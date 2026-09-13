Y el calor no se quiere ir: la Aemet prevé hasta 35 °C en gran parte de España este domingo y mínimas por encima de los 20 °C

El calor pondrá en aviso hoy a casi toda España. (Europa Press)

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El calor y el viento concentrarán este domingo 13 de septiembre los principales avisos meteorológicos en España: la previsión contempla rachas muy fuertes en la provincia de Cádiz, máximas por encima de 35 °C en zonas del sur atlántico y una jornada sin lluvias relevantes en casi toda la península.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa una situación estable, con cielos poco nubosos o despejados. Solo el área del Estrecho y Melilla podrían recibir alguna precipitación débil y ocasional. El fenómeno más destacado será el viento de Levante en el Estrecho y en otras áreas de Cádiz. La Aemet prevé que sople con fuerza y alcance rachas muy fuertes en la provincia andaluza, mientras que en el litoral almeriense se espera un régimen de Levante entre moderado y fuerte.

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Las temperaturas subirán de forma generalizada, con ascensos más notorios en la mitad norte de la península y en las zonas altas de Canarias. El termómetro superará los 35 °C en amplias áreas de la vertiente atlántica sur. La previsión tampoco descarta ese registro en puntos del suroeste de Galicia y en el sur del archipiélago canario. Las noches mantendrán valores elevados en varias zonas. Las mínimas no bajarán de 20 °C en la vertiente atlántica sur, en el litoral mediterráneo meridional y en los archipiélagos.

En Galicia, las máximas subirán y podrían alcanzar los 36 °C en el Miño de Ourense. El cielo estará poco nuboso o despejado, aunque se esperan brumas y posibles nieblas en el Miño Alto y en sectores elevados de A Mariña. Asturias, Cantabria y el País Vasco también tendrán un aumento de las máximas, con cielos en general despejados. En estas comunidades podrán aparecer nubes bajas, brumas y bancos de niebla durante las primeras horas del día.

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Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha explicado la relación que existe entre el cambio climático y los incendios forestales que sufre España. (AEMET)

La previsión, por comunidades

Castilla y León tendrá tiempo estable, salvo por algunas nubes bajas y brumas de madrugada en el extremo nororiental. Las temperaturas subirán de forma ligera o moderada, excepto las mínimas de la meseta, que apenas variarán. Navarra y La Rioja tendrán cielos poco nubosos o despejados y máximas al alza. En Aragón se esperan algunas nubes altas por la tarde y nubosidad de evolución en el este de la comunidad y el sur de Teruel. En Cataluña, el cielo estará poco nuboso o despejado. El viento tenderá hacia la componente sur, aunque el valle de Arán mantendrá un flujo de componente norte.

La Comunidad de Madrid tendrá una jornada despejada, con mínimas en ligero ascenso fuera de la sierra y máximas sin cambios. Castilla-La Mancha registrará nubes bajas de madrugada en Albacete, con brumas y nieblas más probables en zonas altas.

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Mapa de la temperatura de España el domingo 13 de septiembre de 2026. (Windy)

La Comunidad Valenciana tendrá cielos poco nubosos o despejados. Durante la mañana podrían formarse brumas y nubes bajas en el sur de Alicante, mientras que las máximas subirán ligeramente fuera del tercio meridional. Murcia mantendrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubosidad baja al comienzo del día. Las temperaturas no presentarán cambios y el viento será flojo y variable. En Baleares, la previsión indica cielos despejados o con pocas nubes. Mallorca tendrá brisas costeras, mientras que las temperaturas se mantendrán sin variaciones destacadas.

Andalucía tendrá cielos despejados en la mayor parte de su territorio. El litoral mediterráneo puede registrar nubosidad baja matinal y el área del Estrecho concentra la posibilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. Canarias registrará intervalos nubosos en las zonas bajas de la vertiente norte de las islas montañosas. En el resto del archipiélago dominarán los cielos poco nubosos o despejados, con alguna nube de evolución en el sur debido a las brisas. La calima afectará sobre todo a áreas interiores de Lanzarote y Fuerteventura. El fenómeno también alcanzará medianías y cumbres del resto de las islas.

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