España

Todos los frentes abiertos que tensan la relación entre España y Marruecos: la crisis de Ceuta, la reunión con Argelia, la visita del Rey y el Mundial

Esta semana se aprobó la ley de nacionalidad para los saharauis, mientras que en 10 días se celebrarán elecciones en Marruecos, añadiendo nuevos ingredientes a la complicada situación

Pedro Sánchez estrechando la mano de Abdelmadjid Tebboune frente al rey Mohamed VI, con las banderas de Argelia, España y Marruecos al fondo
Pedro Sánchez saluda al presidente argelino Tebboune junto a una imagen del rey Mohamed VI de Marruecos
Guardar

No existe un consenso sobre el estatus actual de la relación entre España y Marruecos. Para algunos, como el ministro Grande-Marlaska, es un “socio leal”. Otros, como la periodista experta Sonia Moreno, lo llaman “vecino incómodo”. La crisis de Ceuta ha impulsado la segunda hipótesis. La encuesta de 40dB para El País y la Cadena SER muestra que el 89% de la población le atribuye “mucha” o “bastante” culpa en la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma. Pero este no es el único frente abierto entre ambos países.

Esta semana, el Congreso de los Diputados aprobó la ley de nacionalidad española para los saharauis, con la consecuente reacción negativa en la prensa marroquí. En un mes, según pactaron hace unos meses, Pedro Sánchez debe recibir a Abdelmajid Tebboune, el presidente de Argelia, en una nueva Reunión de Alto Nivel. Una de las hipótesis que manejan los servicios de inteligencia, en este caso el CIFAS, sobre las razones de la “pasividad” de los agentes marroquíes en la llegada de los migrantes desde su territorio hasta Ceuta es un enfado del Gobierno por el encuentro de Sánchez con su homólogo argelino, pues Argelia es su rival tanto en la región como en la situación de los saharauis. Antes de este encuentro, Marruecos tiene que afrontar sus elecciones generales, mientras que el rey Felipe VI sigue a la espera de saber cuándo viajará a Ceuta y Melilla. Y, en medio de todo, la disputa por la final del Mundial.

PUBLICIDAD

Gabriel Rufián, acusa directamente a Marruecos de utilizar la crisis migratoria para atacar al Gobierno de España, asegurando que contó con la colaboración de Washington, Tel Aviv y la derecha española.

Próximos obstáculos entre España y Marruecos

Pedro Sánchez anunció en julio en Argel que España y Argelia celebrarán en otoño la VIII Reunión de Alto Nivel, precedida por consultas políticas entre ambos ejecutivos. Realizó el anuncio tras reunirse con el presidente argelino y con el primer ministro, Sifi Ghrieb, durante una visita oficial que relanzó los contactos bilaterales. Sánchez situó a Argelia como socio estratégico de España y destacó su condición de principal proveedor de gas natural español en 2026, volviendo a superar a su máximo rival, Marruecos.

Por otro lado, Marruecos celebra elecciones legislativas el 23 de septiembre, en una campaña donde el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) busca reforzar su presencia parlamentaria. Fouzi Lekjaa, dirigente del PAM y ministro delegado de Presupuesto, combina la movilización territorial con la promesa de desarrollar Benslimán, sede prevista del gran estadio Hassan II. En las últimas semanas, varios ministros han reclamado la autonomía de Ceuta y Melilla. Habrá que esperar para conocer las posturas de los nuevos integrantes del Ejecutivo.

PUBLICIDAD

"Estamos debatiendo la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo de extradición entre Marruecos y España", ha declarado el Ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi.

Pedro Sánchez ha afirmado que Felipe VI visitará Ceuta y Melilla cuando “se den las condiciones”, sin fijar fecha. La decisión se coordinará entre Gobierno y Casa Real, dada su dimensión institucional, de seguridad y diplomática. El viaje tendría especial relevancia porque Felipe VI no ha acudido allí como rey desde su proclamación en 2014. El precedente más cercano es la visita de Juan Carlos I y Sofía en 2007, que Marruecos calificó de “lamentable” y que abrió una crisis bilateral.

La última de las tensiones la protagoniza el fútbol. La final del Mundial 2030 aún no tiene sede confirmada. Marruecos sostiene que el futuro Gran Estadio Hassan II, con capacidad prevista para 115.000 espectadores, acogerá el partido decisivo. España defiende el Santiago Bernabéu. Sin embargo, la FIFA desmintió que exista una decisión tomada y aseguró que resolverá las sedes “en su debido momento”. Mientras tanto, crecen las voces que exigen retirarse de la candidatura para no compartirla con el país vecino. Las palabras del diputado de Sumar, Nahuel González, sobre que aceptar una final en Marruecos sería una “humillación histórica”, cada vez las comparten más personas, de distintos partidos e ideologías.

Temas Relacionados

Gobierno de EspañaPedro SánchezMarruecosEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Temperaturas en Sevilla: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperaturas en Sevilla: prepárate antes de salir de casa

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Barcelona

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Barcelona

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Málaga este 13 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Málaga este 13 de septiembre

Clima en Madrid: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Madrid: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Nueva jornada de incidentes en Ceuta: Dos guardias civiles agredidos por migrantes y otros tres detenidos en diversos incidentes

En menos de veinticuatro horas se han registrado dos nuevos incidentes ocurridos en la ciudad ciudad autónoma

Nueva jornada de incidentes en Ceuta: Dos guardias civiles agredidos por migrantes y otros tres detenidos en diversos incidentes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nueva jornada de incidentes en Ceuta: Dos guardias civiles agredidos por migrantes y otros tres detenidos en diversos incidentes

Nueva jornada de incidentes en Ceuta: Dos guardias civiles agredidos por migrantes y otros tres detenidos en diversos incidentes

Polonia desplegará una plataforma española para compartir información de inteligencia y vigilancia con los aliados de la OTAN

La Justicia ordena a un matrimonio divorciado repartir por mitades la vivienda familiar pese a estar a nombre de la esposa

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

El PP reivindica una posición de “firmeza” ante Marruecos: “Con España no se juega”

ECONOMÍA

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

DEPORTES

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”

Los precios para comer y beber en el Madring durante el Gran Premio de España: agua a 3,50 y bocadillos desde 12 euros

Del Búnker a los 300 km/h de La Monumental: todos los detalles del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid