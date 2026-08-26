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Salmón al curry, una receta fácil y saludable ideal para preparar un táper diferente

El sabor suave y fresco de este pescado azul combina de maravilla con la intensidad de las especias, una idea estupenda si buscas una receta original para la vuelta a la rutina

Salmón al curry
Salmón al curry (Flickr)
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El salmón es uno de los pescados más valorados en la actualidad, una pieza saludable y llena de propiedades beneficiosas que, además, es de lo más versátil. Se trata de un pescado graso que presenta las propiedades típicas de los pescados azules, con un contenido lipídico similar al del atún y altos contenidos de ácidos grasos monoinsaturados, insaturados y omega-3. Además, se trata de una excelente fuente de proteínas, perfecta para protagonizar nuestras comidas más ricas y saciantes.

Más allá del sencillo salmón a la plancha, existen muchas formas de cocinar y disfrutar de este pescado. Se puede consumir ahumado, en tostas o canapés; crudo o marinado, en piezas de sushi o en un poke bowl; o fresco, ya sea cocinado a la parrilla, al horno o como relleno en empanadas y hojaldres. En esta ocasión, prepararemos un delicioso guiso de salmón al curry con verduras, un plato fácil y rápido, perfecto para una comida entre semana o para dejar preparado un táper.

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Aunque estamos acostumbrados a ver este tipo de guisos con el pollo como gran protagonista, el sabor suave y fresco del salmón queda de maravilla con la intensidad de las especias que conforman el clásico curry de la India. Es una receta ideal para volver a la rutina, un plato saludable y equilibrado, pero muy diferente, que queda de maravilla si lo acompañamos con una guarnición de arroz basmati.

Receta de salmón al curry

El salmón al curry con leche de coco es un guiso rápido donde los lomos de salmón se cocinan junto a cebolla, ajo, calabacín y zanahoria en una salsa suave y cremosa de curry y leche de coco. Para prepararlo, saltearemos las verduras y guisaremos todo hasta que el pescado quede jugoso y la verdura al dente.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 400 g de salmón fresco (en lomos o tacos)
  • 1 lata de leche de coco (400 ml)
  • 2 cucharaditas de curry en polvo
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cebolla mediana
  • 1 calabacín mediano
  • 2 zanahorias
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • Zumo de 1/2 limón (opcional)
  • Cilantro fresco para decorar (opcional)

Cómo hacer salmón al curry con leche de coco, paso a paso

  1. Corta el salmón en dados grandes y salpimenta ligeramente.
  2. Pela y pica la cebolla y el ajo en trozos finos.
  3. Lava el calabacín y las zanahorias; córtalos en medias lunas o dados pequeños.
  4. Calienta el aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto.
  5. Sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes (unos 3 minutos).
  6. Añade el calabacín y la zanahoria. Saltea hasta que empiecen a estar tiernos (4 minutos).
  7. Incorpora el curry en polvo y remueve bien para que las verduras se impregnen.
  8. Vierte la leche de coco y mezcla.
  9. Cuando la salsa hierva, baja el fuego y agrega el salmón.
  10. Cocina a fuego medio-bajo durante 6-8 minutos, moviendo la sartén con delicadeza para que el salmón no se rompa.
  11. Ajusta de sal y añade el zumo de limón si deseas un toque fresco.
  12. Decora con cilantro fresco justo antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 340 kcal
  • Proteínas: 22 g
  • Grasas: 24 g
  • Hidratos de carbono: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 2 días en recipiente hermético. Se recomienda calentar suavemente antes de servir para evitar que el salmón se reseque.

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