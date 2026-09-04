La Champions League femenina se ceba con el Real Madrid y deja un camino de rosas para el FC Barcelona

El FC Barcelona femenino levanta la Champions 2025/26. (REUTERS/Bernadett Szabo)

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Caminos opuestos para los dos representantes españoles. Real Madrid y FC Barcelona ya conocen sus rivales en la nueva fase de liga de la Champions League femenina. Un sorteo que ha dejado un sabor de boca amargo en las blancas después de saber las seis rivales con las que tendrán que verse las caras antes de cuartos. Todo lo contrario que las vigentes campeonas. El calendario definitivo, con el orden exacto de los encuentros y los horarios, se conocerá este sábado.

El Barça tiene por delante un reto mayúsculo: la defensa del título. Se medirá en casa a Arsenal, Paris FC y Servette, y jugarán como visitantes ante Bayern de Múnich, Roma y HB Køge. El conjunto de Pere Romeu evitó a varios de los rivales más incómodos y tendrá, además, la ventaja de recibir en su campo al Arsenal, uno de los grandes nombres del sorteo.

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El Real Madrid, en cambio, tendrá que enfrentarse a PSG, Paris FC e Inter en Valdebebas y viajará a los campos de Bayern, Roma y Manchester City. El conjunto dirigido por Pau Quesada esquivó a Barcelona, Arsenal, Chelsea y OL Lyonnes, pero el sorteo acabó deparándole tres desplazamientos especialmente exigentes.

Trofeo de la Champions League femenina 2026/27. (Europa Press)

El duelo entre FC Barcelona y Arsenal será uno de los grandes atractivos de la liguilla. La fuga de talento vivida a lo largo de las temporadas en Can Barça: Mariona Caldentey y Ona Batlle vestirán la camiseta del conjunto londinense, igual que Misa Rodríguez. La ventaja reside en que Romeu conoce a buena parte de las jugadoras rivales.

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Del mismo modo, el Bayern es un viejo conocido de las campeonas: han disputado siete partidos, con un balance de cinco victorias, un empate y una derrota. Ante la Roma cuenta con pleno de triunfos en sus tres enfrentamientos y contra el HB Køge ganó los dos precedentes, el último durante la fase de grupos de la temporada 2021-22. El único adversario sin historia previa será el Servette.

El FC Barcelona femenino celebra un gol. (EFE/Alberto Estévez)

El Real Madrid, ante seis pruebas de nivel

El escenario cambia para las blancas. El Real Madrid afronta su sexta participación consecutiva en la máxima competición europea con un objetivo claro: superar por primera vez la barrera de los cuartos de final. Para ello deberán abrirse camino entre seis rivales de mucho nivel.

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El PSG será uno de los visitantes de Valdebebas. El conjunto francés ya es un viejo conocido para el Real Madrid, aunque el balance no favorece a las madridistas: una victoria, un empate y tres derrotas en sus cuatro enfrentamientos previos. En París, además, el equipo blanco ganó 1-2 la pasada temporada.

También regresará a Valdebebas el Paris FC, otro rival conocido tras los dos duelos de la campaña anterior, ambos perdidos por las madridistas. El tercer visitante será el Inter, que participa por primera vez en esta fase de liga después de eliminar al Wolfsburgo en la ronda previa. El encuentro tendrá un atractivo añadido: en el conjunto italiano juegan ahora Ivana Andrés y Sheila García, dos excapitanas del Real Madrid, además de Olga Carmona.

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El Madrid disputará la Champions por sexta vez consecutiva. (EFE/ Mariscal)

Y fuera de casa espera lo más exigente. El Madrid viajará a Múnich para medirse al Bayern y a Roma para enfrentarse al campeón italiano. En ningún caso existen enfrentamientos previos. El rival más duro será el campeón inglés, el Manchester City (el ‘coco’ del tercer bombo). Eso sí, las blancas tienen un balance favorable: dos victorias y un empate en tres partidos.

Calendario de la fase de liga:

Jornada 1: 22-23 de septiembre

Jornada 2: 30 de septiembre y 1 de octubre

Jornada 3: 28-29 de octubre

Jornada 4: 10-11 de noviembre

Jornada 5: 18-19 de noviembre

Jornada 6: 16 de diciembre

Sorteo del play-off: 18 de diciembre

Play-off: 3-4 y 10-11 de febrero

Cuartos de final: 22-24 de marzo y 31 de marzo-1 de abril

Semifinales: 1-2 y 8-9 de mayo

Final: 29 de mayo en Varsovia