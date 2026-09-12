Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

Sheikh Abdullah Bin Nasser Al Thani, presidente del Málaga. (Europa Press)

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Un tribunal londinense ha autorizado al hotel The Dorchester a vender el automóvil de un miembro de la familia real catarí para cobrar parte de una deuda impagada de 458.000 libras esterlinas (cerca de medio millón de euros). El jeque Nasser bin Abdullah al-Thani, exvicepresidente del Málaga CF e hijo del máximo accionista del club español, el jeque Abdullah Al-Thani, acumuló ese monto en la institución de cinco estrellas ubicada en el barrio londinense de Mayfair.

Ahora, el County Court de Central Londres ha fallado a favor del hotel. Según los documentos judiciales consultados por Financial Times, que ha destapado la historia, el fallo reconoce a favor del establecimiento “la suma de 198.180,33 libras y un interés de 3.266,89 libras (por la habitación y los cargos asociados)”, más otras 256.627,86 libras en adeudos. Por ello, el juez de distrito Michael Javaherian ha autorizado la venta del vehículo del jeque: un Fiat 500 Abarth Tributo Ferrari de 2011, un modelo compacto de edición limitada con bandas deportivas. Sin embargo, su comercialización difícilmente reducirá de forma sustancial la deuda, ya que ese modelo registra un precio medio de reventa de 23.500 libras.

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Las habitaciones de The Dorchester tienen tarifas de entre 1.000 y más de 8.000 libras por noche. Eso convierte la deuda de Al-Thani en el equivalente a una estadía de hasta varios meses, aunque el hotel impone un máximo de 30 días de reserva continua para algunas de sus habitaciones.

El jeque, integrante de la extensa familia gobernante al-Thani, pero sin cargo estatal o gubernamental, no asistió a la audiencia judicial ni envió representación legal. Los documentos del tribunal señalan como su domicilio el Palacio Al Wajiba, en Doha. Los abogados de Al-Thani, consultados por el diario británico, han afirmado que “el jeque Al Thani ha tenido conocimiento de este proceso de forma reciente, ya que no fue debidamente notificado. La suma reclamada por el hotel Dorchester está en disputa y el jeque Al Thani tomará medidas para anular la sentencia”.

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La decimotercera lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 5.853 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2025, lo que supone un 2,4% menos respecto al volumen recogido en el listado publicado en junio del año pasado. La cantante Isabel Pantoja, la actriz Paz Vega y el cantante y presentador Bertín Osborne permanecen en la nueva lista de morosos con Hacienda a cierre de 2025 y que ha publicado este martes la Agencia Tributaria.

El jeque fue apartado del Málaga por irregularidades financieras

Al-Thani ejerció como vicepresidente del Málaga FC, club del que su padre es accionista mayoritario. Un juez lo apartó de los puestos directivos del club en 2020, tras acusaciones de irregularidades financieras.

Ese episodio llegó después de una racha de gastos insostenibles que había llevado al equipo a codearse con la élite continental, antes de ser suspendido de manera temporal de las competiciones europeas por incumplimientos financieros y descender a la tercera división española. El club ha ascendido de nuevo a primera este año.

El perfil de Instagram del jeque confirma su afición por los autos deportivos de alta gama. Su interés por los hoteles de lujo también queda expuesto en sus redes sociales, con fotografías tomadas en el Mandarin Oriental de Ginebra, el Shangri-La de París y el Jumeirah Messilah Beach Hotel & Spa de Kuwait. La familia gobernante de Qatar mantiene extensos lazos con hoteles de lujo londinenses. Inversores cataríes liderados por el jeque Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani, ex primer ministro de Qatar, controlan el Maybourne Hotel Group, que opera establecimientos de alta gama como Claridge’s, The Connaught y The Berkeley.

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