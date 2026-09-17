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Los miles de nuevos drones “espía” del Ejército de Reino Unido con cámaras infrarrojas, sensores y capacidad de “largo alcance”

El Gobierno británico anunció una inversión de hasta 400 millones de libras esterlinas para poner en servicio el AR5 y más de 1.000 drones pequeños

Un dron gris modelo Tekever AR5 permanece estacionado sobre la pista de un aeródromo con césped al fondo bajo la luz del sol
El dron AR5 de la empresa Tekever reposa en una pista de aterrizaje con capacidad para llevar hasta 50 kilogramos de cámaras y sensores. (Mod UK)
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El Ejército de Reino Unido incorporará nuevos drones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para reforzar la protección de sus soldados y ampliar la información disponible sobre el campo de batalla. El plan combina la adquisición de aeronaves de larga autonomía, capaces de transportar cámaras y sensores, con la entrega de más de mil aparatos pequeños para uso de las tropas en primera línea.

Los nuevos sistemas forman parte del Plan de Inversión en Defensa británico, que prevé reforzar estas capacidades de vigilar a largo alcance del Ejército mediante una nueva generación de aeronaves no tripuladas. El objetivo es sustituir equipos considerados obsoletos y acelerar la llegada de tecnología a las unidades desplegadas. El ministro de Preparación e Industria de Defensa, Luke Pollard, presentó las adquisiciones durante el encuentro Defence Vehicle Dynamics, una exposición bienal centrada en la guerra terrestre. “Nuestros soldados merecen la mejor tecnología, y eso es lo que estamos proporcionando”, afirmó Pollard.

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El Gobierno británico anunció una inversión de hasta 400 millones de libras esterlinas para poner en servicio el dron AR5, fabricado por la empresa Tekever. El modelo reemplazará al sistema Watchkeeper, que estaba operativo desde 2014, y podrá llevar hasta 50 kilogramos de cámaras y sensores. La iniciativa incluye además un contrato independiente de 16 millones de libras para suministrar 1.025 drones pequeños, adquiridos a tres pequeñas y medianas compañías con sede en el país.

Las manos de una persona vestida con uniforme de camuflaje sujetan un pequeño dron negro en un entorno al aire libre
Un militar sostiene un dron compacto de reconocimiento adquirido dentro del programa de incorporación tecnológica del Ejército. (Mod UK)

AR5 transportará 50 kilos de cámaras y sensores

El contrato adjudicado a Tekever contempla una primera orden de seis drones AR5, aunque el número podría alcanzar las 24 unidades en 2029. El AR5 es un dron de vigilancia de larga autonomía diseñado para operar durante periodos prolongados. Su capacidad para transportar cámaras y sensores de hasta 50 kilogramos permitirá obtener información desde mayores distancias y durante más tiempo que los equipos pequeños destinados a las tropas sobre el terreno.

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El Ministerio de Defensa indicó que este modelo ya fue utilizado por Ucrania en la guerra contra Rusia. El contrato con Tekever contribuirá a sostener más de 1.000 empleos cualificados hasta 2030, según asegura el comunicado oficial. “Estamos orgullosos de entregar el AR5 al Ejército británico en este momento crítico para la seguridad nacional”, afirmó el director ejecutivo de Tekever en Reino Unido, Karl Brew. La empresa fabricará los aparatos en una planta de Swindon. Según el Gobierno, el programa responde a la necesidad de renovar las capacidades de observación y reconocimiento de largo alcance del Ejército, que hasta ahora dependía del sistema Watchkeeper, en servicio desde 2014.

El Ejército de Tierra tiene la vista fijada en modernizarse para adaptarse al combate moderno, caracterizado por ser cambiante y en el que la tecnología juega un papel fundamental. Con ese objetivo, ha organizado una exhibición táctica en Viator (Almería) para experimentar con diversas capacidades, como drones que ya se usan en el campo de batalla ucraniano, y a la postre adquirir las que consideren.

Más de mil drones pequeños

El acuerdo de 16 millones de libras incluye 245 drones FOXE-NATO, desarrollados por Evolve Dynamics. Estos aparatos pesan menos de 250 gramos y cuentan con cámaras infrarrojas, una característica que permitirá utilizarlos en operaciones nocturnas. También se entregarán 670 unidades del modelo Skydio X10 INTL, suministradas por Marlborough Communications Limited. Estos drones pueden prepararse para el vuelo en menos de un minuto y alcanzar una velocidad máxima de 72 kilómetros por hora.

La tercera partida comprende 110 drones ‘Sonora’, desarrollados mediante una alianza entre Brigantes Consulting, de Exeter, y Harmattan AI. Estos equipos están concebidos para entrenar a los soldados antes de que empleen aeronaves similares durante operaciones reales. El programa busca acelerar la incorporación de tecnología a las unidades militares, con la meta de duplicar la capacidad de combate del Ejército para 2027 y reducir a 24 meses el plazo entre la contratación de un equipo y su llegada a la primera línea. Las entregas del contrato están cerca de completarse, de acuerdo con el comunicado oficial. La adquisición fue gestionada por el Grupo Nacional de Dirección de Armamentos y forma parte del Proyecto Rapstone, precisamente orientado a acortar los plazos de incorporación.

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