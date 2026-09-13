España Deportes

El circuito que se quedó pequeño: la historia del Jarama, el escenario que vio nacer y morir la Fórmula 1 en Madrid

El circuito acogió nueve grandes premios entre 1968 y 1981 antes de quedar atrás por la evolución de los equipos y los monoplazas

Circuito del Jarama, en Madrid
Circuito del Jarama, en Madrid
Guardar

La Fórmula 1 ya está en Madrid. 45 años después de la última carrera en la capital, los monoplazas vuelven a rugir en la ciudad. Pero no lo hacen en el mismo lugar que durante más de una década albergó el Gran Premio de España. El nuevo escenario es Madring, en IFEMA, Las Cárcavas y Valdebebas. Pero el anterior sigue en pie, a varios kilómetros de distancia: el Jarama.

Entre 1968 y 1981, el circuito de San Sebastián de los Reyes acogió nueve ediciones oficiales del Gran Premio de España. Por sus curvas pasaron Graham Hill, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, James Hunt o Mario Andretti. Y allí se disputó, en 1981, una de las carreras más recordadas de la historia del trazado: la victoria de Gilles Villeneuve, la última de su carrera.

PUBLICIDAD

El Jarama nació en los años 60 para cubrir la carencia del automovilismo español. Desde el cierre de Pedralbes, España no tenía circuito y el Real Automóvil Club de España (RACE) impulsó la construcción del trazado y encargó el diseño al ingeniero neerlandés John Hugenholtz, autor también de Zandvoort y Suzuka.

Circuito del Jarama (Madrid) en la celebración del GP el 12 de mayo de 1968 (LAT Images)
Circuito del Jarama (Madrid) en la celebración del GP el 12 de mayo de 1968 (LAT Images)

Primer Gran Premio sin puntos

El circuito se inauguró en 1967 y ese mismo año ya recibió un Gran Premio de España de Fórmula 1, aunque fuera del campeonato, ganado por Jim Clark. Un año después llegó el primer Gran Premio puntuable, con Graham Hill como vencedor.

Durante los primeros años, Jarama y Montjuïc se alternaron como sedes del Gran Premio de España. La tragedia de Montjuïc en 1975, que provocó cinco muertes tras un accidente de Rolf Stommelen, puso fin a la presencia de la Fórmula 1 en el circuito catalán. Desde 1976 hasta 1981, el Jarama quedó como sede única.

PUBLICIDAD

Fue su gran época. Hunt ganó en 1976, Mario Andretti lo hizo en 1977 y 1978, Patrick Depailler en 1979 y Alan Jones en 1980. La despedida llegó el 21 de junio de 1981. Gilles Villeneuve partía séptimo con su Ferrari 126CK, pero una salida espectacular y un error del último campeón le colocaron al frente.

Los cinco primeros terminaron separados por apenas 1,24 segundos. Villeneuve ganó y firmó la sexta victoria de su carrera. Sería la última: menos de un año después moriría en los entrenamientos del Gran Premio de Bélgica de 1982.

Madrid tendrá su GP de Fórmula 1 en septiembre de 2026: 100 millones de inversión en un circuito urbano que atravesará el recinto ferial de Ifema

Cuando la F1 creció y el Jarama no

El adiós del Jarama se debió a varias razones. El circuito había sido diseñado para una Fórmula 1 mucho más pequeña, pero, a finales de los 70, los monoplazas eran cada vez más rápidos y exigían mayores niveles de seguridad. El trazado, corto y estrecho, ofrecía poco margen para ampliar escapatorias y dificultaba los adelantamientos.

Al mismo tiempo, la Fórmula 1 había dejado de ser únicamente una competición. Los equipos empezaban a necesitar más espacio para camiones, boxes, televisión, patrocinadores y hospitalidad. El Jarama, además, había ido quedando rodeado por el crecimiento urbanístico y tenía poco margen físico para crecer.

España desapareció del calendario entre 1982 y 1985. Jerez tomó el relevo en 1986 y, desde 1991, el Gran Premio se instaló en Montmeló. El Jarama siguió funcionando. Albergó otras categorías internacionales, campeonatos nacionales, pruebas de camiones y actividades de formación y eventos.

Circuito del Jarama
Circuito del Jarama

El Jarama vuelve al Mundial

El histórico circuito, sin embargo, ha encontrado una nueva vía para regresar al mundo del automovilismo. En marzo de 2026 acogió el Madrid E-Prix de Fórmula E, que llevó de nuevo un campeonato mundial de monoplazas a sus curvas. Porque del Jarama nadie se olvida, aunque todas las miradas, al menos este fin de semana, estarán en el Madring.

Temas Relacionados

GP de España de F1F1F1 EspañaFórmula 1España DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Sorpresa en la primera pole del Madring con Norris a la cabeza a 11 milésimas del líder del Mundial, Antonelli

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

El madrileño partirá 17º y el asturiano, 18º

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”

La waterpolista denuncia que no se respetó la prórroga de su contrato, pero el club asegura que actuó conforme a la ley y que su salida responde a criterios deportivos

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”

Del Búnker a los 300 km/h de La Monumental: todos los detalles del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Así es Madring, curva a curva

Del Búnker a los 300 km/h de La Monumental: todos los detalles del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

A qué hora y dónde ver el Gran Premio de España de Fórmula 1

Madring debuta en el Mundial con Fernando Alonso y Carlos Sainz como anfitriones de la primera carrera de la competición en Madrid en 45 años

A qué hora y dónde ver el Gran Premio de España de Fórmula 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso no derribará el estadio del Rayo Vallecano: el plan es construir un parking y una zona comercial y que vuelva a ser como en 1955 para aumentar el aforo

Ayuso no derribará el estadio del Rayo Vallecano: el plan es construir un parking y una zona comercial y que vuelva a ser como en 1955 para aumentar el aforo

Todos los frentes abiertos que tensan la relación entre España y Marruecos: la crisis de Ceuta, la reunión con Argelia, la visita del Rey y el Mundial

Una señal inesperada en los análisis de sangre puede estar relacionada con el cáncer colorrectal en jóvenes

Nueva jornada de incidentes en Ceuta: Dos guardias civiles agredidos por migrantes y otros tres detenidos en diversos incidentes

Polonia desplegará una plataforma española para compartir información de inteligencia y vigilancia con los aliados de la OTAN

ECONOMÍA

España crece más que Europa, pero se queda atrás en productividad: “La brecha se debe al menor tamaño de nuestras empresas”

España crece más que Europa, pero se queda atrás en productividad: “La brecha se debe al menor tamaño de nuestras empresas”

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

DEPORTES

Un productor reclama los derechos de autor de dos temas publicados “sin contrato” en el álbum ‘Camisa10′ de Ronaldinho: hay otras 11 canciones en disputa

Un productor reclama los derechos de autor de dos temas publicados “sin contrato” en el álbum ‘Camisa10′ de Ronaldinho: hay otras 11 canciones en disputa

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”

Los precios para comer y beber en el Madring durante el Gran Premio de España: agua a 3,50 y bocadillos desde 12 euros