Qué es la batata harra y cómo se prepara este delicioso plato tradicional del Líbano

La batata harra es un plato de patatas especiadas originario del Líbano, aunque también está presente en otros países de Oriente Medio, como Siria y Jordania. Su nombre significa literalmente “patatas picantes” y hace referencia a su combinación de chile, hierbas frescas y zumo de limón. El resultado es una receta crujiente, aromática y llena de contrastes, que puede servirse sola o como acompañamiento de carne y pescado asado.
En la cocina libanesa, la batata harra también forma parte de los mezze, junto a pequeñas ensaladas y verduras crudas. Puede disfrutarse caliente o fría, ya que el cilantro y el limón mantienen todo su frescor incluso después de reposar. Es una opción perfecta para vegetarianos y una preparación muy popular porque resulta rápida, sencilla y difícil de resistir cuando las patatas quedan bien crujientes.
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La elección de la patata es importante: variedades como Bintje, Marabel o Manon ofrecen un buen resultado, sobre todo si son adecuadas para freír. No conviene lavarlas después de pelarlas, porque así conservan menos humedad y quedan más crujientes. El picante cambia según el país y el gusto de cada casa, aunque la pimienta de Alepo aporta el toque más tradicional. Además, existe otro plato llamado batata harra en India y Pakistán, elaborado con comino, hojas de curry y cilantro, cuyo nombre significa “verde” en hindi.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 35-40 minutos.
- Tiempo total: 50-55 minutos.
Ingredientes
- 1 kg de patatas.
- 4 dientes de ajo.
- 1 manojo pequeño de cilantro fresco.
- 1 guindilla roja fresca o ½ cucharadita de copos de chile.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- ½ cucharadita de cilantro molido.
- Zumo y ralladura de 1 limón.
- 5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
- 1 cucharadita de sal.
- Pimienta negra al gusto.
- Gajos de limón (para servir, al gusto).
Cómo hacer batata harra, paso a paso
- Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo.
- Pela las patatas y córtalas en dados de unos 3 cm. Procura que todos tengan un tamaño similar.
- Coloca las patatas en una bandeja. Añade 2 cucharadas de aceite de oliva, la mitad de la sal y una pizca de pimienta.
- Extiende las patatas en una sola capa y deja espacio entre los dados. Así se asan en lugar de cocerse.
- Hornea durante 35-40 minutos. Dales la vuelta a mitad de cocción para que se doren por todos los lados.
- Mientras tanto, pica muy fino el ajo, el cilantro y la guindilla.
- Pon en un cuenco el ajo, el cilantro, la guindilla, el pimentón, el cilantro molido, la ralladura y el zumo de limón.
- Añade las 3 cucharadas restantes de aceite de oliva y mezcla hasta obtener un aliño aromático.
- No dores demasiado el ajo. Si se quema, aportará un sabor amargo al plato.
- Cuando las patatas estén doradas y tiernas, pásalas a un bol amplio.
- Añade el aliño y mezcla con cuidado para no romper los dados.
- Incorpora el limón al final, fuera del horno, para conservar su frescura y evitar que pierda aroma.
- Sirve las batata harra calientes o templadas, con unos gajos de limón y un poco más de cilantro fresco.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones como guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación aproximada por porción:
- Calorías: 250 kcal.
- Hidratos de carbono: 38 g.
- Proteínas: 4 g.
- Grasas: 10 g.
- Fibra: 5 g.
- Sodio: 600-700 mg, según la cantidad de sal utilizada.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda las patatas en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3 días. Para recalentarlas, utiliza el horno o la freidora de aire a 180 ºC durante 5-8 minutos. La textura será mejor que con el microondas. El aliño puede prepararse con antelación y conservarse en la nevera durante 2 días. Sácalo unos minutos antes de utilizarlo.
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