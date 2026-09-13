Un productor reclama los derechos de autor de dos temas publicados “sin contrato” en el álbum ‘Camisa10′ de Ronaldinho: hay otras 11 canciones en disputa

El exastro del fútbol Ronaldinho llega al aeropuerto antes de la presentación del equipo de la Serie C de Rávena 2026, uniéndose al club como entrenador técnico y para jugar en un partido en Rávena, Italia, el jueves 20 de agosto de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)

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Viernes, 9 de junio de 2026. Ronaldinho, el exfutbolista brasileño que defendió la camiseta del Fútbol Club Barcelona entre 2003 y 2008, estrena Camisa 10, su álbum debut bajo su propio sello, Tu Música. La música y el fútbol ha dejado de se un tándem peculiar: por poner un ejemplo, la canción más cantada del mundial ha sido La roja baila, el tema que Sergio Ramos interpretó junto a Niña Pastori y RedOne para la Eurocopa 2016 y que se ha reciclado una década después. Pero en el ambicioso debut musical de Ronaldinho tenía una particularidad: no llegaba solo sino como un conjunto de 59 canciones divididas en dos volúmenes y con colaboraciones procedentes de 18 países. Entre ellos Juan Magán, Kiko Rivera, Pitbull o Sean Paul.

Tres meses después, al menos 13 de las 59 canciones que se presentaron en el LP debut están en disputa por derechos de autor, según ha trasladado a Infobae el productor ejecutivo y CEO de la compañía discográfica Secret Hit Music, Fabrizio Moreira. Además, dos de las canciones que estaban incluidas en el disco, Agua, del artista puertorroriqueño Gotay El Auténtiko y Equipo Preferido, del cantautor mexicano Víctor Valverde, ya han sido retiradas de las plataformas digitales por infracción de derechos de autor. Moreira asegura que ambas fueron utilizadas “sin contrato” y que no existía autorización “de uso de máster ni composición”. Ambos temas ya han sido reclamados ante la Junta de Reclamaciones de Derechos de Autor (Copyright Claims Board; CCB, por sus siglas en inglés), tribunal administrativo voluntario de EEUU que resuelve disputas de derechos de autor por daños y perjuicios.

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Canción retirada en la plataforma Spotify

Según denuncia Moreira, a estas dos canciones se le suman otras once canciones que, se encuentran “actualmente distribuidas de manera ilegal (sin autorización de la composición)”. Estas son las siguientes: La Copa, de Jamby El Favo, NK y Dylan Fuentes; La Diez, de Julián Daza; Siente la Magia, de Juan Magán; Si Gano la Copa, de Jon Z; Titular, de Lenin Ramírez; Bajo Perfil, de Luis R Conriquez; La Verde, de Tony Aguirre; Tiki Taka, de Kevin AMF; Soy Mexicano, de Edwin Luna; Gol de México, de D.Ozi, Angelina y Big Metra; y Mías, de Jacob Forever.

Desde el sello creado por Ronaldinho, niegan a este medio la versión compartida por el productor pese a que hay dos canciones que ya no aparecen en plataformas. “El 100% de las canciones cuenta con contratos firmados por los artistas o sus sellos discográficos, así como por todas las demás partes que nos otorgan dichos derechos. Se trata de una cuestión jurídica incontrovertible, expresamente contemplada en todos los contratos, sin margen para una interpretación diferente”.

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Kiko Rivera y Juan Magán en 'CAMISA 10', el álbum debut de Ronaldinho.

Dos temas sin derechos e impagos en la promoción

Moreira apunta que en los otro once casos de las canciones en disputas sí existían contratos para la utilización de los másteres, pero no se obtuvieron las autorizaciones correspondientes a las composiciones y que sus autores tampoco recibieron los pagos acordados. “Por el apuro de lanzar el proyecto antes del Mundial de Fútbol, el corporativo falló en obtener los permisos de uso por parte de los productores y compositores”, asegura a Infobae, distinguiendo que para la distribución de una canción la ley ampara por lados distintos su composición y grabación.

El acuerdo fue firmado en abril de 2026 por Tu Música y Secret Hit LLC y contempla que ambas partes sean copropietarias al 50% del máster de la canción, aunque deja su administración comercial en manos de Tu Música, además de los stories y posts prometidos mencionados previamente, algo que Moreira apunta que finalmente no sucedió.

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Esta serie sigue la vida y la carrera de la estrella del fútbol brasileño Ronaldinho, de joven prodigio a ícono deportivo global (Créditos: Netflix)

Moreira asegura que, tres meses después del lanzamiento, la promoción acordada nunca llegó a producirse. “Ronaldinho no ha hecho promoción, no ha hecho nada”, afirma el productor, que insiste en que los contratos de Secret Hit se diseñaron precisamente de esa forma porque la exposición en las redes sociales del brasileño constituía la contraprestación ofrecida por su trabajo. “Era la forma de pagarnos a nosotros”, explica.

El conflicto está en proceso de terminar en los tribunales. Moreira asegura que planea emprender acciones legales en Nueva York contra Tu Música, Warner Music y Ronaldinho.