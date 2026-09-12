Nueva jornada de incidentes en Ceuta: Dos guardias civiles agredidos por migrantes y otros tres detenidos en diversos incidentes. (Europa Press)

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Ceuta ha registrado este sábado otro día más de incidentes que ha dejado a tres detenidos, dos agentes de la Guardia Civil agredidos por migrantes y un militar con el peroné fracturado en diversos episodios relacionados con robos con violencia, lesiones, amenazas y ataques a miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según ha informado este sábado la Agencia EFE.

Los hechos han ocurrido en dos intervenciones desarrolladas en menos de 24 horas y un robo registrado al mediodía en el centro de la ciudad autónoma; que ya se han sumado a los incidentes que se han producido en los últimos días en Ceuta a manos de los migrantes que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha denunciado que los agentes destinados en la frontera afrontan situaciones de riesgo de forma cotidiana y ha reclamado refuerzos permanentes de efectivos, “no despliegues temporales que se retiran cuando baja el foco mediático”, además de “medios materiales adecuados a la realidad de la frontera, protección jurídica efectiva y acompañamiento real para todo agente agredido y el reconocimiento definitivo de la profesión de riesgo para quienes asumen, cada día, este nivel de exposición”.

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Además, la AUGC ha lamentado que “se insiste desde algunos despachos en describir lo que ocurre en Ceuta como una cuestión de percepción, de sensación, de inseguridad subjetiva, pero para quienes patrullan la frontera cada noche, y para los vecinos que viven a pocos metros de ella, la inseguridad no es un matiz semántico, es un parte de lesiones, es una guardia que termina en Urgencias o es un barrio en el que a las cuatro de la madrugada pasan cosas que nadie quiere nombrar”. “El problema no es la actuación de los agentes, es el marco en el que se les obliga a actuar y estos episodios se repiten a diario, pero el guardia civil que interviene en Ceuta lo hace sabiendo que cualquier gesto suyo será examinado con lupa, mientras la agresión que ha sufrido se diluye en la estadística”, ha precisado.

Ataques a miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Uno de los incidentes, en el que dos agentes de la Guardia Civil han resultado agredidos, se ha producido en la Explanada Muelle de Poniente, cuando una patrulla ha sido requerida para prestar apoyo a una patrulla militar en la identificación de cinco varones de nacionalidad marroquí, que manifestaban su voluntad de regresar a Marruecos. Los hechos han tenido una repentina escalada de violencia cuando uno de los cinco hombres ha arremetido contra uno de los guardias civiles, propinándole un fuerte empujón en el pecho.

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Tiendas de campaña de la explanada en el Muelle de Poniente. (EFE)

Por su parte, el agente ha intentado controlarlo por sí mismo, sin éxito, ya que el individuo no paraba de forcejear, oponiendo una resistencia muy enérgica, lo que ha obligado a intervenir a su compañero en su auxilio. Los tres han acabado cayendo al suelo y pese a la agresión, los dos guardias civiles han logrado reducirlo empleando, en todo momento, la mínima fuerza imprescindible, según el comunicado de la AUGC. Esta misma mañana, el agresor ha sido condenado a dos años de prisión y a la expulsión del territorio nacional, medida por la que el propio condenado ha aceptado.

El segundo episodio se ha producido esta madrugada, cerca de las 4:00 horas, cuando una patrulla militar ha identificado a un grupo de personas migrantes que se encontraba en estado de embriaguez y ha ofrecido resistencia. Uno de los integrantes del grupo ha intentado huir y ha empujado a un militar, que ha caído entre las rocas de la zona de Juan XXIII. A raíz de la caída, ha sufrido una fractura de peroné y lesiones en el hombro. Los hechos se han puesto en conocimiento de la autoridad judicial. Los presuntos responsables no han sido detenidos en el momento porque los compañeros del herido han priorizado su atención tras escucharlo gritar de dolor por la fractura, antes que la contención del grupo.

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Un robo a plena luz del día

El tercero, ya hacía el medio día y a plena luz del sol, tres migrantes, de los que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, han sido detenidos por la Policía Nacional por haber robado la compra a un hombre a su salida de un supermercado. Los hechos se han producido a las 13:30 horas cuando el hombre portaba varias bolsas de comida de un supermercado y ha sido asaltado por tres migrantes en pleno centro de la ciudad, según han informado a EFE fuentes policiales.

Agentes de la Policía Nacional en Ceuta. (Europa Press/Antonio Sempere)

La víctima, un hombre de unos 60 años, ha sido auxiliado por un grupo de ciudadanos que ha denunciado la escena, ocurrida en las inmediaciones de la biblioteca pública Adolfo Suárez. La Policía Nacional, que patrullaba por las inmediaciones, ha acudido a la zona y ha procedido a la detención de los tres migrantes, los cuales serán puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un robo con violencia. Este robo se suma a los incidentes que se han venido produciendo en los últimos días en la ciudad.

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Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha admitido esta noche, en una entrevista en el programa ‘La Sexta Xplica’, que la situación en Ceuta “está lejos de la normalidad” tras la crisis migratoria. Sin embargo, también ha defendido que la sensación de inseguridad “subjetiva” que atribuye el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la población ceutí conviva con datos que, según ha dicho, “no dicen que se esté viviendo una situación de inseguridad alarmante” en la ciudad. Y ha insistido en que no hay “ningún reconocimiento de error en la cadena de mando” más allá de la “necesidad” de mejorar la seguridad frente a los denominados “ataques híbridos”.

Con información de agencias