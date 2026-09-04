España

Cortes de tráfico en Madrid por los preparativos del Gran Premio de Fórmula 1: estas son las calles afectadas

Las restricciones se extenderán durante varias semanas, antes y después del evento, debido a las labores de montaje y desmontaje del circuito

El circuito de Madring (Europa Press)
El circuito de Madring (Europa Press)
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Madrid ultima los preparativos para acoger por primera vez en décadas un Gran Premio de Fórmula 1 y lo hace con un amplio dispositivo de movilidad y seguridad. La celebración del Gran Premio de España Tag Heuer de Fórmula 1 (MADRING 2026), previsto del 11 al 13 de septiembre, obligará a mantener cortes y restricciones de tráfico en distintas calles del entorno de IFEMA y Valdebebas durante varias semanas.

Las primeras afecciones están relacionadas con el montaje de las estructuras temporales necesarias para la competición y se prolongarán, en diferentes fases, hasta después de la carrera. El Ayuntamiento de Madrid recomienda utilizar el transporte público y evitar el vehículo privado en las zonas afectadas.

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Entre el 10 de agosto y el 9 de septiembre, y posteriormente entre el 15 y el 20 de septiembre, permanecerán cortados distintos tramos de la Ribera del Sena, desde el número 13 hasta la Glorieta de Edimburgo y desde esta última hasta la M-40.

También habrá restricciones en la Vía de Dublín, entre la Glorieta de Edimburgo y la calle Ariadna, así como desde su confluencia con esta vía hasta la Glorieta de Sintra. La calle Francisco Umbral también se verá afectada desde Vía de Dublín hasta pasada la Glorieta de Pascual Bravo.

El dispositivo contempla además cortes en las glorietas de Vía de Dublín, Francisco Umbral y Pascual Bravo. En este último caso, también se verá afectado el acceso desde Camino Alto de Hortaleza. El acceso a la gasolinera situada en la Glorieta de Francisco Umbral permanecerá abierto desde la conexión con la M-11.

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Las restricciones también afectarán al transporte público. La línea 171 de la EMT modificará su itinerario debido a las obras que se llevarán a cabo en Ribera del Sena y Francisco Umbral, según ha informado la Empresa Municipal de Transportes. El cambio está catalogado como una incidencia de larga duración y permanece activo desde el 10 de agosto de 2026.

El circuito de Fórmula Uno Madring. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
El circuito de Fórmula Uno Madring. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Más restricciones durante los días de la carrera

Las afecciones al tráfico se ampliarán entre el 10 y el 14 de septiembre, coincidiendo con el montaje final, la celebración de las pruebas y el inicio de las labores de desmontaje. A los cortes ya previstos se sumarán nuevas restricciones en Francisco Umbral y en la Glorieta de Manuel Muñoz Monasterio, en sentido de subida hacia la Glorieta de Isidro González Velázquez.

También cambiará temporalmente la circulación en la avenida de Alejandro de la Sota. Desde el 11 de septiembre, una de sus calzadas quedará cerrada, mientras que la calzada en sentido norte pasará a funcionar en ambos sentidos.

Durante los tres días de competición, del 11 al 13 de septiembre, el Ayuntamiento activará además un dispositivo especial de movilidad alrededor del recinto, dividido en dos coronas de control y varias zonas de protección destinadas a ordenar los desplazamientos y garantizar los accesos de emergencia.

La corona exterior contará con puntos de regulación y vigilancia en vías como la avenida de Logroño, la M-11, la M-12, la avenida de las Fuerzas Armadas, la avenida de Manuel Fraga Iribarne, la R-2 y la M-40. En principio, no habrá restricciones generales para el tráfico, aunque la Policía podrá establecer desvíos o limitar determinados accesos si se producen episodios de congestión o por motivos de seguridad.

En el interior, la situación será más restrictiva. La corona interior rodeará el entorno inmediato del circuito y funcionará como un espacio de tráfico controlado. El público general no podrá acceder en vehículo privado sin acreditación ni utilizar estas calles para buscar aparcamiento. Por su parte, los taxis y vehículos VTC, los repartidores y los vehículos de trabajadores también estarán sujetos a las condiciones establecidas por el dispositivo de movilidad.

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