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La serie ‘Sueños de libertad’, ‘El Hormiguero’ y otros programas de Atresmedia podrán verse en Netflix: estas son las fechas

La plataforma incorporará cinco programas después de su emisión habitual de manera escalonada en los próximos días, mientras que ‘Veneno’, la serie de Los Javis, se sumará próximamente

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La relación entre las televisiones tradicionales y las plataformas de streaming se está estrechando cada vez más. Desde el pasado mes de enero, pueden verse en directo a través de Prime Video los cinco principales canales de RTVE —La 1, La 2, Canal 24 Horas, Clan y Teledeporte—. Ahora, Atresmedia ha dado un nuevo paso en esta relación y varios de sus programas y series más populares podrán verse en Netflix nada más termine su emisión.

El Hormiguero, El Intermedio, Sueños de libertad, Pasapalabra y Equipo de investigación son los cinco formatos elegidos para ampliar su recorrido más allá de Antena 3 y laSexta, tal y como ha avanzado la compañía este viernes. De hecho, el espacio que dirige Pablo Motos competirá en la misma plataforma con su competidor directo en televisión, La Revuelta, emitido en La 1 y presentado por David Broncano. El programa está disponible en Netflix a partir de las 10.00 de la mañana desde el día siguiente desde el pasado 2 de junio.

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Julia y Valentina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Julia y Valentina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Además de estos cinco nombres, pero todavía sin fecha, también se unirá, Veneno, la serie de ocho capítulos creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi que narra la vida de la vedette Cristina Ortiz ‘La Veneno’.

“La incorporación de estos títulos refuerza la fructífera relación entre Atresmedia y Netflix que, en los últimos años, ha propiciado un éxito global para numerosas ficciones de Atresmedia, confirmando su capacidad para conquistar a nuevas audiencias y prolongar su recorrido más allá de su estreno original”, ha manifestado el grupo de comunicación.

Cuándo llegarán a la plataforma

Los programas llegarán a la plataforma de manera escalonada. El programa de reportajes de investigación que presenta Gloria Serra desde 2011 será el primero en llegar a Netflix este sábado, 5 de septiembre, mientras que los otros cuatro títulos estarán disponibles a partir del lunes 7.

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La selección que llegará a Netflix reúne algunos de los formatos más reconocibles de la programación actual de Atresmedia. El Hormiguero, presentado por Pablo Motos es uno de los grandes pilares del access prime time de Antena 3 desde hace más de dos décadas. Con el fin de la decimosegunda temporada que llegó el pasado mes de junio, sumó un año más como líder absoluto y como el programa más visto, sumando una cuota media del 14,5% y una audiencia de 1.839.000 espectadores.

Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

También dará el salto Pasapalabra, otro de los buques insignia de Antena 3. El concurso presentado por Roberto Leal se ha consolidado como una de las grandes apuestas de las tardes de la cadena. Sin embargo, desde hace unos meses ya no cuenta con El Rosco. Una sentencia del Tribunal Supremo dictaró que el pasado 19 de junio iba a ser el último día de su emisión por infringir derechos de autor. Desde entonces su nueva prueba insignia se llama AlaZ.

En laSexta, el programa satírico El Intermedio es uno de sus líderes desde 2006. Conducido por El Gran Wyoming, combina actualidad política y social con humor y sátira. A él se suma Equipo de investigación, el espacio de reportajes que aborda casos de actualidad, sucesos, fraudes y fenómenos sociales desde el periodismo de investigación con la característica voz de Gloria Serra como narradora.

Y no puede faltar la ficción. Sueños de libertad se ha convertido en una de las principales apuestas de ficción diaria de Antena 3, mientras que Veneno, que llegará a Netflix más adelante, es una de las producciones más reconocidas de Atresmedia. Creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi e inspirada en la vida de Cristina Ortiz, la serie trascendió además las fronteras españolas y contribuyó a proyectar internacionalmente la figura de La Veneno, así como dibujar el camino de los directores, que este año han ganado el premio a Mejor dirección en el Festival de Cannes por La bola negra.

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