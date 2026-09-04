Georgina Rodríguez aparece en el Festival de Venecia después de su boda con Cristiano Ronaldo: un bolso de 150.000 euros, vaqueros de tiro alto y lencería de rebajas

Georgina Rodríguez llega a Venecia 2026. (Grosby)

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Georgina Rodríguez llega a Venecia con un conjunto compuesto por jeans palazzo blancos, una camisa de satén color chocolate y lencería a la vista. La empresaria asistirá a la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, en una de sus primeras apariciones públicas en solitario después de su boda con Cristiano Ronaldo.

La llegada tuvo lugar el 3 de septiembre de 2026 y precede a sus compromisos dentro del festival italiano. Rodríguez volvió a una ciudad que forma parte de su agenda pública desde 2018, cuando debutó en este certamen junto al futbolista portugués.

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El estilismo no se limitó a la ropa. A los pantalones, la camisa y el sujetador de encaje añadió un bolso Hermès Birkin Himalaya, joyas de diamantes, un reloj Rolex y el anillo que ha lucido tras su reciente matrimonio.

Georgina Rodríguez combinó pantalones blancos de tiro alto, camisa de satén marrón y un sujetador de encaje visible para su llegada al Festival de Venecia 2026. El conjunto reunió prendas de firmas de lujo y accesorios valorados en cientos de miles de euros, según las estimaciones difundidas sobre cada pieza identificada.

Jeans blancos, satén chocolate y lencería visible

La modelo eligió unos pantalones blancos de Giambattista Valli. El diseño tiene tiro alto y una silueta ligeramente acampanada, cercana al corte palazzo. La prenda, de acuerdo con la información disponible sobre el conjunto, ronda entre 500 y 600 euros.

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El look de Georgina Rodríguez. (Grosby Group)

El blanco de los pantalones marcó el punto de partida de un estilismo construido a partir de contrastes. Rodríguez los combinó con una camisa de satén marrón chocolate de Tom Ford, una prenda cuyo precio se sitúa en torno a los 1.300 euros.

La camisa no se llevó cerrada hasta el cuello ni como una pieza convencional de oficina. La empresaria dejó parte de la prenda abierta sobre uno de los hombros y mostró un sujetador color chocolate de encaje, firmado por Intimissimi.

El look de Georgina Rodríguez. (Grosby Group)

El modelo de lencería identificado corresponde al Sofia Balconette de la línea Pretty Flowers. Su precio es de 39,90 euros, una cifra inferior a la del resto de las piezas que componían el vestuario de viaje.

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Rodríguez completó la parte textil del conjunto con zapatos de tacón en tono nude. Los stilettos tenían un tacón de 12 centímetros y un precio superior a 600 euros, según los datos publicados sobre las prendas y complementos que utilizó para llegar a Venecia.

La boda con Cristiano Ronaldo

La llegada a Italia se produjo semanas después de la boda de Georgina Rodríguez con Cristiano Ronaldo, celebrada en agosto. La empresaria reapareció así en uno de sus primeros actos públicos en solitario desde el enlace.

La famosa pareja se casa después de 7 años de relación

Venecia ya había tenido presencia en la historia pública de la pareja. Rodríguez asistió por primera vez al festival en 2018 y, en visitas posteriores, sus vestidos, joyas y bolsos adquirieron presencia antes de sus pasos por la alfombra roja.

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La empresaria acudirá de nuevo al Festival Internacional de Cine de Venecia, una cita a la que también han llegado figuras como Kendall Jenner, George Clooney, Amal Clooney, Sydney Sweeney y Kate Mara. El certamen reúne estrenos cinematográficos y apariciones de celebridades tanto en la alfombra roja como en los desplazamientos por la ciudad.