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Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 14 al viernes 18 de septiembre: Curro elegirá a Leocadia como madrina y María se abrirá con Samuel sobre su amor

Carlo desaparecerá con Janita durante la próxima semana de la ficción diaria de RTVE

Avance semanal de 'La Promesa' del 14 al 18 de septiembre (RTVE)
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La próxima semana, Simona y Candela regresan a La Promesa tras la mediación de Curro, mientras Leocadia avanza en su aspiración de convertirse en duquesa de Buenaventura mediante un acuerdo matrimonial con Máximo. La vuelta de las cocineras llega después de que el marqués garantice que Julio no asumirá responsabilidades en la cocina.

Los capítulos 905 a 909 de La Promesa, previstos del 14 al 18 de septiembre, situarán la boda de Curro y Ángela en el centro de varios conflictos: Pía perderá la opción de ser madrina, Leocadia tratará de ganarse a la novia para que Máximo sea padrino y las tramas de las licencias ilegales de Lorenzo y Ciro empezarán a dejar señales visibles. María Fernández también afrontará las consecuencias de haber cancelado su boda con Carlo.

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La doncella ha reconocido que no está enamorada del lacayo y ha confesado a Samuel que su corazón le pertenece a él, aunque ambos asumirán que su relación solo puede quedarse en una amistad. El capítulo 905 de La Promesa comenzará con Curro renunciando a que Pía sea su madrina. Ella explicará que acompañarle al altar habría parecido una provocación ante la nobleza, aunque admitirá después ante Ricardo que le habría gustado desempeñar ese papel.

Avance semanal de 'La Promesa' del 14 al 18 de septiembre (RTVE)
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Así empieza la semana de ‘La Promesa’

El lunes Cristóbal anunciará ante el servicio de La Promesa la reincorporación de Simona y Candela, y Julio les pedirá perdón públicamente. Curro propondrá entonces a Leocadia que sea su madrina, una petición que la señora de Figueroa recibirá con una mirada fulminante. En la planta noble, Martina se sincerará con Jacobo: cree que, si ambos fuerzan la relación, nunca podrán ser felices. Jacobo no mostrará empatía, y Martina acabará llorando junto a Adriano, convencida de que no hay manera de ablandarle.

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Manuel asegurará a María que ella y Carlo no serán expulsados del palacio porque La Promesa es su casa. María trasladará ese mensaje al lacayo, aunque Carlo continuará destrozado por la boda suspendida. La doncella revelará a Samuel el motivo de su decisión: sigue enamorada de él. Mientras tanto, Julieta esperará a los vecinos del refugio para impartir clases, pero ninguno acudirá; Ciro y Lorenzo se burlarán de la iniciativa porque creen que mantendrá ocupados a Manuel y Julieta mientras ellos avanzan con sus licencias.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Leocadia aceptará ser madrina de Curro en el capítulo 906 de La Promesa, aunque reprochará que no haya sido su primera opción. La decisión la acercará a su objetivo de casarse con Máximo, después de prometer que convencerá a Ángela para que su padre la acompañe al altar. Tomasa modificará su comportamiento ante las cocineras y empezará a mostrarse amable con ellas. Julieta, por su parte, averiguará que los alumnos del refugio no acudieron a clase porque les intimida entrar en el palacio.

Adriano advertirá a Jacobo de que su actitud acabará haciendo sospechar a todos. El martes Jacobo reunirá a Martina y Adriano en La Promesa tras recapacitar, pero Curro interrumpirá el encuentro antes de que pueda explicar la decisión que ha tomado. Lorenzo y Ciro obtendrán los primeros beneficios de las licencias, aunque el capitán de la Mata pedirá prudencia a su socio y le advertirá de que no debe presumir del dinero.

María intentará tender puentes con Carlo, pero el lacayo seguirá herido y desaparecerá con Janita, lo que aterrorizará a la doncella. Carlo reaparecerá el miércoles en La Promesa tras llevar a Janita a visitar a su madre. María le reprochará que se haya llevado a la niña sin avisar y será tajante sobre el fondo de su ruptura: el problema no es Samuel, sino que ella y Carlo no están enamorados.

Avance semanal de 'La Promesa' del 14 al 18 de septiembre (RTVE)
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Curro y Ángela rechazarán el menú de boda diseñado por Leocadia y pedirán a las cocineras una propuesta novedosa. Tomasa obligará a Petra a enfrentarse al cambio, aunque ella defenderá la modificación, un gesto que abrirá dudas sobre si su aparente transformación es real. Manuel logrará convencer a los alumnos del refugio para que asistan a clase. Durante la primera sesión, los participantes relatarán las estafas que los llevaron a la ruina y mencionarán al barón de Valladares.

Cómo termina la semana de ‘La Promesa’

Pía confesará a Ricardo que no puede permitir que Leocadia acompañe a Curro al altar. Julieta descubrirá además que Ciro posee un reloj muy caro cuyo origen no puede justificar. Ciro dirá a Julieta que ha comprado el reloj a plazos en el capítulo 908 de La Promesa. Lorenzo le ordenará provocar una discusión en torno a las clases del refugio para alejar la atención de sus actividades ilegales y trasladar el dinero a otro escondite.

El plan se ejecutará en el hangar, donde Ciro generará un conflicto. El mismo jueves en La Promesa, Ángela verá que Máximo sufre las consecuencias de haber revelado su paternidad y se producirá un pequeño acercamiento entre ambos, aunque él sostendrá que actuó pensando en ella. Petra pedirá hablar con Tomasa, que se negará y reconocerá que está manipulando deliberadamente a Simona y Candela para destruir su reputación. Curro y Ángela aprobarán el nuevo menú y fijarán una cata antes de la boda.

Avance semanal de 'La Promesa' del 14 al 18 de septiembre (RTVE)
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Martina exigirá a Jacobo que anuncie su ruptura y abandone La Promesa. Carlo, consumido por el dolor, agarrará a Samuel de la sotana con la intención de golpearle. Pía impedirá la agresión en el capítulo 909 de La Promesa, previsto para el 18 de septiembre. Carlo reconocerá que no está enfadado con María, sino consigo mismo, mientras Jacobo responderá a la amenaza de Martina con una contraoferta que la dejará sin palabras.

Máximo continuará aproximándose a Ángela y le entregará una joya familiar para que la luzca el día de la boda, al ser su hija. Las reservas de la joven empezarán a ceder, aunque todo apunta a que el duque ha diseñado una estrategia para conseguirlo. Ciro acudirá a las clases a petición de Manuel, pero los testimonios de quienes perdieron sus bienes no le afectarán: los considerará unos llorones.

Avance semanal de 'La Promesa' del 14 al 18 de septiembre (RTVE)
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Lope dará su visto bueno al menú de las cocineras, con la condición de servir bocaditos. Petra rechazará la cata por considerarla un gasto innecesario, pero en palacio le pedirán que no opine. La semana de La Promesa se cerrará cuando Leocadia comunique a Máximo que está cerca de convencer a Ángela, pero el duque cancelará el acuerdo: ya no necesita casarse con ella.

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