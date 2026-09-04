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Marcos Llorente, talismán de La Roja: 27 partidos, dos títulos y ninguna derrota

El comodín de la Selección española se despide como el segundo jugador español con mejor ranking de imbatibilidad

Marcos Llorente en un partido con España. (Europa Press)
Marcos Llorente en un partido con España. (Europa Press)
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Un Mundial y una Nations League en solo 27 partidos. Ese es el palmarés que se lleva Marcos Llorente de su paso por la Selección española. De todos los escenarios en los que podemos imaginarnos al futbolista del Atlético de Madrid, jamás nos esperaríamos que fuese este. El de dejar España, y más después de haber tocado el cielo en Estados Unidos.

No es por edad. Marcos tiene 31 años. Tampoco es por físico. Si en algo destaca el lateral, es por su velocidad y ganas de cuidar su cuerpo. Se trata de una decisión tomada desde hace tiempo. Hubiera ido o no al Mundial 2026, hubiera ganado o no, el desenlace hubiera sido el mismo.

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El jugador colchonero cierra así una etapa de seis años en la absoluta, marcada por su polivalencia y un récord: en sus 27 partidos como internacional, nunca perdió un encuentro dentro del tiempo reglamentario ni de la prórroga.

Marcos Llorente y su familia con la Copa del Mundo. (REUTERS/Mike Segar)
Marcos Llorente y su familia con la Copa del Mundo. (REUTERS/Mike Segar)

Del amistoso ante Países Bajos al lateral de Luis Enrique

Todo empezó en noviembre de 2020, cuando recibió la primera llamada de la mano de Luis Enrique para un amistoso ante Países Bajos que terminó en empate a uno. Llorente entró en la segunda parte, con 25 años recién cumplidos, todavía como centrocampista.

El entonces seleccionador, sin embargo, encontró en él algo distinto: un futbolista capaz de correr un lateral entero sin perder intensidad. Así lo convirtió en su lateral derecho para la Eurocopa de 2021, donde fue titular ante Suecia y Polonia y salió desde el banquillo en los cruces de cuartos y semifinales, frente a Suiza e Italia. España empató ambos encuentros, superó a los suizos en los penaltis y cayó ante los italianos en la misma suerte.

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Marcos Llorente. (Europa Press)
Marcos Llorente. (Europa Press)

Qatar y la travesía del desierto

El Mundial de 2022 dejó una de sus imágenes más recordadas: Luis Enrique sorprendió alineándole de titular en el lateral derecho para los octavos de final ante Marruecos. Llorente jugó los 120 minutos de un partido que terminó 0-0 y que se resolvió, de nuevo, en los penaltis. Mismo final que en la Eurocopa de Italia. Pero Llorente volvía a no perder en los 90 ni 120 minutos disputados.

Tras el Mundial, pasó un periodo de desierto entre 2023 y 2024 en el que fue convocado a un solo partido ante Andorra. Su regreso, ya con Luis de la Fuente en el banquillo, llegó en la fase de clasificación para el Mundial de 2026, con partidos ante rivales como Georgia, Turquía o Bulgaria que le devolvieron el sitio en la lista.

Marcos Llorente en disputa por un balón. (Reuters/Brett Davis)
Marcos Llorente en disputa por un balón. (Reuters/Brett Davis)

Mundial 2026: la gran despedida

El torneo disputado este verano en Estados Unidos, México y Canadá fue, sin quererlo, su epílogo con España. Llorente fue titular en el estreno ante Cabo Verde (0-0) y volvió a serlo ante Uruguay (1-0). Con el palmarés intacto, el lateral perdería el puesto ante un gran Pedro Porro, aunque disfrutaría de más minutos, como en la semifinal ante Francia.

Otro dato relevante es que no ha metido ni un solo gol con La Roja en los 1.625 minutos. Pero ha dado cuatro asistencias. Llorente se retira además como uno de los laterales españoles recientes con más presencia, solo por detrás de Dani Carvajal (51) y Marc Cucurella (32), siendo el segundo jugador español con mejor ranking de imbatibilidad (96,3%), solo por detrás de Carlos Marchena (98,5%).

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