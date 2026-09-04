Receta de milhojas de manzana y canela, un postre original y delicioso que es perfecto para endulzar una merienda

Un milhojas de manzana y canela combina capas de hojaldre horneado con fruta laminada sobre un plato espolvoreado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con pocos ingredientes y de forma fácil y rápida es posible preparar uno de esos postres cuyo saber no deja indiferente a nadie: las milhojas de manzana y canela. Se trata de un dulce que destaca por su contraste de texturas. A ello se une que es una receta original que ayuda a introducir la fruta en la alimentación diaria, al tiempo que aporta un extraordinario sabor.

La irresistible combinación entre la suavidad de la manzana y el crujiente del hojaldre hace que las milhojas de manzana y canela sean un postre que conquista a todos. Cada bocado mezcla dulzor, frescura y ese aroma cálido a canela que recuerda a hogar.

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Este dulce, de inspiración francesa y muy popular en España, se disfruta tanto como merienda elegante como en celebraciones familiares. Su maridaje ideal es con café, infusiones o una copa de sidra natural asturiana.

Receta de milhojas de manzana y canela

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Las milhojas de manzana y canela consisten en capas de hojaldre horneado, rellenas de manzanas laminadas y aromatizadas con canela. Se termina con un toque de azúcar glas o mermelada para potenciar el brillo y el sabor. La técnica principal es el horneado y el montaje en capas.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 55 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

Preparación: 20 minutos

Cocción: 35 minutos

Ingredientes

1 lámina de hojaldre (mejor si es rectangular)

3 manzanas (mejor tipo reineta o golden)

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de canela en polvo

1 huevo (para pincelar)

2 cucharadas de mermelada de albaricoque o melocotón (opcional para brillo)

Azúcar glas para espolvorear (opcional)

Zumo de 1/2 limón

Cómo hacer milhojas de manzana y canela, paso a paso

La manzana es una de las frutas que más se utilizan para hacer postres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precalienta el horno a 200 ºC arriba y abajo. Pela las manzanas, retira el corazón y lamínalas muy finas. Mezcla con el zumo de limón para que no se oxiden. Extiende la lámina de hojaldre sobre papel vegetal y córtala en 3 partes iguales. Coloca una de las partes en la bandeja del horno. Cubre con una capa fina de manzana, espolvorea con azúcar y canela. Repite el proceso: coloca otra lámina de hojaldre encima, otra capa de manzana, azúcar y canela. Termina con la última lámina de hojaldre. Pincela la superficie con huevo batido. Pincha ligeramente la parte superior con un tenedor para evitar que suba demasiado. Hornea durante 30-35 minutos o hasta que esté bien dorado. Saca del horno y, en caliente, pincela con la mermelada previamente calentada (si la usas) para darle brillo. Deja enfriar y espolvorea con azúcar glas antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Energía: 220 kcal aprox.

Hidratos de carbono: 32 g

Grasas: 9 g

Proteínas: 3 g

Azúcares: 14 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en nevera, en recipiente hermético, hasta 2 días. El hojaldre pierde parte de su textura con el tiempo, por lo que es mejor consumirla en el día.

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