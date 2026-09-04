Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

Aldama pide vender por su cuenta sus coches incautados y asegura que obtendría “importes sustancialmente superiores” (Diego Radamés - Europa Press)

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El empresario Víctor de Aldama ha solicitado a la Audiencia Nacional autorización para vender por su cuenta los vehículos incautados en el caso hidrocarburos. En esta causa, Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas figuran como investigados como presuntos cabecillas de una trama a la que se atribuye un fraude de 231,7 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos.

La defensa de Aldama, por su parte, sostiene que vender sus coches en el mercado permitiría obtener más dinero que los procedimientos de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, y destinarlo a eventuales responsabilidades económicas.

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En un escrito al que tuvo acceso Europa Press, Aldama solicita ser nombrado “depositario” de los coches para ponerlos a la venta en el mercado y hacerlo “no por los procedimientos establecidos por la ORGA”. Según expone, esa alternativa “supondría obtener importes sustancialmente superiores”.

El empresario Víctor de Aldama, investigado en el 'caso Koldo', declara en la comisión de investigación y sitúa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cúspide de la presunta trama. Según su testimonio, Sánchez era el 'escalafón uno' de la 'banda organizada criminal'.

Hacienda valora en unos 635.700 euros los 13 vehículos incautados en la causa

La ORGA justificó en 2025 la venta o subasta de varios vehículos por considerar que “son efectos que, aun sin sufrir deterioro material, se deprecian sustancialmente por el paso del tiempo y el desuso” y porque su depósito genera gastos. La propia defensa recuerda que la oficina consideró la venta “la propuesta económica más ventajosa que, por un lado, evitaría la depreciación de los vehículos por el desuso y, por otro, evitaría que se incurriera en nuevos gastos de depósito” como argumento para defender su petición. El servicio de valoraciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha calcula que los 13 vehículos incautados a los investigados en la causa tienen un valor aproximado de 635.700 euros.

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La petición del empresario llega después de que la ORGA haya propuesto al juez Santiago Pedraz subastar el Ferrari F12 intervenido a Aldama con un valor de salida de 241.613 euros. Si el magistrado no dispone lo contrario en diez días, el organismo iniciará la subasta electrónica en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal.

El empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha concluido su declaración como acusado en el juicio del Tribunal Supremo manifestando su "arrepentimiento claro y evidente", ha expuesto su intención de colaborar "en todo momento" con la Justicia y ha señalado que en el Ministerio de Transportes había más como él: "Había otras personas que hacían lo mismo que yo en el tema de obra pública". (Tribunal Supremo)

Aldama cuestiona la valoración de los coches

El empresario mantiene que el valor reconocido por la ORGA “es sensiblemente inferior al valor de mercado real” de sus vehículos. Sobre el Ferrari F12, matriculado en 2013, dice Aldama que se trata de un vehículo “considerado en el mercado como de coleccionista”. El coche no pasa la ITV desde 2024. La tasación encargada por la ORGA a la empresa Tinsa fijó su valor de subasta en 241.613 euros. El precio mínimo de adjudicación no podrá ser inferior al 50% de esa cifra, de modo que el vehículo podría venderse por unos 120.800 euros.

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Además del Ferrari, la ORGA prevé subastar tres vehículos Land Rover, cuya tasación conjunta asciende a unos 200.000 euros. En mayo de 2025, la defensa de Aldama ya pidió que no se autorizara la venta de los coches al entender que podía afectar a su presunción de inocencia. Entonces solicitó que permanecieran a resguardo y en “buen estado de conservación”.

Según Aldama, una venta en el mercado permitiría recaudar una cantidad mayor: “La venta de dichos vehículos en el mercado, y no por los procedimientos establecidos por la ORGA, supondría obtener importes sustancialmente superiores, lo que permitiría, a su vez, hacer frente a responsabilidades pecuniarias que pudieren derivarse de este u otros procedimientos”, recoge el escrito. La solicitud también hace referencia a las responsabilidades que pudieran derivarse del caso Koldo, en el que el Tribunal Supremo condenó a Aldama a cuatro años y medio de prisión antes de suspender el cumplimiento de la pena por su colaboración.

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