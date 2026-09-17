Julia Janeiro se sincera sobre su pasado: “Con 12 años perdí las ganas de vivir. Y todavía me cuesta escribir esa frase”

Julia Janeiro. (EUROPA PRESS).

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Julia Janeiro ha decidido hablar abiertamente de una etapa de su vida que hasta ahora había mantenido alejada del foco público. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha compartido una reflexión en redes sociales en la que recuerda las dificultades que atravesó durante su infancia y adolescencia y explica cómo la terapia y el apoyo de su entorno fueron fundamentales para salir adelante.

La joven, que protagoniza desde hace varios meses enfrentamientos públicos con Belén Esteban, ha estado expuesta desde niña a la atención mediática por su familia, y asegura que existe una parte de su historia que permanece lejos de las fotografías y las redes sociales. “He vivido muchas situaciones que nadie sabe y ya se sabrán”, ha advertido. Una afirmación con la que deja abierta la posibilidad de contar en el futuro experiencias que, por el momento, prefiere mantener en la intimidad.

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Janeiro explica que durante años tuvo que convivir con comentarios y juicios sobre ella y su familia. “A mí me han tirado por tierra muchas veces, tanto públicamente como por detrás”, ha señalado. Para ella, haber atravesado esas circunstancias ha influido directamente en la persona que es hoy y en la seguridad que muestra actualmente. “El secreto para quererme tanto es haberlo pasado muy mal”, ha reflexionado.

En su opinión, la capacidad de reconstruirse después de los momentos difíciles está estrechamente relacionada con la resiliencia. “Yo creo que es un poco cuestión de haber sido resiliente, una persona con mucha resiliencia y me he ido reconstruyendo poco a poco”, ha explicado.

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Comunicado de Julia Janeiro (INSTAGRAM).

Una infancia marcada por los titulares

La confesión de Julia adquiere especial relevancia cuando recuerda cómo se encontraba siendo apenas una niña. La joven asegura que hubo un momento, en plena preadolescencia, en el que llegó a perder las ganas de vivir. “Con 12 años perdí las ganas de vivir. Y todavía me cuesta escribir esa frase”, reconoce.

No ha querido entrar en detalles sobre las circunstancias concretas que provocaron aquella situación, pero sí ha explicado que consiguió recuperar las ganas de seguir adelante. Años después, al alcanzar la mayoría de edad, volvió a atravesar un periodo especialmente complicado que, según sus palabras, la llevó a sentirse completamente perdida.

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“Llegué a tocar fondo de una manera que nunca imaginé. Llegué a pesar 40 kg”, ha relatado. También asegura que vivió experiencias tanto en privado como públicamente que todavía le resulta difícil explicar y que, si algún día decide hablar de ellas, no será con intención de obtener un beneficio económico. “Son temas mucho más serios, no hay ninguna exclusiva”, ha puntualizado.

Julia Janeiro, 2026 (EUROPA PRESS).

La importancia de la terapia

Uno de los aspectos que más destaca en su relato es el papel que ha tenido la atención psicológica durante su proceso. Janeiro asegura que empezó a acudir al psicólogo desde pequeña debido a diferentes circunstancias y reivindica abiertamente la importancia de pedir ayuda.

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Según explica, durante su adolescencia contó con el acompañamiento de un profesional llamado Adri, que continúa formando parte de su vida. Para ella, su psicólogo ha sido una figura esencial en su proceso de recuperación y reconstrucción personal.

La joven también señala a su familia y a su amigo Manu como dos de los grandes apoyos que ha tenido durante los momentos más complicados. Gracias a ese entorno, asegura haber podido avanzar y aprender a convivir con las distintas etapas de su vida. “Yo me he roto y me he vuelto a construir muchas veces”, ha resumido. Una experiencia que, según sus palabras, le ha permitido comprender mejor a la niña que fue y valorar el camino recorrido.

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