Cómo ir a los conciertos de Shakira en Madrid: línea de metro, opciones en autobús y Cercanías y zonas habilitadas para taxis

Llegada de Shakira este lunes al aeropuerto de Madrid. (EFE/Zipi)

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La residencia europea de Shakira en Madrid —el rimbombante nombre ‘oficial’ que se le da a la serie de conciertos que dará estos días en la capital— recibirá a cerca de 55.000 personas al día en el espacio Iberdrola Music, en el distrito madrileño de Villaverde. Por 12 conciertos, serán cerca de 660.000 espectadores que esta semana han tenido la misma duda: cómo llegar (y volver) del evento.

Vayamos al grano, pero por partes. Para llegar al espacio Iberdrola Music, la alternativa recomendada es la estación de Villaverde Alto, de la línea 3 de Metro (la de color amarillo) y de las líneas C-4 y C-5 de Cercanías. También se puede utilizar la parada de San Cristóbal Industrial, de la C-3, aunque el regreso deberá planificarse con antelación porque Cercanías no ampliará su horario nocturno. Desde allí (la parada de metro y la de Cercanías están en el mismo lugar), hay un paseo de unos 20 minutos que discurre por las calles Valle de Tobalina, la avenida Real de Pinto y Laguna Dalga.

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Los trenes de la línea 3 tendrán frecuencias medias aproximadas de 7,5 minutos entre las 23:00 y las 0:00 horas. Entre las 0:00 y la 1:30, el intervalo previsto bajará a tres o cuatro minutos, ante el refuerzo previsto debido al evento. El horario ordinario del Metro termina a la 1:30 horas. La organización del dispositivo recomienda revisar el último tren disponible antes de salir del recinto.

Cercanías mantendrá su funcionamiento habitual, sin un servicio específico de madrugada por los conciertos. Las líneas C-4, C-5 y C-3 conectan con las estaciones más próximas, pero el servicio finaliza a las 23:45 horas.

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Shakira ha creado un estadio hecho a medida para sus conciertos, un recinto con una oferta gastronómica que pretende hacer homenaje a la cultura latina y sus sabores.

Los autobuses unirán Villaverde con Atocha hasta las 2:00

Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid habilitará una lanzadera gratuita de autobuses eléctricos para facilitar la vuelta tras los conciertos. El servicio funcionará desde las 23.00 hasta las 2.00 de la madrugada del día siguiente.

La salida estará en la avenida Gran Vía de Villaverde, cerca del cruce con la calle San Jenaro. El autobús solo recogerá pasajeros en ese punto. El recorrido incluirá una parada en Legazpi y tendrá como destino final Atocha. En ambas estaciones intermedias, los viajeros solo podrán bajar del autobús, no subir a él. La frecuencia será de 10 minutos entre las 23.00 y la medianoche. Entre las 0.00 y la 1.00, el intervalo estimado será de 7,5 minutos.

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Las líneas 22, 79, T41 y N14 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) también prestarán servicio en el área. Las rutas 22 y 79 conectan Villaverde Alto con Legazpi. La T41 enlaza Villaverde Alto con el Polígono Industrial de La Resina, aunque no circulará los sábados ni los domingos. Las líneas podrían sufrir desvíos por los cortes previstos durante las jornadas de concierto.

La residencia de Shakira arranca este viernes. (Europa Press)

Los taxis, VTC y vehículos privados tendrán zonas separadas

La parada de taxis estará en la calle San Eustaquio, entre San Norberto y Resina. Los peatones deberán llegar por la calle San Erasmo y continuar por Resina hasta la cabecera de la zona de espera. La parada se encuentra a unos 20 minutos a pie del recinto del evento.

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Cerca estarán también los vehículos de transporte con conductor (VTC), como Uber, que tendrán su punto de recogida en la confluencia de Valle de Tobalina y San Ezequiel. Solo podrán acceder los coches con un servicio contratado previamente. En general, el Ayuntamiento desaconseja utilizar el coche privado en las zonas afectadas.

Shakira, en concierto. (Europa Press)

Los cortes afectarán a calles próximas y a accesos de la M-45

El operativo restringirá el tráfico en tramos de Laguna Dalga, Laguna de Cameros, San Eustaquio, Laguna del Marquesado, Resina, la avenida Real de Pinto, Valle de Tobalina y la calle de la Acebeda. La prohibición de estacionamiento comenzará a las 15.00 horas en varios de esos sectores y se mantendrá hasta el final de cada jornada. Los servicios de emergencia conservarán el acceso. También habrá cierres en algunos movimientos de la glorieta bajo la M-45 que conecta Villaverde Alto y Getafe.

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Los conciertos se celebrarán los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. La actuación será de 21.00 a 23.00 horas y el desalojo del público se prolongará hasta la 1.00 de la madrugada.