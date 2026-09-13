Qué es la batata harra y cómo se prepara este delicioso plato tradicional del Líbano

Un plato de Batata Harra servido con rodajas de limón se acompaña con pan pita ysalsas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La batata harra es un plato de patatas especiadas originario del Líbano, aunque también está presente en otros países de Oriente Medio, como Siria y Jordania. Su nombre significa literalmente “patatas picantes” y hace referencia a su combinación de chile, hierbas frescas y zumo de limón. El resultado es una receta crujiente, aromática y llena de contrastes, que puede servirse sola o como acompañamiento de carne y pescado asado.

En la cocina libanesa, la batata harra también forma parte de los mezze, junto a pequeñas ensaladas y verduras crudas. Puede disfrutarse caliente o fría, ya que el cilantro y el limón mantienen todo su frescor incluso después de reposar. Es una opción perfecta para vegetarianos y una preparación muy popular porque resulta rápida, sencilla y difícil de resistir cuando las patatas quedan bien crujientes.

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La elección de la patata es importante: variedades como Bintje, Marabel o Manon ofrecen un buen resultado, sobre todo si son adecuadas para freír. No conviene lavarlas después de pelarlas, porque así conservan menos humedad y quedan más crujientes. El picante cambia según el país y el gusto de cada casa, aunque la pimienta de Alepo aporta el toque más tradicional. Además, existe otro plato llamado batata harra en India y Pakistán, elaborado con comino, hojas de curry y cilantro, cuyo nombre significa “verde” en hindi.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 35-40 minutos.

Tiempo total: 50-55 minutos.

Ingredientes

1 kg de patatas. 4 dientes de ajo. 1 manojo pequeño de cilantro fresco. 1 guindilla roja fresca o ½ cucharadita de copos de chile. 1 cucharadita de pimentón dulce. ½ cucharadita de cilantro molido. Zumo y ralladura de 1 limón. 5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. 1 cucharadita de sal. Pimienta negra al gusto. Gajos de limón (para servir, al gusto).

Diversos cuencos de cerámica contienen especias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer batata harra, paso a paso

Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo. Pela las patatas y córtalas en dados de unos 3 cm. Procura que todos tengan un tamaño similar. Coloca las patatas en una bandeja. Añade 2 cucharadas de aceite de oliva, la mitad de la sal y una pizca de pimienta. Extiende las patatas en una sola capa y deja espacio entre los dados. Así se asan en lugar de cocerse. Hornea durante 35-40 minutos. Dales la vuelta a mitad de cocción para que se doren por todos los lados. Mientras tanto, pica muy fino el ajo, el cilantro y la guindilla. Pon en un cuenco el ajo, el cilantro, la guindilla, el pimentón, el cilantro molido, la ralladura y el zumo de limón. Añade las 3 cucharadas restantes de aceite de oliva y mezcla hasta obtener un aliño aromático. No dores demasiado el ajo. Si se quema, aportará un sabor amargo al plato. Cuando las patatas estén doradas y tiernas, pásalas a un bol amplio. Añade el aliño y mezcla con cuidado para no romper los dados. Incorpora el limón al final, fuera del horno, para conservar su frescura y evitar que pierda aroma. Sirve las batata harra calientes o templadas, con unos gajos de limón y un poco más de cilantro fresco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

Calorías: 250 kcal.

Hidratos de carbono: 38 g.

Proteínas: 4 g.

Grasas: 10 g.

Fibra: 5 g.

Sodio: 600-700 mg, según la cantidad de sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las patatas en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3 días. Para recalentarlas, utiliza el horno o la freidora de aire a 180 ºC durante 5-8 minutos. La textura será mejor que con el microondas. El aliño puede prepararse con antelación y conservarse en la nevera durante 2 días. Sácalo unos minutos antes de utilizarlo.

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