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Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

El ministerio lanza 17 actividades para acercar las nuevas tecnologías a explotaciones agrícolas, ganaderas y a la industria de la alimentación

Un agricultor cosecha cereales con su tractor.
Un agricultor cosecha cereales con su tractor.
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El campo español afronta una transformación tecnológica a la que los trabajadores deben adaptarse. Para ello, el Ministerio de Agricultura ha reforzado este otoño su oferta de formación gratuita con el objetivo de facilitar la incorporación de nuevas tecnologías al sector agroalimentario, con cursos y actividades sobre IA, drones, agricultura de precisión, robótica o herramientas digitales aplicadas a distintos sectores productivos.

La nueva programación incluye 17 actividades formativas y demostrativas organizadas por el Centro de Competencias para la Formación Digital Agroalimentaria. A esta oferta se suman los cursos y webinarios de La Vega Innova, el nodo de innovación digital del ministerio, y las actividades del Observatorio para la Digitalización del Sector Agroalimentario Español.

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La propuesta combina formación en línea con demostraciones presenciales para mostrar aplicaciones concretas de las nuevas tecnologías. Su objetivo es acercar herramientas que pueden utilizarse en la gestión diaria de explotaciones, en la toma de decisiones agrícolas y ganaderas y en distintos procesos de la industria agroalimentaria.

Agricultores madrileños
Agricultores madrileños

Programación

El Centro de Competencias para la Formación Digital Agroalimentaria ha programado 17 actuaciones durante el segundo semestre del año, entre cursos de 24 horas, formaciones de menor duración y actividades demostrativas. En la primera mitad de 2026 ya había desarrollado otras nueve iniciativas, en las que participaron 569 personas procedentes de las 17 comunidades autónomas.

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La programación de otoño aborda algunas de las tecnologías que están ganando presencia en el sector. Entre ellas figuran los drones aplicados a la agricultura de precisión, la teledetección, la ganadería de precisión y la aplicación de productos fitosanitarios mediante drones. También habrá formación sobre robótica agrícola y sobre estrategias de riego deficitario en frutales.

El programa incluye además demostraciones presenciales centradas en la visión hiperespectral aplicada al viñedo y en tecnologías destinadas a medir la variabilidad existente en el campo. En la oferta formativa de 2026 participan once universidades españolas, que se encargan de impartir los distintos cursos y actividades en diferentes puntos del territorio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)

La inteligencia artificial llega a la gestión de las explotaciones

Uno de los principales focos de la programación será la inteligencia artificial. La Vega Innova ofrecerá los días 23, 24, 29 y 30 de septiembre un curso sobre agentes inteligentes para la toma de decisiones en el sector agroalimentario. La formación permitirá conocer aplicaciones de inteligencia artificial generativa para trabajar con información habitual en las explotaciones.

Entre los materiales que podrán utilizarse figuran los cuadernos de campo, la normativa fitosanitaria o los manuales de maquinaria. El objetivo es mostrar cómo estas herramientas pueden facilitar el acceso y tratamiento de información que los profesionales manejan habitualmente en su actividad.

La programación continuará en octubre con formación sobre FertiliCalc, una herramienta destinada a calcular las necesidades de fertilización teniendo en cuenta factores como el cultivo, el suelo y el clima. La Vega Innova también organizará webinarios sobre realidad virtual aplicada a la formación agroalimentaria y vacunación digital para el ganado.

Cuatro sectores, en el punto de mira de la digitalización

El Observatorio para la Digitalización del Sector Agroalimentario Español celebrará entre septiembre y diciembre cuatro webinarios centrados en ámbitos concretos de la actividad agroalimentaria. Las sesiones abordarán la digitalización en horticultura, porcino, fruticultura e industria agroalimentaria.

Todas las actividades son gratuitas. La inscripción en los cursos y actividades del Centro de Competencias para la Formación Digital Agroalimentaria puede realizarse a través de su plataforma, donde también se pueden consultar los contenidos y plazos de matrícula.

La programación y las inscripciones de La Vega Innova están disponibles en su página web y en su catálogo de formación. La información sobre los webinarios del Observatorio para la Digitalización del Sector Agroalimentario Español, así como el acceso a sesiones anteriores, puede consultarse en el apartado de digitalización de la página web del ministerio.

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