispara entre los votantes de Sumar, donde casi la mitad, un 48,3%, cree que son los millonarios extranjeros quienes concentran el poder real, muy por encima del 19,5% registrado entre los votantes del Partido Popular (PP), donde predomina la confianza en las instituciones propias (41,9%).

El estudio también pidió a los encuestados que valoraran la influencia de quince grandes empresarios en la sociedad, en una escala de cero a diez. Amancio Ortega, fundador de Inditex, encabeza el listado con una nota media de 7,1, seguido de Juan Roig, presidente de Mercadona, con 6,6 puntos. En el extremo opuesto se ubican Elon Musk, con 4,9, y Peter Thiel, con 4,6, este último desconocido para el 53% de los consultados. La brecha ideológica resulta especialmente marcada en el caso de Musk: mientras los votantes de derechas le otorgan una media de 6,2, los de izquierdas lo sitúan en 3,4, la mayor distancia entre bloques de todo el ranking.

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El sondeo evidencia además fuertes diferencias en la forma en que cada extremo del espectro político juzga al empresariado tecnológico. Los votantes situados a la derecha aprueban a los quince empresarios por los que fueron consultados, mientras que los de izquierdas solo otorgan una valoración positiva a cinco de ellos. En paralelo, el 44% de los españoles considera que España depende demasiado de las grandes tecnológicas de Estados Unidos y China, una preocupación que se extiende de forma transversal a todos los electorados, con porcentajes que van del 54% entre los votantes de Sumar al 46% en el PP, y que solo se diluye entre los seguidores de Vox, donde la inquietud y la indiferencia empatan en el 39%.

(Noticia en ampliación)