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De dónde viene el conflicto de los garifunas con ‘Supervivientes’ en Cayos Cochinos y qué supone para el reality

Las protestas de la comunidad garífuna no son nuevas y la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha añadido un elemento clave al enfrentamiento por las grabaciones en Honduras

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)
Los concursantes de 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)
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Supervivientes All Stars ha vuelto a convertir Cayos Cochinos en uno de los escenarios más comentados de la televisión, aunque esta vez la atención no está únicamente puesta en los concursantes. El reality se encuentra en medio de un conflicto con una parte de la comunidad garífuna de Honduras, que reclama participar en las decisiones que afectan al territorio donde se desarrolla el programa.

La situación no ha surgido con esta edición. Las reivindicaciones vienen de atrás y ya en 2025 hubo movilizaciones relacionadas con la presencia de producciones audiovisuales en la zona. Entre las reclamaciones planteadas por la comunidad están la falta de consulta previa y el posible impacto de estas actividades sobre el territorio, la pesca artesanal y el entorno natural.

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El contexto ha cambiado especialmente después de una sentencia dictada en marzo de 2026 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal declaró vulneración de varios derechos de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos, entre ellos los relacionados con la propiedad colectiva, la participación, el acceso a la información y la identidad cultural. También señaló la ausencia de una consulta previa, libre e informada en decisiones que afectan al territorio, incluyendo las autorizaciones de actividades televisivas.

La consulta previa, en el centro del enfrentamiento

Este es precisamente uno de los argumentos que está defendiendo ahora la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Su coordinadora, Miriam Miranda, ha denunciado la situación y sostiene que la comunidad mantiene una protesta pacífica para reclamar esa consulta. A ello se suma la preocupación por las grabaciones durante la época de desove de las tortugas.

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La cuestión, por tanto, va más allá de si el programa dispone de los permisos necesarios para trabajar en Cayos Cochinos. Desde la perspectiva de los manifestantes, el debate está relacionado con la participación de la comunidad en las decisiones que afectan a un territorio que forma parte de su vida y de su cultura.

La producción mantiene una versión diferente. Según fuentes vinculadas al programa, Supervivientes All Stars cuenta con las autorizaciones correspondientes de las autoridades hondureñas y de la Fundación Cayos Cochinos, responsable del área protegida. También defienden que existe una relación de muchos años con las comunidades locales y que algunas de las personas que protestan actualmente habían colaborado anteriormente con el programa.

Imágenes de la presencia policial y militar en los Cayos. (X @baraudawaguchu)
Imágenes de la presencia policial y militar en los Cayos. (X @baraudawaguchu)

Además, la producción pone sobre la mesa el impacto económico de los rodajes en la zona. La documentación de la Fundación recoge que las producciones televisivas han generado puestos de trabajo directos e indirectos y han aportado recursos destinados a la gestión del espacio protegido.

¿Qué supone todo esto para ‘Supervivientes All Stars’?

El conflicto ya ha tenido alguna consecuencia sobre la mecánica del reality. Una de las pruebas exteriores previstas no llegó a celebrarse y ‘La Palapita’ tampoco se emitió en la fecha inicialmente anunciada, aunque en este último caso la producción aseguró que la decisión respondía a motivos editoriales y no a las protestas.

En cualquier caso, la seguridad se ha convertido en una prioridad a la hora de decidir qué pruebas pueden realizarse fuera de las zonas habituales. La producción asegura que las actividades continuarán, pero siempre que puedan desarrollarse sin poner en riesgo a concursantes, trabajadores, miembros de las comunidades o agentes desplazados a la zona.

Tras la prueba del barro, los concursantes de esta edición se han sentado por primera vez para nominar. (Mediaset España)
Tras la prueba del barro, los concursantes de esta edición se han sentado por primera vez para nominar. (Mediaset España)

Por ahora, el conflicto no implica que Supervivientes All Stars vaya a abandonar Cayos Cochinos. Sin embargo, sí introduce una variable que puede condicionar el desarrollo de algunas pruebas o desplazamientos si la tensión aumenta.

Y es ahí donde está el verdadero alcance de la polémica. Cayos Cochinos es uno de los escenarios más reconocibles de Supervivientes, pero también es un territorio protegido y vinculado a la comunidad garífuna. La sentencia de la Corte Interamericana ha añadido una nueva dimensión a un conflicto que ya existía antes de que comenzara esta edición del reality.

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