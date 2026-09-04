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Receta de milhojas de manzana y canela, un postre original y delicioso que es perfecto para endulzar una merienda

El contraste de sabores y la textura crujiente del hojaldre lo convierten en un dulce que suele ser del gusto de todos, a lo que se une que es fácil de preparar

Milhojas de hojaldre y manzana con canela en polvo sobre un plato, acompañado por manzanas enteras y ramas de canela.
Un milhojas de manzana y canela combina capas de hojaldre horneado con fruta laminada sobre un plato espolvoreado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Con pocos ingredientes y de forma fácil y rápida es posible preparar uno de esos postres cuyo saber no deja indiferente a nadie: las milhojas de manzana y canela. Se trata de un dulce que destaca por su contraste de texturas. A ello se une que es una receta original que ayuda a introducir la fruta en la alimentación diaria, al tiempo que aporta un extraordinario sabor.

La irresistible combinación entre la suavidad de la manzana y el crujiente del hojaldre hace que las milhojas de manzana y canela sean un postre que conquista a todos. Cada bocado mezcla dulzor, frescura y ese aroma cálido a canela que recuerda a hogar.

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Este dulce, de inspiración francesa y muy popular en España, se disfruta tanto como merienda elegante como en celebraciones familiares. Su maridaje ideal es con café, infusiones o una copa de sidra natural asturiana.

Receta de milhojas de manzana y canela

Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

Las milhojas de manzana y canela consisten en capas de hojaldre horneado, rellenas de manzanas laminadas y aromatizadas con canela. Se termina con un toque de azúcar glas o mermelada para potenciar el brillo y el sabor. La técnica principal es el horneado y el montaje en capas.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 55 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 1 lámina de hojaldre (mejor si es rectangular)
  • 3 manzanas (mejor tipo reineta o golden)
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 huevo (para pincelar)
  • 2 cucharadas de mermelada de albaricoque o melocotón (opcional para brillo)
  • Azúcar glas para espolvorear (opcional)
  • Zumo de 1/2 limón

Cómo hacer milhojas de manzana y canela, paso a paso

Ingredientes frescos listos para la preparación de strudel, con manzanas peladas y canela - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La manzana es una de las frutas que más se utilizan para hacer postres. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Precalienta el horno a 200 ºC arriba y abajo.
  2. Pela las manzanas, retira el corazón y lamínalas muy finas. Mezcla con el zumo de limón para que no se oxiden.
  3. Extiende la lámina de hojaldre sobre papel vegetal y córtala en 3 partes iguales.
  4. Coloca una de las partes en la bandeja del horno. Cubre con una capa fina de manzana, espolvorea con azúcar y canela.
  5. Repite el proceso: coloca otra lámina de hojaldre encima, otra capa de manzana, azúcar y canela. Termina con la última lámina de hojaldre.
  6. Pincela la superficie con huevo batido.
  7. Pincha ligeramente la parte superior con un tenedor para evitar que suba demasiado.
  8. Hornea durante 30-35 minutos o hasta que esté bien dorado.
  9. Saca del horno y, en caliente, pincela con la mermelada previamente calentada (si la usas) para darle brillo.
  10. Deja enfriar y espolvorea con azúcar glas antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: 220 kcal aprox.
  • Hidratos de carbono: 32 g
  • Grasas: 9 g
  • Proteínas: 3 g
  • Azúcares: 14 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en nevera, en recipiente hermético, hasta 2 días. El hojaldre pierde parte de su textura con el tiempo, por lo que es mejor consumirla en el día.

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