La policía traslada a 864 migrantes a un nuevo espacio habilitado por el Gobierno en Ceuta para evitar que duerman en la calle

Varios migrantes en la playa del Trampolín en Ceuta. (REUTERS/Ana Beltrán)

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La Policía Nacional ha trasladado, desde primera hora de este domingo, a 864 personas migrantes a un nuevo dispositivo habilitado por el Gobierno ubicado en Los Rosales, en el barrio La Reina en Ceuta, para evitar que duerman a la intemperie, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Hasta ahora, la mayoría estaba pasando la noche en los alrededores de Loma Colmenar a la espera de obtener una plaza.

“Estas personas han sido trasladadas de manera voluntaria, sin incidencias, gracias a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha informado el ministerio en un comunicado, que ha detallado que el nuevo dispositivo temporal es una parcela propiedad de SEPES, cedida por el Ministerio de Vivienda. No obstante, en un primer momento, el desplazamiento ha provocado momentos de incertidumbre entre el colectivo de personas que permanecían en Loma Colmenar, porque pensaban que les trasladaban a Marruecos, pero al conocer que el destino era una instalación oficial, ha colaborado con las autoridades.

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Fuentes del ministerio han señalado que con la apertura de este nuevo dispositivo ya son unas 4.300 las plazas habilitadas, si bien “en próximas fechas se superarán las 6.000 plazas temporales”. “El objetivo del Gobierno es continuar trabajando para garantizar que las personas que permanecen en la vía pública puedan ser atendidas en dispositivos temporales adecuados, al tiempo que permiten facilitar la tramitación de los correspondientes expedientes para dar la respuesta que corresponde en cada caso, según lo establecido legalmente”, aseguran.

El Ministerio que lidera Elma Saiz también está trabajando en la acogida de más de 300 mujeres con menores en un nuevo espacio situado en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek de la ciudad autónoma.

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(Noticia en desarrollo)