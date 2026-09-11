España

Rosa, abuela cocinera: “La mejor forma de comer calamares a la andaluza es con una salsa de huevo, aceite y ralladura de limón”

Esta fritura destaca por una cobertura ligera de harina muy crujiente, que contrasta con la salsa de huevo, aceite y limón, que aporta cremosidad y un toque cítrico perfecto para acompañar

La receta de calamares a la andaluza de Rosa Vallejo (TikTok / @conbuenhumor)
La receta de calamares a la andaluza de Rosa Vallejo (TikTok / @conbuenhumor)
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A sus 85 años, Rosa Vallejo se ha convertido, para muchos, en “la abuela de España”, tras alcanzar una gran popularidad en redes sociales gracias a vídeos que mezclan cocina, humor y escenas de su día a día. Sus más de 10 millones de seguidores, sumados entre sus cuentas de Instagram y TikTok, ambas bajo el homónimo de @conbuenhumor, han convertido a Rosa en la abuela más viral de España y a sus recetas en toda una fuente de saber y tradición.

Entre las recetas más virales de su cuenta se encuentra una sencilla elaboración de calamares a la andaluza, una tapa de lo más tradicional que Rosa prepara a su manera. El resultado consigue unos calamares crujientes por fuera y tiernos por dentro, que la cocinera acompaña con una sencilla salsa de limón casera. “Me he enamorado”, comenta la autora de la receta al terminar su elaboración, de la cual nos enseña el paso a paso.

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Receta de calamares a la andaluza de Rosa Vallejo

Los calamares a la andaluza al estilo de Rosa Vallejo se preparan con anillas limpias, salpimentadas y pasadas por harina. Después se fríen en aceite de oliva muy caliente hasta que quedan doradas. La sencilla salsa que los acompaña se monta con huevo, aceite y limón.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos.
    • Preparación: 15 minutos.
    • Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

  • 1 kg de calamares limpios, cortados en anillas
  • 150 g de harina de trigo o harina especial para fritura
  • 750 ml de aceite de oliva suave para freír
  • 1 huevo a temperatura ambiente
  • 200 ml de aceite de oliva suave para la salsa
  • 1 limón
  • Sal, al gusto
  • Pimienta negra, al gusto

Cómo hacer calamares a la andaluza, paso a paso

  1. Si los calamares están enteros, retira las vísceras, la pluma, la piel y las aletas. Conserva los tentáculos si lo deseas.
  2. Lava las piezas con agua fría. Corta los cuerpos en anillas de aproximadamente 2 cm.
  3. Seca muy bien los calamares con papel de cocina. Este paso evita salpicaduras y ayuda a que la harina se adhiera.
  4. Salpimienta las anillas justo antes de freírlas.
  5. Pasa los calamares por harina. Sacude cada pieza para retirar el exceso.
  6. Calienta el aceite hasta alcanzar unos 180 ºC. Si no tienes termómetro, añade una pizca de harina: debe chisporrotear al instante sin quemarse.
  7. Fríe los calamares en tandas pequeñas durante 1 o 2 minutos. No llenes demasiado la sartén, porque el aceite perderá temperatura.
  8. Retira las anillas con una espumadera. Déjalas sobre papel de cocina para eliminar el exceso de grasa.
  9. Para preparar la salsa, coloca el huevo en el vaso de la batidora. Añade el aceite, una pizca de sal, la ralladura de limón y 1 cucharada de zumo.
  10. Introduce la batidora hasta el fondo del vaso. Bate sin moverla durante unos segundos, hasta que la mezcla empiece a emulsionar.
  11. Cuando la salsa espese, sube la batidora poco a poco. Prueba y ajusta el punto de limón o de sal.
  12. Sirve los calamares recién hechos con la salsa de limón aparte.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como tapa abundante o entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 520 kcal.
  • Proteínas: 27 g.
  • Grasas: 33 g.
  • Hidratos de carbono: 29 g.
  • Fibra: 1 g.
  • Sodio: depende de la cantidad de sal añadida.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los calamares fritos están mucho mejor recién hechos. Si sobran, guárdalos en la nevera dentro de un recipiente hermético durante un máximo de 24 horas. Para recuperar parte del crujiente, caliéntalos en el horno o en una freidora de aire. Evita el microondas, porque reblandece la cobertura. La salsa con huevo crudo debe conservarse tapada en la nevera y consumirse también en un máximo de 24 horas. Para mayor seguridad, utiliza huevo pasteurizado.

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