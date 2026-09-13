Cuándo llega Shakira a Madrid: así será su residencia de casi un mes con 12 conciertos y un ‘festival’ propio

La gira de Shakira en Brooklyn suma a Tyla, Ed Sheeran y Burna Boy - crédito cortesía Kevin Mazur

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Es oficial: la cuenta atrás para la residencia de Shakira en Madrid ha comenzado. Este viernes la cantante colombiana dará el pistoletazo de salida a la primera fecha de sus 12 conciertos en Madrid como parte de la única parada europea de su gira Las Mujeres Ya no Lloran World Tour que se celebrarán en el Iberdrola Music de Villaverde y con un espacio con nombre propio: estadio Shakira. Este recinto tendrá capacidad para más de 50.000 personas en el que actuará los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

Está previsto que sea una de las residencias musicales más ambiciosas, pero en esta ocasión no solo importa la música. Alrededor de sus conciertos se levantará Macondo Park, una ‘ciudad’ efímera de 150.000 metros cuadrados que abrirá sus puertas desde las 12.00 horas hasta medianoche.

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En torno a este parque se desarrollará una propuesta cultural para celebrar la cultura latinoamericana antes de los conciertos de la cantante. Así nace ES LATINA, una suerte de ‘festival’ con ocho pabellones dedicados a la literatura, la música, la gastronomía, el arte, el cine, la danza, la moda, el universo creativo de la artista y la cultura infantil.

Programación musical de Macondo Park. (@shakira/Instagram)

Todo ello ha sido seleccionado bajo la mirada de la propia cantante, según ha ido avanzado el equipo de la cantante los últimos meses y ha compartido ella misma en Instagram, al anunciar el cartel de los artistas que acompañarán a la cantante durante las 12 jornadas: de Amaia, Nathy Peluso o Guitarricadelafuente a Yerai Cortés, Jimena Amarillo o Cris Lora, entre muchos otros.

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Entre otras actividades, La Biblioteca acogerá conversaciones diarias con autores y un club de lectura impulsado por Shakira; El Taller organizará exhibiciones y pasarelas de moda; y El Mercado ofrecerá gastronomía latinoamericana bajo la curaduría del chef Rafa Zafra. También habrá un Museo de Shakira con materiales inéditos sobre su trayectoria.

El día que llegará Shakira a España

Pero antes de que todo eche a andar, Shakira tiene que aterrizar en España. Según ha podido saber Infobae, está previsto que la colombiana llegue a Madrid este lunes 14 de septiembre, cuatro días antes del primero de sus 12 conciertos en la capital.

Shakira ha anunciado tres nuevas fechas y suma ya nueve conciertos en el 'Estadio Shakira', que la artista levantará en el espacio Iberdrola Music en el distrito de Villaverde de Madrid con motivo de su residencia europea. Las nuevas actuaciones tendrán lugar los días 2, 3 y 4 de octubre que se suman a las noches del 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre dentro de su gira 'Las mujeres ya no lloran'. (Fuente: europa press/instagram/rrss)

Su llegada dará paso a los últimos preparativos de una residencia que lleva preparándose meses. Desde el pasado 1 de agosto la organización monta el estadio que durante septiembre y octubre se albergará en Villaverde. “Llevo 48 años en esta profesión y nunca me he visto metido en una como esta”, reconoció Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, durante la visita de este medio al espacio Iberdrola Music. De la misma manera, Shakira vivirá en Madrid un mes: “Se va a quedar aquí más de un mes a vivir. Se convertirá en su casa y su residencia. Nunca mejor dicho”, añadió el líder de la compañía.

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La primera cita con el público será el viernes 18 de septiembre y, a partir de entonces, encadenará tres fines de semana consecutivos de conciertos antes de despedirse de la capital el 11 de octubre.