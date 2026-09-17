España

Dos militares evacuados al hospital Gómez Ulla en Madrid tras sufrir agresiones durante su despliegue en Ceuta

En un mensaje publicado en la red social X, el Ministerio de Defensa ha mostrado su respaldo a los efectivos lesionados y al resto de los militares desplegados en la ciudad autónoma

Militares Ceuta (Europa Press)
Militares Ceuta (Europa Press)
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Dos militares permanecen ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, después de sufrir agresiones durante su despliegue en Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, acudió este jueves al centro sanitario para conocer su evolución y trasladarles su apoyo. Por el momento, no se ha precisado la fecha en la que se produjeron los ataques ni el alcance de las heridas de los dos soldados.

En un mensaje publicado en la red social X, el Ministerio de Defensa ha mostrado su respaldo a los efectivos lesionados y al resto de los militares desplegados en la ciudad autónoma. “Nuestros militares siempre profesionales, cercanos e implicados con Ceuta”, ha añadido en su mensaje. Desde la entrada masiva del 30 de julio se han producido varios incidentes que han dejado militares heridos, por el momento, de forma leve.

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Las asociaciones profesionales militares han reclamado en distintas ocasiones al Gobierno que permita a los efectivos emplear una fuerza “proporcionada” si las circunstancias lo requieren. Estas organizaciones sostienen que los soldados trabajan en una situación de “desprotección” y solicitan protocolos más claros para intervenir ante incidentes de este tipo.

Imágenes de la Guardia Civil en un piso de Ceuta donde se alojaban 25 migrantes, entre ellos seis menores.

Noticia en ampliación.

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