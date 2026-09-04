Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio

El oficial de la Guardia Civil Antonio Balas continuará al frente de sus funciones en la UCO mediante una comisión de servicio aprobada por el Ministerio de Defensa. (EFE)

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El teniente coronel Antonio Balas Dávila ha ascendido a coronel, según una orden firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Esta decisión incluye también que permanecerá en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo una comisión de servicio. Balas fue señalado como líder de las investigaciones sobre el PSOE y apareció en todas las portadas cuando se filtró el mensaje de Leire Díez asegurando que quería ver “muerto” al teniente coronel.

La disposición, publicada este viernes 4 de septiembre en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa y a la que ha accedido Infobae, formaliza el ascenso de Balas, identificado en el documento como integrante de la Unidad Central Operativa. El texto señala que, desde la publicación de la resolución, el ahora coronel deja su destino anterior. A la vez, establece su continuidad en la UCO mediante una comisión de servicio “de carácter no indemnizable, en la misma Unidad en la que se encontraba destinado”.

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Declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien, al ser preguntado por si confía en el teniente coronel Antonio Balas, perteneciente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha asegurado que confía en "todas las unidades de la Guardia Civil y la Policía Nacional".

El Ministerio de Defensa fundamentó la medida en la necesidad de “mantener los niveles adecuados de seguridad pública y la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos disponibles”. La comisión finalizará si desaparecen las razones que la justifican, cuando se incorpore la persona adjudicataria de la vacante, si Balas obtiene otro destino o al vencimiento del plazo máximo previsto.

Una vez terminada la comisión y hasta que reciba otro destino, su relación administrativa se gestionará a través de “la Comandancia o Unidad similar a la que pertenece la Unidad en la que estaba comisionado”, precisa la orden. El documento establece que puede presentarse un recurso de reposición en el plazo de un mes o recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa en un plazo de dos meses.

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