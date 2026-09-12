España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

Una persona echa combustible en Barcelona. (Europa Press)

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El precio del diésel en España ha caído a su nivel más bajo en dos meses tras la entrada en vigor de una rebaja fiscal equivalente a 20 céntimos por litro, lo que ha colocado al país como el segundo mercado más barato de la Unión Europea para ese combustible, solo por detrás de Malta. Así lo refleja el boletín petrolero de la UE con datos hasta el 7 de septiembre, según ha informado este sábado la Agencia EFE. El gasóleo se situó en 1,795 euros por litro durante la primera semana de septiembre, con un descenso intersemanal del 3,75%.

El salto en el ránking europeo ha sido inmediato. En la última semana de agosto, cuando el descuento para el gasóleo era de 10 céntimos por litro, España ocupaba la octava posición entre los países con el diésel más barato, por detrás de Malta, Polonia, Suecia, Bulgaria, Chipre, Hungría y Luxemburgo. Con la duplicación de la rebaja, solo Malta quedó por delante. Bulgaria pasó a ser el tercer país más barato, con el litro a 1,812 euros, seguida de Hungría a 1,864 euros. En el extremo opuesto, Finlandia suministró el gasóleo más caro de los Veintisiete: 2,477 euros por litro. El precio medio del diésel en el conjunto de la UE fue de 2,107 euros por litro durante esa semana, y el de la zona euro, de 2,137 euros, según el mismo boletín.

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La ampliación del descuento respondió a un mecanismo previsto en el Real Decreto-ley aprobado a finales de junio para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán. La norma establecía que, si el Índice de Precios al Consumo (IPC) de la gasolina o el gasóleo superaba en más de un 15% el nivel del mismo combustible un año antes en julio, durante septiembre volvería a aplicarse una reducción equivalente a 20 céntimos por litro. El IPC de julio confirmó que el precio del gasóleo había subido un 15,7% respecto al mismo mes del año anterior, por encima del umbral fijado. No se trata de un descuento que las estaciones de servicio resten directamente del importe en el surtidor, sino de una reducción de los tipos del Impuesto sobre Hidrocarburos, cuyo efecto equivale a esas cantidades por litro.

La rebaja llegó tras una escalada sostenida. El gasóleo había encadenado ocho semanas consecutivas de aumentos y se situaba en 1,861 euros por litro antes de la entrada en vigor del nuevo descuento, con un alza del 1,8% solo en la última semana de agosto. Desde comienzos de julio, el precio del diésel acumulaba un incremento de alrededor del 23,7%.

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Desde el objetivo del 2% de inflación hasta el impacto de los conflictos geopolíticos en los precios de la energía. Entiende el escenario económico actual y por qué el Banco Central Europeo se ve obligado a subir los tipos de interés.

La gasolina alcanzó máximos anuales

Mientras el gasóleo se abarata, la gasolina sigue otra dirección. El descuento aplicado a este carburante se redujo de 10 céntimos por litro en agosto a 5 céntimos desde el 1 de septiembre, porque su IPC interanual de julio fue del 7,3%, por debajo del umbral del 15% que habría activado la cláusula de salvaguarda.

El resultado ha sido un precio máximo desde julio de 2022, pocas semanas después de que se alcanzara el récord histórico tras la invasión de Ucrania. El litro se ha situado en 1,815 euros de media durante la primera semana de septiembre, lo que deja a España como el duodécimo país de la UE con la gasolina más barata, frente al noveno que ocupaba la semana anterior.

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El descuento en vigor tiene fecha de caducidad. El plan de ayudas a los carburantes vence al acabar septiembre. Pero el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que analizará los precios de este mes y que no dejará “de acompañar y apoyar a las familias” si es necesario, aunque sin aclarar si prolongará la rebaja fiscal.

Con información de EFE