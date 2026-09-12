Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Fernando Alonso. (REUTERS/Jon Nazca)

Guardar

No ha sido una clasificación fácil para los españoles. Los libres dejaron un primer día tranquilo, pero hoy había que apretar el acelerador. Precisamente, esta mañana, el heptacampeón del mundo, Lewis Hamilton (Ferrari), ha estampado su coche contra el muro de la curva 13 y poco tiempo después, Oliver Bearman (Haas) en la 14.

El trazado nuevo se ha ganado el respeto de todos los equipos. Ya avisaban los organizadores que era un “circuito para verdaderos pilotos”. Y ahí estaba la baza que quería jugar Aston Martin. Sin embargo, Fernando Alonso no ha podido mejorar los tiempos y se ha quedado en la Q1, al igual que Carlos Sainz (Williams).

PUBLICIDAD

Ambos saldrán desde la cola de la parrilla en la vuelta de la F1 a la capital 45 años después. El madrileño partirá 17º y el asturiano, 18º, después de una sesión en la que llegaron a meterse momentáneamente entre los pilotos que superaban el corte, pero no pudieron aguantar hasta el final.

Carlos Sainz. (REUTERS/Jon Nazca)

Fuera a menos de un minuto

Los dos habían llegado a la clasificación con pocas expectativas tras unos Libres 3 complicados, en los que ya habían marcado los tiempos más lentos del pelotón, a más de dos segundos del mejor crono.

Sin embargo, la clasificación comenzó de la mejor manera posible, con Alonso llegando a soñar con el pase. En su primer intento firmó un 1:35.754 que le colocaba noveno, y a falta de pocos minutos para el final incluso se situó 15º, dentro de la zona de Q2, acompañado por Sainz.

PUBLICIDAD

Fueron Alexander Albon y Yuki Tsunoda quienes, en sus últimas vueltas, expulsaron a los dos españoles justo cuando el corte estaba más cerca que nunca. Fue una sesión de infarto hasta el final, con George Russell llevándose el mejor tiempo por delante de Antonelli en su último intento (1:33.211).

Sainz se quedó en un 1:35:312, mientras que Alonso, pese a su buen arranque, tampoco logró mejorar lo suficiente en sus giros finales, con 1:35:388.

Los vecinos del nuevo circuito urbano de Fórmula 1 en Madrid denuncian el calvario que viven desde el inicio de las obras y temen que su barrio se convierta en una "zona inhabitable".

Y con los españoles fuera

Con la Q2 sin representación española, la carrera ha seguido su curso con un cambio de líder. Si los entrenamientos y la Q1 habían confirmado el dominio de Antonelli, apareció el ‘monstruo’ de la F1 para sorprender: Max Verstappen se ponía líder con un tiempo de 1:32.431, una décima mejor que el italiano.

PUBLICIDAD

Los que estaban contra las cuerdas fueron los mismos verdugos de Sainz y Alonso, que ahora sí cayeron, mientras Franco Colapinto y Arvid Lindblad lograron colarse entre los diez mejores en el último momento.

Verstappen. (REUTERS/Jon Nazca)

Así queda la clasificación del primer GP de Madrid

Con los 10 últimos en la pista, hubo de nuevo cambio de pole. Los primeros fueron los Mercedes, quienes pusieron el listón muy alto, especialmente Antonelli, que no quería dejar ese primer puesto que, en los últimos momentos, vería como se le escaparía.

Porque los McLaren no habían dicho su última palabra y el último en intentar llevarse el gato al agua era el holandés. Finalmente, fue Lando Norris quien saldrá desde la pole por 11 milésimas, Antonelli segundo y Verstappen tercero.

PUBLICIDAD

Una infografía detalla la grilla de salida con las posiciones de los 22 pilotos para el Gran Premio de España de Fórmula 1. (@F1)