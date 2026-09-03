España

Cómo conservar uvas en frascos para el invierno sin congelarlas ni usar conservantes

Un canal de recetas caseras difunde un procedimiento de pasteurización que evita recurrir al congelador para guardar la fruta

Uva
Para envasar uvas y que duren todo el año sólo hace falta unos pocos ingredientes.
Guardar

El fin del verano deja una abundancia de frutas que hace imposible consumir todo en unas semanas. Pero gracias a la conservación de frutas, verduras y hortalizas el invierno se torna algo más agradable. Sobre todo para las personas que cuidan de un huerto, aunque sea pequeño. El aprovechamiento de sus frutos deja un sabor de boca más agradable en los meses de frío.

Mermeladas, purés con calabacines que se pueden conservar, salsa de tomate, postres con calabazas, frutas en conserva... las opciones son infinitas con la pasteurización doméstica.

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Uno de los ejemplos más difundidos de este método aplicado a las uvas proviene del canal de YouTube Mi cocina Tanja, donde se muestra paso a paso cómo envasar uvas blancas y tintas enteras para que se mantengan jugosas varios meses después de la cosecha. El procedimiento comienza con el lavado de los racimos y la separación de las uvas, que luego se distribuyen en frascos de vidrio limpios sin llenarlos hasta el borde, para dejar espacio de seguridad en la parte superior.

El proceso para conservar uvas requiere solo agua, azúcar y zumo de limón

A cada frasco se le añaden dos cucharadas de azúcar y una cucharada de jugo de limón antes de completar el recipiente con agua hasta cubrir por completo las uvas. Una vez cerrados con tapas limpias, los frascos se colocan en una olla profunda con agua que llegue hasta la altura de la tapa. Desde que el agua alcanza el punto de ebullición, se mantiene el hervor durante 20 minutos para lograr la pasteurización completa del contenido.

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Un bol con uvas verdes y negras, varios tarros de vidrio, un saco de azúcar, una botella de zumo de limón y una jarra de agua sobre una mesa.
Un recipiente con uvas verdes y negras reposa junto a varios tarros de vidrio, un saco de azúcar, una botella de zumo de limón y una jarra de agua sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Terminado ese tiempo, la olla se retira del fuego y los frascos deben enfriarse por completo dentro del mismo recipiente con agua, sin manipularlos antes de tiempo. La señal de que el proceso ha funcionado correctamente aparece en la tapa. sLa parte central debe quedar hundida, lo que indica que se generó el vacío necesario para el sellado hermético de las uvas. Solo entonces conviene guardar los frascos en un lugar oscuro y fresco, condición indispensable para que las uvas se mantengan en buen estado durante los meses siguientes.

La duración de las uvas conservadas con este método depende en gran medida de las condiciones de almacenamiento. Distintos relevamientos sobre la técnica señalan que, tratadas con azúcar, limón y agua, se mantienen jugosas y aptas para el consumo durante varios meses, siempre que el sellado de la tapa se haya realizado sin fallas. Normalmente el margen de tiempo para su consumo es un año, aunque si el frasco está mal cerrado, aparece líquido en la tapa o señales de que el contenido está mal, lo mejor es tirarlo.

Frascos de cristal cerrados con racimos de uvas rojas y verdes en su interior, alineados sobre una repisa de madera con telarañas.
El resultado final permite disponer de una reserva de uvas lista para consumirse sola, en postres o como acompañamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado final permite disponer de una reserva de uvas lista para consumirse sola, en postres o como acompañamiento, sin necesidad de recurrir a procesos industriales ni a conservantes químicos. La clave del método radica en el control estricto de dos variables: el tiempo de hervor y el enfriamiento gradual dentro del agua, pasos que determinan si el vacío se generó correctamente y, con él, la conservación efectiva de las uvas hasta la próxima temporada.

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