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Elevan a 33 millones de euros las pérdidas económicas directas de la crisis en Ceuta

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Ceuta, 30 ago (EFE).- La Cámara de Comercio de Ceuta ha elevado este domingo a 33 millones de euros las pérdidas económicas directas de la crisis migratoria, y destaca que el comercio y la hostelería registran caídas superiores al 50 % y el turismo se desploma un 90 por ciento.

En un comunicado, la Cámara de Comercio alerta de que la actualización del balance económico evidencia que la crisis iniciada el 30 de julio ha golpeado "con más fuerza de lo previsto", ya que las pérdidas directas ascienden a 33.038.768 euros, un incremento del 19 % respecto a la estimación inicial.

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El organismo advierte de que la actividad no logró recuperarse en agosto y de que buena parte del tejido empresarial encara septiembre con un horizonte de "incertidumbre".

La Cámara ha revisado sus cálculos con datos reales de 302 empresas, que representan el 9,3 % del tejido empresarial local, y la principal diferencia respecto al informe anterior aparece en las pérdidas registradas tras la cancelación de la Feria, ya que lo que se había previsto en 10,4 millones ha terminado siendo 15,7 millones, un aumento del 51 %.

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El organismo explica que la caída del consumo, la ausencia de visitantes y la percepción de inseguridad mantuvieron la actividad en mínimos durante todo el mes de agosto, sin ese repunte que se esperaba tras los primeros días de la crisis.

El comercio ha sufrido una reducción media de facturación del 53 %, y afecta a moda, calzado, hogar, tecnología, perfumería, alimentación y mayoristas, mientras que la hostelería y la restauración han registrado una caída del 50,7 %, en un mes clave para su actividad.

Ambos sectores arrastran "problemas de liquidez por la combinación de ventas desplomadas y costes fijos que no han dejado de acumularse".

El turismo se "hunde y arrastra" al resto de la economía ya que la demanda turística ordinaria se redujo alrededor del 90 por ciento, la ocupación hotelera cayó un 50%, aunque el dato está parcialmente amortiguado por la presencia temporal de fuerzas de seguridad y personal desplazado por la emergencia.

Las agencias de viajes registran una caída agregada del 37,5%, marcada por cancelaciones y trámites extraordinarios.

La Cámara de Comercio advierte de que, cuando estos colectivos abandonen la ciudad, la ocupación podría sufrir un nuevo desplome si no regresan los visitantes habituales.

Además, el 74 % de las empresas ya ha introducido cambios en sus plantillas: reducción de jornadas, reorganización de turnos, aplazamiento de contrataciones y vacantes sin cubrir, destacando que en comercio el porcentaje sube al 85,4 %, y en hostelería, al 90,9 %.

Aunque el informe no ofrece cifras concretas de empleos afectados, sí señala un riesgo claro y es que "sin recuperación de la actividad ni apoyo inmediato, los ajustes internos podrían transformarse en medidas más graves". EFE

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