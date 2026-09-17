Un primo del rey Felipe VI aparece muerto a los 44 años mientras era investigado por posesión de drogas y el caso ‘Putney Pusher’

Nicholas Brandam en la boda de su hermana Sophie junto a su hermana, la reina Sofía y otros miembros de la familia real griega (Redes sociales)

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El banquero británico Nicholas Brandram, de 44 años, director de HSBC y hijo de un primo hermano de la reina Sofía, y por tanto primo segundo de Felipe VI, ha sido hallado sin vida en su vivienda de Chiswick, al oeste de Londres, tras meses bajo investigación por el caso del corredor que empujó a una mujer hacia un autobús en Putney Bridge. La muerte se considera inesperada, aunque la policía no aprecia indicios de criminalidad.

La Metropolitan Police ha informado de que Brandram fue arrestado el 15 de junio bajo sospecha de tentativa de causar lesiones graves intencionadas por el episodio de Putney Bridge de 2017, quedó en libertad bajo fianza y, tras comparecer de nuevo en septiembre, recibió otra fianza sin condiciones. Los agentes también le detuvieron mientras permanecía bajo custodia por sospechas vinculadas a posesión de drogas. El banquero no llegó a ser acusado formalmente y seguía siendo objeto de pesquisas cuando murió.

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El suceso se remonta a mayo de 2017, cuando una cámara de seguridad grabó a un hombre que corría por Putney Bridge y empujaba con las dos manos a una mujer de 33 años hacia la calzada. Un autobús de dos plantas se aproximaba en ese momento y su conductor logró esquivarla en el último instante. La víctima sufrió heridas leves. El corredor continuó su marcha sin detenerse, según mostraban las imágenes que circularon internacionalmente y que convirtieron el caso en uno de los sucesos más misteriosos de la capital británica.

Con motivo del 58º cumpleaños del rey Felipe VI, salimos a la calle para conocer la opinión de los españoles sobre su figura. Las respuestas son de lo más variadas, desde el apoyo a la institución hasta el rechazo y la petición de un referéndum.

Quién era Nicholas Brandram

Nicholas Brandram era hijo de Paul Brandram, único descendiente de la princesa Catalina de Grecia y del militar británico Richard Campbell Brandram. Catalina era hermana del rey Pablo I de Grecia, padre de la reina Sofía, de modo que Paul era primo hermano de la reina emérita de España y Nicholas, su sobrino. De hecho, la relación de los Brandram con la familia de doña Sofía no se limitaba al parentesco.

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La reina ejerció de madrina en la boda de Sophie Brandram, hermana de Nicholas, celebrada en Warwickshire en 2017 y a la que acudieron los reyes Constantino y Ana María, además de la princesa Irene. Catalina de Grecia, abuela del fallecido, tiene un largo historial de vínculos en la realeza: fue hija y hermana de reyes, bisnieta de la reina Victoria y prima hermana del príncipe Felipe de Edimburgo. Su infancia transcurrió entre los exilios de la familia real griega, ya que durante la Segunda Guerra Mundial abandonó Grecia tras la invasión alemana.

La princesa se instaló en Sudáfrica, donde trabajó como enfermera en un hospital de Ciudad del Cabo. Tras el final de la guerra conoció al comandante Richard Campbell Brandram y se casó con él en Atenas en 1947. Desde entonces fue conocida en Reino Unido como Lady Katherine Brandram y mantuvo una vida pública mucho más discreta que la de sus hermanos, puesto que Pablo I reinó en Grecia entre 1947 y 1964. Catalina murió en Londres en 2007, a los 94 años, y fue enterrada en el cementerio real de Tatoi.

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Catalina de Grecia junto al rey Constantino y la reina Ana María (Grosby)

Meses antes de su muerte, Nicholas Brandram explicó en una entrevista con Citywealth que entre sus mayores logros profesionales estaba una invitación a una fiesta en los jardines del Palacio de Buckingham después de su servicio militar en Afganistán. Además, señalaba a su madre como su mayor inspiración: “Crio sola a tres hijos y es la persona más ocupada que conozco. Nunca he conocido a nadie con mayor integridad moral y valentía, además de resistencia y energía”.

El extraño caso ‘Putney Pusher’

La Metropolitan Police interrogó a más de 50 hombres y arrestó a tres sospechosos antes de rebajar la actividad de la investigación del caso ‘Putney Pusher’ en 2018 sin presentar cargos. El caso quedó sin resolver hasta que nuevas diligencias dirigieron la atención hacia Nicholas Brandram. Sin embargo, todo ha cambiado cuando la policía ha precisado que sus agentes y el servicio de ambulancias de Londres acudieron a las 19:12 horas del martes 15 de septiembre a un domicilio de Chiswick, en el distrito de Hounslow, después de que un hombre fuera localizado sin dar respuesta dentro de la propiedad.

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Brandram ya había tenido problemas con la justicia por un incidente de tráfico ocurrido en 2013. Según recordó The Daily Telegraph entonces, reconoció dos infracciones después de golpear con su moto la rueda trasera de una ciclista cerca de Hyde Park Corner y abandonar el lugar sin facilitar sus datos. El banquero sostuvo ante el juez que no se había percatado de la colisión. Fue condenado por conducir sin la debida atención y por no detenerse tras el accidente, con una sanción superior a 300 libras entre multa e indemnización.