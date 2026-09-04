Receta de milhojas de manzana y canela, un postre original y delicioso que es perfecto para endulzar una merienda

Con pocos ingredientes y de forma fácil y rápida es posible preparar uno de esos postres cuyo saber no deja indiferente a nadie: las milhojas de manzana y canela. Se trata de un dulce que destaca por su contraste de texturas. A ello se une que es una receta original que ayuda a introducir la fruta en la alimentación diaria, al tiempo que aporta un extraordinario sabor.
La irresistible combinación entre la suavidad de la manzana y el crujiente del hojaldre hace que las milhojas de manzana y canela sean un postre que conquista a todos. Cada bocado mezcla dulzor, frescura y ese aroma cálido a canela que recuerda a hogar.
PUBLICIDAD
Este dulce, de inspiración francesa y muy popular en España, se disfruta tanto como merienda elegante como en celebraciones familiares. Su maridaje ideal es con café, infusiones o una copa de sidra natural asturiana.
Receta de milhojas de manzana y canela
Las milhojas de manzana y canela consisten en capas de hojaldre horneado, rellenas de manzanas laminadas y aromatizadas con canela. Se termina con un toque de azúcar glas o mermelada para potenciar el brillo y el sabor. La técnica principal es el horneado y el montaje en capas.
Tiempo de preparación
El tiempo total de preparación es de 55 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 1 lámina de hojaldre (mejor si es rectangular)
- 3 manzanas (mejor tipo reineta o golden)
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 huevo (para pincelar)
- 2 cucharadas de mermelada de albaricoque o melocotón (opcional para brillo)
- Azúcar glas para espolvorear (opcional)
- Zumo de 1/2 limón
Cómo hacer milhojas de manzana y canela, paso a paso
- Precalienta el horno a 200 ºC arriba y abajo.
- Pela las manzanas, retira el corazón y lamínalas muy finas. Mezcla con el zumo de limón para que no se oxiden.
- Extiende la lámina de hojaldre sobre papel vegetal y córtala en 3 partes iguales.
- Coloca una de las partes en la bandeja del horno. Cubre con una capa fina de manzana, espolvorea con azúcar y canela.
- Repite el proceso: coloca otra lámina de hojaldre encima, otra capa de manzana, azúcar y canela. Termina con la última lámina de hojaldre.
- Pincela la superficie con huevo batido.
- Pincha ligeramente la parte superior con un tenedor para evitar que suba demasiado.
- Hornea durante 30-35 minutos o hasta que esté bien dorado.
- Saca del horno y, en caliente, pincela con la mermelada previamente calentada (si la usas) para darle brillo.
- Deja enfriar y espolvorea con azúcar glas antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde para 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Energía: 220 kcal aprox.
- Hidratos de carbono: 32 g
- Grasas: 9 g
- Proteínas: 3 g
- Azúcares: 14 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se conserva en nevera, en recipiente hermético, hasta 2 días. El hojaldre pierde parte de su textura con el tiempo, por lo que es mejor consumirla en el día.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD