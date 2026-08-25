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Cómo hacer las mejores patatas fritas belgas en casa: una receta innovadora y llena de sabor

Originarias de Bélgica, su textura crujiente por fuera y su interior tierno y cremoso, hace que sean un acompañamiento perfecto para casi cualquier plato

Un cono de papel repleto de patatas fritas con mayonesa y un pequeño tenedor de madera sobre una barra.
Un cono de papel con patatas fritas belgas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Si hay un acompañamiento para casi cualquier plato que le gusta a una amplia mayoría de personas, esas son las patatas fritas. Pero lo cierto es que existen recetas innovadoras que permiten darle un toque distinto a un alimento ampliamente extendido en la gastronomía española. Ejemplo de ello es la que tiene su origen en Bélgica. Estas se caracterizan por su textura firme y su sabor único, que las hace ideales para una variedad de comidas o cenas.

Las patatas fritas belgas destacan por su exterior dorado y crujiente, y su interior increíblemente tierno y cremoso. Más que un simple acompañamiento, en Bélgica son motivo de orgullo nacional y el alma de multitud de puestos callejeros y cervecerías.

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Este icono de la gastronomía belga parte de una variedad especial de patatas (Bintje) y una técnica precisa: doble fritura a diferentes temperaturas. El resultado es un bocado único que pide salsa y, por supuesto, una buena cerveza rubia.

Receta de patatas fritas belgas

Descubre cinco recetas variadas y saludables perfectas para preparar con antelación y llevar en táper. En este video te mostramos cómo hacer una ensalada de lentejas, escalope de pollo, espinacas a la crema, albóndigas en salsa de mostaza y bacalao con patatas.

Las patatas fritas belgas se preparan cortando patatas en bastones gruesos, remojando para eliminar almidón y friendo en dos tandas: primero a baja temperatura para cocerlas, luego a alta para dorar y crujir. El secreto es usar patatas harinosas y freír en aceite vegetal o de girasol.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 1 hora, que se distribuye de la siguiente forma:

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 40 minutos (incluye dos frituras y reposos)

Ingredientes

  • 1 kg de patatas belgas (preferiblemente Bintje, Agria o Russet)
  • Aceite vegetal o de girasol para freír (cantidad suficiente)
  • Sal marina o sal de mesa

Cómo hacer patatas fritas belgas, paso a paso

Una patata entera, bastones de patata pelada y cortada, y un cuchillo de chef con mango negro sobre una tabla de madera.
Las patatas fritas belgas se cortan en bastones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Elige patatas frescas de variedad belga o tipo harinoso.
  2. Pela y corta en bastones de aproximadamente 1 cm de grosor, procurando uniformidad.
  3. Remoja los bastones en agua fría durante al menos 30 minutos para eliminar el exceso de almidón. Este paso es clave para lograr la textura crujiente.
  4. Seca muy bien las patatas antes de freír, usando un paño o papel absorbente.
  5. Calienta el aceite a 150 °C. Fríe las patatas en tandas pequeñas durante 5 minutos, hasta que estén tiernas pero sin dorar. Retira y escurre sobre papel.
  6. Sube el aceite a 190 °C. Fríe las patatas de nuevo, en tandas, durante 2-3 minutos hasta que estén doradas y crujientes. El control de temperatura es crucial en ambas frituras.
  7. Escurre y sala inmediatamente. Sirve bien calientes, solas o con salsas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 320 kcal
  • Hidratos de carbono: 45 g
  • Grasas: 14 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumirlas recién hechas. Si sobran, guarda en nevera hasta 1 día en recipiente hermético y recalienta en horno para que recuperen el crujiente. Evita congelar tras la fritura final.

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