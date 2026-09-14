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Avance de ‘La Promesa’ del martes 15 de septiembre: Leocadia mueve ficha con Curro mientras María se lleva un nuevo golpe por Carlo

La ficción de TVE continúa su semana más complicada con la boda de Curro y Ángela en el centro de todas las miradas y nuevas tensiones que harán tambalear a varios personajes

Avance semanal de 'La Promesa' del 14 al 18 de septiembre (RTVE)
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La Promesa afronta una semana marcada por decisiones que pueden cambiar el rumbo de sus protagonistas. La boda de Curro y Ángela avanza entre obstáculos, mientras Leocadia continúa moviendo sus piezas para acercarse a su gran objetivo y las consecuencias de la ruptura entre María Fernández y Carlo empiezan a hacerse cada vez más difíciles de contener.

Al mismo tiempo, Ciro y Lorenzo siguen avanzando con sus negocios ilegales, ajenos a que algunas personas empiezan a fijarse demasiado en sus movimientos.

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Después de un lunes cargado de novedades, el capítulo 906 de ‘La Promesa’, que TVE emite este martes 15 de septiembre, pondrá el foco en la boda y en las consecuencias de algunas de las decisiones tomadas en los últimos días.

Leocadia acepta ser la madrina de Curro

Leocadia terminará aceptando la propuesta de Curro para convertirse en su madrina de boda, aunque no podrá evitar reprocharle que no haya sido su primera opción. A pesar de su enfado, la señora de Figueroa sabe que esta posición puede ser muy beneficiosa para sus planes.

Su intención sigue siendo acercarse a Ángela y convencerla de que sea Máximo quien la acompañe al altar como padrino. De conseguirlo, Leocadia estaría un paso más cerca de su objetivo de convertirse en duquesa de Buenaventura.

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Avance semanal de 'La Promesa' del 14 al 18 de septiembre (RTVE)
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Mientras tanto, Martina y Jacobo continuarán atravesando una situación cada vez más complicada. Después de que Adriano advierta a Jacobo de que su actitud terminará levantando sospechas, el joven reunirá a Martina y Adriano en La Promesa para hablar. Sin embargo, la conversación no llegará demasiado lejos: Curro irrumpirá en el encuentro antes de que Jacobo pueda explicar su decisión.

Carlo desaparece con Janita y preocupa a María

La situación entre María y Carlo tampoco mejorará. Después de que la doncella haya confesado a Samuel que sigue enamorada de él, tendrá que enfrentarse a las consecuencias de haber cancelado su boda con Carlo.

Manuel intentará tranquilizarla asegurándole que ninguno de los dos será expulsado de La Promesa, pero Carlo seguirá completamente destrozado. El lacayo tomará entonces una decisión que hará saltar todas las alarmas: desaparecerá con Janita sin avisar a María.

Avance semanal de 'La Promesa' del 14 al 18 de septiembre (RTVE)
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La doncella se preocupará enormemente por la niña y, cuando Carlo reaparezca, tendrá que pedirle explicaciones. Su ruptura volverá a quedar sobre la mesa, aunque María tendrá claro que Samuel no es el verdadero problema entre ellos: simplemente, ella y Carlo ya no están enamorados.

Por otro lado, Ciro y Lorenzo comenzarán a disfrutar de los primeros beneficios de sus licencias, aunque el capitán de la Mata insistirá en que deben actuar con prudencia. Mientras ellos siguen tratando de ocultar sus negocios, Julieta avanzará con las clases para los vecinos del refugio y descubrirá el verdadero motivo por el que ninguno quiere acudir al palacio.

Lo que pasará el resto de la semana en ‘La Promesa’

Las cosas se complicarán todavía más en los próximos capítulos. María y Carlo tendrán que afrontar una nueva conversación pendiente, mientras la tensión entre el lacayo y Samuel irá creciendo hasta un punto límite.

Avance semanal de 'La Promesa' del 14 al 18 de septiembre (RTVE)
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La boda de Curro y Ángela también seguirá dando quebraderos de cabeza, con cambios en el menú y nuevas maniobras de Leocadia. Además, Máximo continuará acercándose a su hija y hará un movimiento que podría cambiar por completo la relación entre ambos.

Mientras tanto, las actividades de Ciro y Lorenzo estarán cada vez más expuestas y Julieta empezará a encontrar pistas que podrían ponerles en problemas. Y, cuando todo parecía encaminado hacia la boda, una decisión inesperada hará que los planes de Leocadia den un giro que nadie en La Promesa verá venir.

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