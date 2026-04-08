El Gobierno sube un 42% la base de cotización a autónomos societarios y colaboradores, con alzas de hasta 1.620 euros al año en las cuotas

Un trabajador autónomo durante su jornada laboral.

El Gobierno ha elevado más de un 42% la base mínima de cotización de los autónomos societarios y los familiares colaboradores con efectos desde el 1 de enero de 2026, una decisión que puede aumentar en unos 135 euros al mes las cuotas a pagar a la Seguridad Social de miles de contribuyentes. Mientras el resto de los autónomos han visto congeladas sus cuotas, la cuantía mínima para calcular las aportaciones de estos dos colectivos ascenderá desde los 1.000 euros actuales hasta 1.424,4 este año.

Este cambio dejará un impacto directo en más de 169.000 familiares y 350.000 autónomos societarios, según los cálculos de UPTA, que insta al Gobierno a tramitar un Real Decreto-ley para garantizar la congelación de cuotas también en estos dos casos. Pese a que los afectados por la medida podrán continuar cotizando provisionalmente por la base de 1.000 euros mensuales en 2026, los que no hayan realizado voluntariamente el incremento se verán obligados a abonar la diferencia con las cuotas correspondientes a la nueva base cuando se de el proceso de regularización, que el Ejecutivo prevé para finales de 2027 o inicios de 2028.

Por lo tanto, los autónomos societarios y familiares colaboradores que se hayan acogido hasta ahora a la base mínima pagarán unos 135 euros más que la cuota mensual que actualmente pagan (unos 1.620 euros más al año), que ronda los 315 euros mensuales. Quienes ya cotizan por bases superiores a los 1.000 euros afrontarán incrementos menores, de aproximadamente 70 euros mensuales si su base era de 1.212 euros, unos 840 euros más al año.

Más de un millón de personas están inscritas como autónomos societarios o familiares colaboradores en España, pero el ajuste de su base mínima para alinearla con la del grupo 7 del Régimen General, según la orden de cotización para 2026 publicada en el Boletín Oficial del Estado, solo aumentará la presión fiscal sobre aquellas que coticen por una basa inferior al nuevo mínimo.

ATA acusa al Gobierno de “volver a mentir” a los autónomos

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha calificado como una “salvajada” la subida y acusa al Ejecutivo de “volver a mentir a los autónomos” al no prorrogar para todos la congelación de las cuotas de 2025. En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, Amor señala que esta decisión perjudica a “un tercio de los autónomos”, incluyendo a más de 400.000 familiares colaboradores y a más de 800.000 autónomos societarios cuyos rendimientos se sitúan en torno a los 1.000 euros mensuales.

Amor sostiene que la decisión genera una “desigualdad” entre autónomos en función de su régimen fiscal y considera “incomprensible” que solo estos colectivos queden fuera de la prórroga de cuotas. Ha anunciado contactos con varios grupos parlamentarios para buscar una solución inmediata y retroactiva, y reclama al Gobierno la aprobación de una norma que frene lo que califica de “sablazo”, con especial atención a sus efectos sobre las mujeres.

Los autónomos exigen un decreto para bloquear la subida

Por su parte, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha señalado que este incremento en las cuotas podría evitarse con una modificación normativa similar a la que congeló las cotizaciones para el resto de los autónomos en marzo. Según Abad, bastaría con un nuevo Real Decreto-ley que restablezca la base mínima de 1.000 euros, una solución “sencilla” que “no entrañaría problemas para su puesta en marcha”.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. (César Vallejo Rodríguez - Europa Press)

Según Abad, los partidos responsables de la congelación de las bases para la mayoría de los autónomos debieron haber incluido también a los societarios y colaboradores en esa medida. Recordó que desde UPTA se advirtió que ambos grupos quedarían integrados en el tramo séptimo de la tabla general de cotización para trabajadores por cuenta ajena, lo que desencadenaría el aumento que ahora se confirma.

Justificación y marco legal de la subida

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social han explicado que la decisión sigue lo pactado en la reforma de 2022 sobre el sistema de cotización por ingresos reales. La normativa, aprobada con consenso de asociaciones de autónomos, patronal y sindicatos, estableció que la base mínima de estos colectivos no puede ser inferior a la del Régimen General a partir de 2026. El criterio quedó reflejado tanto en el Decreto-ley de la reforma como en la Ley General de Seguridad Social, sin que hasta la fecha se haya planteado objeción formal, según subrayan desde el Ministerio.

El resultado es que, mientras las cuotas de la mayoría de los autónomos se mantienen congeladas como en 2025, las de los autónomos societarios y colaboradores sí se actualizan conforme a la nueva normativa. Quedan también afectados aquellos autónomos que no declaran rendimientos. Desde la Seguridad Social se defiende que el ajuste es coherente con la evolución del sistema y que “redunda en más derechos para los trabajadores, que verán incrementadas las cuantías de las prestaciones que generen en un futuro”.

*Con información de Europa Press