“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid. (Europa Press)

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Lando Norris ha firmado la primera pole de la historia del Madring con una vuelta de infarto en los últimos segundos de la Q3. Antonelli, líder del Mundial y primero en intentar llevarse ese primer puesto, ha visto cómo el inglés bajaba su tiempo en 11 milésimas. El podio se completa con Verstappen, que usó la misma estrategia que McLaren y salió el último en el sprint final.

Todo después de unos libres que han hecho que el nuevo trazado sea respetado. Tres accidentes, uno de ellos del heptacampeón, Lewis Hamilton, y hasta 19 banderas rojas en el primer entrenamiento de F3, infundían el apodo que ya parece instalado en nuestras fronteras: “The Car killer”.

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Y es que ya avisaban los responsables del proyecto en un evento en la Embajada Italiana al que fue invitado Infobae. “Deben tener cuidado porque, si se salen, no hay mucho espacio”, advertía Stefano Domenicalli, CEO de la F1. Un acto en el que había una idea instalada acerca del nuevo trazado: “Es un circuito para pilotos”.

Trazado del Madring, sede del Gran Premio de España de la Fórmula 1 2026 - crédito F1

“The Car Killer”, el bautizo de la prensa internacional

L’Équipe tituló este sábado con esa misma etiqueta, firmado Frédéric Ferret, que describe el trazado madrileño como un circuito “rápido, loco y muy exigente”. No ha sido el único titular del estilo: The Guardian publicó su gran análisis previo bajo el título “Bienvenidos al Madring, un nuevo, brutal e implacable desafío de F1”, y The Race, en un reportaje dedicado íntegramente al apodo, tituló directamente: “Por qué el nuevo circuito de F1 de Madrid es un ‘car killer’”.

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Reuters, por su parte, optó por un juego de palabras distinto para su crónica de previa: “Madring gives F1 a blind date with ‘Monumental’ mayhem”, algo así como “una cita a ciegas con el caos de La Monumental”, en referencia a que la mayoría de la parrilla solo conocía el trazado por el simulador antes de pisarlo.

Una infografía detalla la grilla de salida con las posiciones de los 22 pilotos para el Gran Premio de España de Fórmula 1. (@F1)

Un lenguaje construido sobre las 19 banderas rojas

El origen del apodo no es especulativo. La prensa internacional lleva días usando como argumento central el test de Fórmula 3 que dejó 19 banderas rojas en dos días sobre el trazado, antes incluso de que ningún Fórmula 1 completara una vuelta seria.

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The Guardian describe el circuito como una pista “estrecha, con curvas rápidas y muros omnipresentes durante buena parte de la vuelta”.

Lando Norris. (REUTERS/Albert Gea)

Carácter propio, no otro circuito urbano más

Más allá del riesgo, hay un segundo concepto que aparece con frecuencia en los análisis: el de la personalidad del trazado. Varios medios insisten en que el Madring no encaja en la fórmula habitual de los circuitos urbanos recientes, sino que combina sectores muy distintos entre sí (callejero en el sur, de trazado permanente en el norte) con un resultado que no se parece a ningún otro punto del calendario.

Los vecinos del nuevo circuito urbano de Fórmula 1 en Madrid denuncian el calvario que viven desde el inicio de las obras y temen que su barrio se convierta en una "zona inhabitable".

La gran duda: ¿buen circuito o buena carrera?

Aquí es donde la cobertura internacional se vuelve más analítica. L’Équipe plantea que la dificultad para adelantar convierta la carrera del domingo en una “procesión”.

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The Race ha seguido esa misma línea en su cobertura posterior a los entrenamientos, centrándose en cómo el desgaste de los neumáticos y una parada en boxes especialmente larga pueden condicionar la estrategia de los equipos el domingo.