Fina le confiesa su infidelidad a Marta y Beatriz confirma su embarazo: avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 18 de septiembre

Fina y Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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La semana llega a su desenlace en Sueños de libertad con varias de sus tramas principales en un momento decisivo. La historia de amor entre Andrés y Begoña parece cada vez más lejana después del compromiso del empresario con Valentina, mientras que Fina y Marta atraviesan una crisis que podría cambiar para siempre su relación. A esto se suma la complicada situación de Tasio y los nuevos planes de Beatriz, que podrían tener consecuencias inesperadas.

Los últimos capítulos han estado marcados por los enfrentamientos entre los De la Reina y Gabriel. El lunes, Valentina recibió de Marta una propuesta para convertirse en secretaria de Pablo. Aunque la joven tuvo dudas inicialmente, aceptó reunirse con él para conocer las condiciones del puesto. Al mismo tiempo, Paula tuvo un encontronazo con una clienta y Gabriel terminó responsabilizándola de lo sucedido, provocando la reacción de Tasio.

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Mientras tanto, Nieves siguió investigando el pasado de Claudia y descubrió nuevos detalles que le hicieron preocuparse por Miguel. En paralelo, Digna intentó encontrar una solución a la pérdida del negocio de los perfumes, pero los esfuerzos de Damián para negociar con Gabriel no dieron resultado. Ante esta situación, la familia llegó a plantearse sabotear un importante pedido para Estados Unidos.

El martes, Tasio decidió seguir adelante con el boicot pese a la oposición de Marta y Andrés. Este último descubrió, además, que su padre había intervenido para conseguirle a Valentina el puesto de secretaria de Pablo. El hallazgo provocó una fuerte discusión entre ambos, ya que Andrés sintió que Damián volvía a interferir en sus decisiones personales.

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Pablo, Tasio y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Por su parte, Begoña no consiguió controlar el dolor que le provoca la próxima boda de Andrés y terminó sufriendo un mareo. Tras refugiarse en casa de Nieves, pasó allí la noche. La ausencia de la enfermera fue aprovechada por Beatriz para acercarse todavía más a Gabriel.

La tensión aumentó el miércoles. Gabriel consiguió provocar a Tasio hasta que este perdió los nervios y le empujó. El abogado aprovechó el incidente para fingir que había sufrido una agresión de mayor gravedad y utilizarlo en su contra. Mientras tanto, Valentina confirmó que aceptaba su nuevo trabajo y Nieves y Pablo intentaron acercarse a Claudia para conocer mejor su historia.

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El jueves, las consecuencias del enfrentamiento llegaron a la perfumería. Gabriel presentó sus lesiones ante Miguel y acabó consiguiendo que Tasio fuera despedido. Damián, lejos de ponerse de su lado, terminó rechazando al joven.

Además, Bianca consiguió acercarse a Fina hasta provocar un beso entre ambas. En casa de los Salazar, la merienda con Claudia también estuvo marcada por las preguntas de Nieves sobre su pasado, aunque Miguel salió en defensa de su pareja.

Andrés y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Y mientras todos estos conflictos se desarrollaban, Beatriz dio un nuevo paso contra Begoña. Su intención era utilizar pesticida para envenenarla, pero un inesperado mareo hizo que tuviera que detenerse. Poco después comenzó a sospechar que podría estar embarazada.

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Capítulo 651 del viernes 18 de septiembre

El capítulo del viernes 18 de septiembre pondrá el foco en las consecuencias de todo lo ocurrido durante la semana. Valentina comenzará oficialmente su nueva etapa como secretaria de Pablo, un cambio que le permitirá mantenerse ocupada mientras continúa preparando su boda con Andrés.

Tasio, por su parte, tendrá que asumir las consecuencias de sus enfrentamientos con Gabriel. Marta y Andrés tratarán de hacerle entrar en razón y le pedirán que deje de actuar impulsivamente antes de que su situación se complique todavía más.

Beatriz y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Begoña también tendrá un papel importante en relación con Beatriz. Sin conocer las verdaderas intenciones que ha tenido contra ella, se preocupará por el estado de la joven y la animará a acudir al dispensario para que Miguel pueda atenderla. Allí, el doctor le confirma la gran noticia; sin embargo, Gabriel no parece estar tan contento como ella.

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Sin embargo, será Fina quien protagonice uno de los momentos más esperados del episodio. Después del beso que compartió con Bianca, la joven tendrá que decidir qué hacer con lo ocurrido. Finalmente, optará por sincerarse con Marta y confesarle su infidelidad.

La revelación supondrá un duro golpe para la pareja y podría marcar un antes y un después en su relación. Con Marta y Fina atravesando ya una etapa de distanciamiento, la confesión amenaza con romper definitivamente el equilibrio que habían conseguido mantener.