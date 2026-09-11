Juan Manuel Liquinoli, adiestrador canino: “Cuando un perro se queda solo y hace destrozos, no siempre es por ansiedad por separación. Puede que sea por estas causas”

Un perro que realiza destrozos en casa puede hacerlo por distintas causas. (Magnific)

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Los destrozos en casa son una de las situaciones que más preocupan a muchos dueños de perros. Muebles mordidos, objetos rotos o diferentes desperfectos pueden convertirse en un problema habitual cuando el animal pasa tiempo solo en casa, especialmente durante periodos más o menos prolongados. A ello se suman, en algunos casos, ladridos, llantos o aullidos que también pueden generar molestias para los vecinos cercanos, especialmente si se repiten con frecuencia.

Ante estas conductas, es habitual que los dueños interpreten que su mascota está intentando llamar su atención. Sin embargo, esa explicación no siempre es correcta, ya que detrás de estos comportamientos puede haber diferentes motivos.

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Una de las causas que puede explicar estas conductas es la ansiedad por separación, aunque tampoco debe darse por hecho que cualquier perro que rompe cosas cuando se queda solo la padece. El contexto, el comportamiento del animal y las circunstancias en las que aparecen los destrozos son importantes para entender qué está ocurriendo.

La ansiedad por separación puede motivar que un perro haga destrozos en casa, pero no siempre se debe a esta causa. (Magnific)

Así lo explica Juan Manuel Liquinoli, adiestrador canino y fundador de Filosofía Animal (@filosofia.animal), al abordar uno de los problemas que con más frecuencia llegan a la consulta de los profesionales. El experto señala que una de las ideas erróneas más repetidas es que “un perro que, cuando se queda solo, hace destrozos o llora, aúlla, ladra, quiere llamar la atención”. Tal y como señala Liquinoli, “no necesariamente” siempre es así.

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La ansiedad por separación de las mascotas

Liquinoli apunta que detrás de estas conductas puede existir un problema específico: “Hay un problema de comportamiento que es uno de los más frecuentes por los cuales nos llaman y en la bibliografía aparece como el que mayor consultan las personas, que se llama trastorno de ansiedad por separación”.

Este trastorno aparece cuando algunos perros tienen dificultades para afrontar la ausencia de sus referentes. “No son capaces de gestionar emocionalmente esa soledad y se angustian, no toleran la separación de uno de los individuos del grupo o de todo el grupo, y aparecen con signos y síntomas análogos a lo que sería un ataque de pánico en personas”, explica el experto.

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Los signos pueden ser variados y no se limitan a los desperfectos dentro de la vivienda. “Empiezan a llorar, a ladrar, se desorientan, aúllan”, detalla Liquinoli. En los casos más extremos, la respuesta puede llegar a afectar físicamente al propio animal: “Algunos pueden llegar a lamerse, hasta a automutilarse, romper cosas”.

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Este problema, por tanto, no es comportamental, sino emocional: “Son perros que no toleran, no son capaces de gestionar de manera autónoma la separación con alguien del grupo”, explica el adiestrador canino.

Sin embargo, no siempre que se producen estos comportamientos significa que el animal sufre ansiedad por separación. También existen otras posibles explicaciones: “Puede ser que sea por aburrimiento, puede ser que sea por un exceso de energía que no está canalizando”. Por eso, observar qué ocurre antes, durante y después de que el animal se quede solo puede ayudar a comprender mejor el origen de su conducta.

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