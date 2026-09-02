España

La planta ideal para sembrar en septiembre: ocupa poco espacio, llena de flores el balcón y deja un agradable aroma

Se adapta a espacios pequeños, requiere poco mantenimiento y sus flores pueden aprovecharse para preparar infusiones una vez recolectadas

Dos macetas de barro con plantas de manzanilla en flor sobre el suelo de un balcón junto a una barandilla metálica negra.
Dos macetas con plantas de manzanilla en flor permanecen junto a la barandilla de un balcón. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Después de meses de verano, altas temperaturas y días fuera de casa, es posible que el balcón ya no luzca como al comienzo de la temporada. Algunas plantas pueden haberse resentido por el calor o la falta de riego, mientras que otras simplemente necesitan un cambio. Con la llegada del otoño, septiembre es un buen momento para darle un lavado de cara a este espacio. Entre las opciones que se pueden sembrar ahora está la manzanilla, una planta que ocupa poco espacio, tiene flores parecidas a pequeñas margaritas y deja un agradable aroma.

También conocida como camomila, es una hierba aromática que puede cultivarse tanto en el jardín como en macetas. Alcanza entre 30 y 40 centímetros de altura y desarrolla tallos finos que terminan en pequeñas flores blancas con un centro amarillo. Además de su valor ornamental, sus flores son conocidas por su uso tradicional en infusiones.

PUBLICIDAD

Cómo sembrar manzanilla en septiembre

Septiembre y octubre son meses adecuados para sembrar manzanilla en el exterior, aunque también puede cultivarse en primavera, dependiendo de las condiciones de cada zona. Las semillas deben colocarse aproximadamente a un centímetro de profundidad y cubrirse ligeramente con tierra. Si se plantan varios ejemplares, conviene dejar unos 20 o 25 centímetros de separación para que puedan desarrollarse correctamente.

Durante los primeros días es importante mantener el sustrato húmedo, pero sin encharcarlo. Si se cultiva en una maceta, el recipiente debe tener agujeros en la base para facilitar el drenaje y unos 20 o 25 centímetros de profundidad para que las raíces puedan desarrollarse correctamente.

PUBLICIDAD

La manzanilla necesita una ubicación luminosa y agradece varias horas de sol directo, por lo que un balcón o una terraza soleada puede ser un buen lugar para cultivarla. En zonas especialmente calurosas, conviene protegerla durante las horas de mayor intensidad y optar por una ubicación de semisombra.

Maceta de barro con planta de manzanilla florecida sobre el alféizar de una ventana. Al fondo se observa un jardín borroso.
Una planta de manzanilla florecida se encuentra en una maceta sobre el alféizar de una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque se siembre en otoño, las flores no aparecerán inmediatamente. La manzanilla suele florecer durante la primavera y el verano, cuando sus pequeñas flores blancas y amarillas aportan color y desprenden su característico aroma. Para favorecer la aparición de nuevas flores, se pueden retirar aquellas que comiencen a marchitarse.

Sus flores también se pueden aprovechar en infusiones

Además de decorar el balcón, las flores de manzanilla pueden recolectarse cuando están completamente desarrolladas y antes de que comiencen a marchitarse para utilizarlas en infusiones. Una vez recogidas, pueden dejarse secar en un lugar seco y ventilado, protegido de la luz solar directa, y conservarse después en un recipiente hermético.

La planta tiene unas necesidades de agua moderadas y tolera mejor cierta sequedad que el exceso de humedad. Antes de volver a regar, conviene comprobar el estado de la tierra y evitar que permanezca constantemente empapada, algo especialmente importante cuando se cultiva en una maceta.

Taza de té de manzanilla con flores secas a un lado. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
Té de manzanilla servido en una taza de cerámica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez establecida, requiere poco mantenimiento, aunque durante los meses cálidos conviene revisar sus hojas y tallos ante la posible aparición de plagas como pulgones. También es recomendable mantener controladas las malas hierbas durante las primeras etapas de crecimiento.

Con una maceta adecuada, suficiente luz y un riego equilibrado, la manzanilla puede convertirse en una opción sencilla para renovar el balcón después del verano. Sembrarla en septiembre permite comenzar su desarrollo durante el otoño y preparar un rincón natural que, cuando llegue la primavera, puede llenarse de sus características flores blancas y amarillas.

Temas Relacionados

PlantasJardineríaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 migrantes

A un mes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, el descontento por el colapso persistente y las versiones contradictorias del Ejecutivo desembocan en protestas coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, mientras un nuevo informe agrava la crisis política

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 migrantes

El informe policial sostiene que la entrada de migrantes en Ceuta se produjo con agente marroquíes “guiando el cruce a través del agua”

El documento de 55 páginas sostiene que existió una “planificación previa” desde Marruecos ante la llegada masiva de 70.000 personas en las últimas 48 horas del mes de julio

El informe policial sostiene que la entrada de migrantes en Ceuta se produjo con agente marroquíes “guiando el cruce a través del agua”

El Gobierno moviliza 90 millones más para abaratar el alquiler en 317 municipios: estas son las regiones que recibirán las ayudas

Los fondos permitirán a las cinco comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado construir vivienda pública, rehabilitar pisos y comprar suelo e inmuebles para ampliar la oferta asequible

El Gobierno moviliza 90 millones más para abaratar el alquiler en 317 municipios: estas son las regiones que recibirán las ayudas

Cómo tener electricidad en un piso nuevo el mismo día que entras en él: los contratos están vinculados a un contador y a una propiedad, pero no a una persona

Por mucho que nos centremos en otras tareas, renovar el contrato de energía es esencial para evitar quedarse sin luz el día de la mudanza

Cómo tener electricidad en un piso nuevo el mismo día que entras en él: los contratos están vinculados a un contador y a una propiedad, pero no a una persona

La receta de tortilla de patatas sin patatas que viene de la Guerra Civil y ha despertado la curiosidad de los británicos: “Se sustituyen por pan”

El hambre y la escasez extrema se apoderaron de los campos y ciudades durante la Guerra Civil española y en los años posteriores, obligando a las familias a elaborar recetas con los pocos alimentos que tenían

La receta de tortilla de patatas sin patatas que viene de la Guerra Civil y ha despertado la curiosidad de los británicos: “Se sustituyen por pan”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 migrantes

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 migrantes

El informe policial sostiene que la entrada de migrantes en Ceuta se produjo con agente marroquíes “guiando el cruce a través del agua”

Las preguntas incómodas que Pedro Sánchez debe contestar en el Congreso sobre Ceuta: del informe policial al papel de Marruecos

Villa de lujo con vistas a la pista de la Fórmula 1 de Madrid a 17.703 euros tres noches: denuncian que el Ayuntamiento permite alquileres turísticos en pisos que no tienen licencia

El aviso de la Policía Nacional que desmonta la versión de Marlaska: alertó un día antes del “riesgo extremo” de entradas a nado a Ceuta desde Marruecos

ECONOMÍA

El Gobierno moviliza 90 millones más para abaratar el alquiler en 317 municipios: estas son las regiones que recibirán las ayudas

El Gobierno moviliza 90 millones más para abaratar el alquiler en 317 municipios: estas son las regiones que recibirán las ayudas

Los juzgados confirman la Ley de Propiedad Horizontal: un propietario puede reclamar la restitución de una zona común si la comunidad no actúa

563 euros de diferencia al mes: así cambia la pensión media en España según la comunidad autónoma donde viva el jubilado

Qué día se cobra el Ingreso Mínimo Vital en septiembre de 2026: fecha en CaixaBank, Unicaja, BBVA, Santander...

España pierde fuelle como potencia del automóvil: el superávit comercial se desploma un 41% en el primer semestre

DEPORTES

Imputado el líder de una banda que planeaba secuestrar y agredir a Mbappé debido a su patrimonio económico

Imputado el líder de una banda que planeaba secuestrar y agredir a Mbappé debido a su patrimonio económico

Jaime Faria, el apasionado del fútbol y del Sporting de Portugal, que cargó contra la grada del US Open y ahora se enfrenta a Carlos Alcaraz

De Asencio a Ronaldo, Rooney, Lloris o Phelps: las estrellas del deporte que acabaron condenadas por conducir borrachas

F1 Gran Premio de España 2026: estas son las mejores gradas del circuito en Madrid

Los jugadores que se han quedado sin equipo tras el cierre del mercado de fichajes: de Carvajal a Parejo o Sergio Ramos