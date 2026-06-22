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Cilantro: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Esta hierba cuenta con numerosas propiedades claves para tu salud

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Un manojo de cilantro fresco con tallos y hojas verdes se apoya sobre una tabla de madera. Al fondo hay una tela de arpillera color café.
Cilantro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cilantro es una hierba aromática que sirve como especia en muchas gastronomías, aunque en la que más se utiliza es en la mexicana. Se suele usar por su sabor particular y su aporte de frescura, dos características que potencian el sabor de algunos alimentos.

También es muy versátil: se utiliza tanto fresco como su semilla, el coriandro, que tiene un sabor totalmente distinto y más intenso. Esto permite que una misma planta se use en preparaciones muy diferentes dentro de la cocina.

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Además, es interesante señalar que, aunque a veces se confunde con el perejil por su aspecto, el cilantro tiene un aroma y un sabor mucho más intenso y cítrico, lo que hace que aporte un carácter totalmente distinto a los platos.

Propiedades y beneficios

Según explica la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA), no aporta prácticamente calorías, ya que su valor nutricional es de 23 calorías cada 100 gramos. Destaca especialmente por su bajo contenido en grasas (0,5 g) y su moderada presencia de hidratos de carbono (3,7 g) y proteínas (2,1 g).

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En cuanto a los minerales, sobresale su aporte de potasio (521 mg), un nutriente importante para el funcionamiento normal del sistema nervioso y muscular, y su contenido en hierro (1,8 mg), relacionado con la formación de glóbulos rojos.

Respecto a las vitaminas, el cilantro destaca especialmente por su alto contenido en vitamina K, que contribuye principalmente a la coagulación sanguínea y a la salud ósea. Además, aporta vitamina C que ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo.

La falta de vitamina D, provocada por escasa exposición solar, dieta insuficiente o problemas de absorción, afecta huesos, músculos e inmunidad. Reponerla requiere sol moderado, alimentos ricos y, cuando es necesario, suplementos indicados por un profesional para evitar complicaciones.

Su consumo también puede resultar interesante porque, al tratarse de una hierba muy aromática, permite prescindir del uso de condimentos más calóricos o procesados, ayudando a dar sabor a los platos de forma natural y sencilla.

Por otra parte, se le atribuyen efectos antiinflamatorios y la presencia de compuestos con actividad antimicrobiana, capaces de inhibir el crecimiento de ciertas bacterias y hongos, lo que refuerza su interés dentro de una alimentación variada.

Contraindicaciones

El cilantro es una hierba generalmente segura cuando se consume en cantidades recomendadas. Sin embargo, en algunas personas puede provocar reacciones alérgicas, especialmente en quienes son sensibles a otras plantas de la misma familia, como el perejil o el apio. En estos casos, su consumo puede causar molestias digestivas o reacciones cutáneas leves.

También conviene moderar su ingesta en personas con tratamientos anticoagulantes, ya que su contenido en vitamina K puede interferir con la acción de estos medicamentos si se consume en grandes cantidades de forma habitual.

Formas de incluir el cilantro en la dieta

El cilantro puede incorporarse fácilmente gracias a su versatilidad. Una de las formas más habituales es utilizarlo fresco y picado como toque final en sopas, guisos o platos de arroz, donde aporta aroma y frescura justo antes de servir. También es muy común en salsas y aderezos, donde se integra para potenciar el sabor del conjunto.

Otra opción es añadirlo a ensaladas o platos fríos, donde su sabor cítrico destaca especialmente sin necesidad de cocción. Incluso puede utilizarse en marinados para carnes o pescados, ayudando a aromatizar los alimentos antes de cocinarlos.

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